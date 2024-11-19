https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/siledeki-kayip-balikcinin-teknesi-bulundu-1090568106.html
Şile'deki kayıp balıkçının teknesi bulundu
Şile'deki kayıp balıkçının teknesi bulundu
Sputnik Türkiye
Şile açıklarında kaybolan balıkçı Mehmet Yalçın'ın (64) teknesi aramaların dördüncü gününde bulundu. 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T16:54+0300
2024-11-19T16:54+0300
2024-11-19T16:54+0300
türkiye
tekne
şile
balıkçı
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Şile Limanı'ndan 15 Kasım'da açılan Mehmet Yalçın, tekne batması sonucu kaybolmuştu. Akşam saatlerinde ise teknenin “Karakaş” isimli bir tekne ile kaza sonucu battığı tespit edilmişti. “Karakaş” teknesinin kaptanı L.S. (45) tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.Dördüncü günde tekneye ulaşıldıOlay yerinde karadan, denizden ve havadan aramalarını tüm hızıyla devam ettiren kurtarma ekipleri aramaların dördüncü gününde, bugün saat 12.00 sularında Mehmet Yalçın'ın batan teknesine ulaştı ve karaya çıkardı. Kayıp balıkçı Mehmet Yalçın'ı arama çalışmaları devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/dunyanin-en-buyuk-gemi-mezarliginda-paha-bicilemez-enkazlar-6-ayda-en-az-5-milyar-tl-kazandirdi-1090372907.html
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tekne, şile, balıkçı
Şile'deki kayıp balıkçının teknesi bulundu
Şile açıklarında kaybolan balıkçı Mehmet Yalçın'ın (64) teknesi aramaların dördüncü gününde bulundu.
Şile Limanı'ndan 15 Kasım'da açılan Mehmet Yalçın, tekne batması sonucu kaybolmuştu. Akşam saatlerinde ise teknenin “Karakaş” isimli bir tekne ile kaza sonucu battığı tespit edilmişti. “Karakaş” teknesinin kaptanı L.S. (45) tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Dördüncü günde tekneye ulaşıldı
Olay yerinde karadan, denizden ve havadan aramalarını tüm hızıyla devam ettiren kurtarma ekipleri aramaların dördüncü gününde, bugün saat 12.00 sularında Mehmet Yalçın'ın batan teknesine ulaştı ve karaya çıkardı. Kayıp balıkçı Mehmet Yalçın'ı arama çalışmaları devam ediyor.