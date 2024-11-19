https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/siledeki-kayip-balikcinin-teknesi-bulundu-1090568106.html

Şile'deki kayıp balıkçının teknesi bulundu

Şile'deki kayıp balıkçının teknesi bulundu

Sputnik Türkiye

Şile açıklarında kaybolan balıkçı Mehmet Yalçın'ın (64) teknesi aramaların dördüncü gününde bulundu. 19.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-19T16:54+0300

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türkiye

tekne

şile

balıkçı

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Şile Limanı'ndan 15 Kasım'da açılan Mehmet Yalçın, tekne batması sonucu kaybolmuştu. Akşam saatlerinde ise teknenin “Karakaş” isimli bir tekne ile kaza sonucu battığı tespit edilmişti. “Karakaş” teknesinin kaptanı L.S. (45) tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.Dördüncü günde tekneye ulaşıldıOlay yerinde karadan, denizden ve havadan aramalarını tüm hızıyla devam ettiren kurtarma ekipleri aramaların dördüncü gününde, bugün saat 12.00 sularında Mehmet Yalçın'ın batan teknesine ulaştı ve karaya çıkardı. Kayıp balıkçı Mehmet Yalçın'ı arama çalışmaları devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/dunyanin-en-buyuk-gemi-mezarliginda-paha-bicilemez-enkazlar-6-ayda-en-az-5-milyar-tl-kazandirdi-1090372907.html

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