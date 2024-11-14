Dünyanın en büyük gemi mezarlığında paha biçilemez enkazlar: 6 ayda en az 5 milyar TL kazandırdı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu: 'Türk takımları kupanın biraz uzağında gibi görünüyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Çocuk yoksulluğunun görünmeyen yüzü: 5 çocuk yangında öldü
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
MOTED Genel Sekreteri Remzi Öztürk, ilk kez açıkladı: Kademeli bir ceza sistemi üzerinde çalışılıyor
12:05
83 dk
HABER MASASI
90’larda izleyicileri Ekran Başına Kilitleyen Unutulmaz Pembe Diziler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Pankreas kanseri ve tedavi başarısı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Kurtlar Vadisi MHP
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
4 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
85 dk
ÖZEL HABER
Abdullah Ağar: Türk SİHA'larının gizli bilgilerini Fransa'ya Ukrayna vermiş olabilir
20:34
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Kıyamet Oteli nedir?
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Hangi parti, kaç lira asgari ücret talep ediyor?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
Abdullah Ağar: Türk SİHA'larının gizli bilgilerini Fransa'ya Ukrayna vermiş olabilir
19:10
8 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/dunyanin-en-buyuk-gemi-mezarliginda-paha-bicilemez-enkazlar-6-ayda-en-az-5-milyar-tl-kazandirdi-1090372907.html
Dünyanın en büyük gemi mezarlığında paha biçilemez enkazlar: 6 ayda en az 5 milyar TL kazandırdı
Dünyanın en büyük gemi mezarlığında paha biçilemez enkazlar: 6 ayda en az 5 milyar TL kazandırdı
Sputnik Türkiye
Moritanya’daki Nouadhibou Limanı, çürümeye terk edilmiş 300’den fazla gemiyle dünyanın en büyük gemi mezarlığına ev sahipliği yapıyor. Çevresel riskler ve... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T08:44+0300
2024-11-14T08:44+0300
ekonomi
gemi
gemi
mezar
mezar
para
zengin
asbest
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0e/1090373084_0:9:1792:1017_1920x0_80_0_0_188c23958880235613201611d1514e1f.png
Yaşlanan gemiler, 25 yılı geride bıraktıklarında güvenlik açısından yetersiz kabul ediliyor. Bu gemiler için son durak genellikle geri dönüştürülme ya da kaderine terk edilme oluyor. Ancak, 2008’deki küresel ekonomik kriz sonrası artan geri dönüşüm faaliyetleri, 2024 itibarıyla duraklamış durumda. 2024’ün ilk çeyreğinde yalnızca 2 milyon ton gemi geri dönüştürüldü; bu son 20 yılın en düşük rakamı olarak kaydedildi.Nouadhibou Limanı: 300 gemilik en büyük gemi mezarlığıBugün Nouadhibou Limanı, çürümeye bırakılmış 300’den fazla gemiyle dünyanın en büyük gemi mezarlığı konumunda. Moritanya’nın sınırlı altyapısı ve geri dönüşüm kapasitesi nedeniyle limana terk edilen dev ticari gemiler, tankerler ve balıkçı tekneleri kıyıda paslanmaya bırakıldı. Bu gemiler çevreye ve deniz yaşamına ciddi zararlar verirken, aynı zamanda balık popülasyonunu artırarak bölgenin balıkçılık endüstrisine katkı sağlıyor.Tehlikeli maddeler sebebiyle çevre risk altındaGemilerin terk edilmesinin en büyük tehlikelerinden biri, 2011’den önce inşa edilen gemilerde yaygın olarak kullanılan asbest. Ortalama bir gemi, 7 tona kadar asbest içerebiliyor ve bu kimyasal geri dönüşüm sürecinde ciddi sağlık risklerine yol açıyor. Moritanya’nın Nouadhibou Limanı’nda sızan toksik yağlar ve boyalar çevreyi tehdit ederken, denize yayılan kimyasallar uzun vadede deniz yaşamını riske atıyor.Her Yıl 700'e yakın gemi hurdalığa çıkıyorDünya genelinde 90 binden fazla gemi faaliyet gösteriyor ve her yıl 700’e yakını son yolculuğunu hurda alanlarına yapıyor. Ortalama bir gemi ömrünü tamamladığında, ekonomik katkı sağlamak adına geri dönüşüme yönlendiriliyor. Ancak asbest gibi zararlı kimyasallar içeren gemiler geri dönüştürülemiyor ve bu tür gemiler kıyılarda terk edilmek zorunda kalıyor. Gemi söküm sektöründe işçilerin sağlığı için büyük risk taşıyan bu süreç, aynı zamanda oldukça kirletici bir endüstri olarak dikkat çekiyor.Türkiye, Akdeniz’in gemi geri dönüşüm merkeziDünya gemi geri dönüşüm pazarında Türkiye, İzmir Aliağa’daki 22 geri dönüşüm tesisiyle Akdeniz bölgesinde ön plana çıkıyor. 2021’in ilk yarısında 60 hurda geminin geri dönüşümüyle 157 milyon dolarlık ekonomik katkı sağlanırken, Türkiye 2021 yılı verilerine göre yüzde 98 pazar payına sahip Bangladeş, Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerden sonra 4. sırada yer aldı.Terk edilen gemi mezarları: Turizm ve deniz yaşamı i̇çin bir fırsat mı?Nouadhibou’da terk edilen gemiler çevresel bir tehdit oluşturmakla birlikte, doğal resifler oluşturarak su altı yaşamına katkı sağlıyor. Çürüyen gemiler çevre için risk teşkil etse de, bu durum balık popülasyonunu artırarak bölgenin balıkçılık sektörüne yarar sağlıyor. Bazı çevreciler ise gemi mezarlığının turizm açısından potansiyel taşıdığını savunuyor ve bölgenin görsel zenginlik sunduğunu ifade ediyor.Nouadhibou'nun i̇lk gemisi: Fransız kruvazörü Chasseloup-LaubatNouadhibou Limanı’nın ilk terk edilen gemisi, 1914’te I. Dünya Savaşı’nda Fransız Donanması tarafından kullanılan Chasseloup-Laubat kruvazörüydü. Bu terk edilme süreci 1980’lere kadar devam etti ve liman, dev ticari gemilerden balıkçı teknelerine kadar yüzlerce gemiyi ağırlayan devasa bir mezarlığa dönüştü. En dikkat çeken enkazlardan biri de 117 metre uzunluğundaki United Malika isimli soğutmalı balıkçı gemisi.Bugün Nouadhibou, hem çevresel sorunlar hem de görsel zenginlikleriyle dünyanın en büyük gemi mezarlığı olarak ilgi çekmeye devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/dunyayi-ucretsiz-nasil-gezerim-sorusu-hayatini-degistirdi-hic-para-harcamadan-avrupa-turu-yapiyor-1090372547.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0e/1090373084_214:0:1579:1024_1920x0_80_0_0_4d00a0d72b31fb9bd631ed7d88317e94.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gemi, gemi, mezar, mezar, para, zengin, asbest
gemi, gemi, mezar, mezar, para, zengin, asbest

Dünyanın en büyük gemi mezarlığında paha biçilemez enkazlar: 6 ayda en az 5 milyar TL kazandırdı

08:44 14.11.2024
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturGemi mezarlığı
Gemi mezarlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2024
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Moritanya’daki Nouadhibou Limanı, çürümeye terk edilmiş 300’den fazla gemiyle dünyanın en büyük gemi mezarlığına ev sahipliği yapıyor. Çevresel riskler ve toksik sızıntılar limanın geleceğini tehdit ederken, bu dev enkazlar deniz yaşamına beklenmedik bir katkı sunuyor. İşte Nouadhibou’nun gemi mezarlığı hakkında merak edilenler…
Yaşlanan gemiler, 25 yılı geride bıraktıklarında güvenlik açısından yetersiz kabul ediliyor. Bu gemiler için son durak genellikle geri dönüştürülme ya da kaderine terk edilme oluyor. Ancak, 2008’deki küresel ekonomik kriz sonrası artan geri dönüşüm faaliyetleri, 2024 itibarıyla duraklamış durumda. 2024’ün ilk çeyreğinde yalnızca 2 milyon ton gemi geri dönüştürüldü; bu son 20 yılın en düşük rakamı olarak kaydedildi.

Nouadhibou Limanı: 300 gemilik en büyük gemi mezarlığı

Bugün Nouadhibou Limanı, çürümeye bırakılmış 300’den fazla gemiyle dünyanın en büyük gemi mezarlığı konumunda. Moritanya’nın sınırlı altyapısı ve geri dönüşüm kapasitesi nedeniyle limana terk edilen dev ticari gemiler, tankerler ve balıkçı tekneleri kıyıda paslanmaya bırakıldı. Bu gemiler çevreye ve deniz yaşamına ciddi zararlar verirken, aynı zamanda balık popülasyonunu artırarak bölgenin balıkçılık endüstrisine katkı sağlıyor.

Tehlikeli maddeler sebebiyle çevre risk altında

Gemilerin terk edilmesinin en büyük tehlikelerinden biri, 2011’den önce inşa edilen gemilerde yaygın olarak kullanılan asbest. Ortalama bir gemi, 7 tona kadar asbest içerebiliyor ve bu kimyasal geri dönüşüm sürecinde ciddi sağlık risklerine yol açıyor. Moritanya’nın Nouadhibou Limanı’nda sızan toksik yağlar ve boyalar çevreyi tehdit ederken, denize yayılan kimyasallar uzun vadede deniz yaşamını riske atıyor.

Her Yıl 700'e yakın gemi hurdalığa çıkıyor

Dünya genelinde 90 binden fazla gemi faaliyet gösteriyor ve her yıl 700’e yakını son yolculuğunu hurda alanlarına yapıyor. Ortalama bir gemi ömrünü tamamladığında, ekonomik katkı sağlamak adına geri dönüşüme yönlendiriliyor. Ancak asbest gibi zararlı kimyasallar içeren gemiler geri dönüştürülemiyor ve bu tür gemiler kıyılarda terk edilmek zorunda kalıyor. Gemi söküm sektöründe işçilerin sağlığı için büyük risk taşıyan bu süreç, aynı zamanda oldukça kirletici bir endüstri olarak dikkat çekiyor.

Türkiye, Akdeniz’in gemi geri dönüşüm merkezi

Dünya gemi geri dönüşüm pazarında Türkiye, İzmir Aliağa’daki 22 geri dönüşüm tesisiyle Akdeniz bölgesinde ön plana çıkıyor. 2021’in ilk yarısında 60 hurda geminin geri dönüşümüyle 157 milyon dolarlık ekonomik katkı sağlanırken, Türkiye 2021 yılı verilerine göre yüzde 98 pazar payına sahip Bangladeş, Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerden sonra 4. sırada yer aldı.

Terk edilen gemi mezarları: Turizm ve deniz yaşamı i̇çin bir fırsat mı?

Nouadhibou’da terk edilen gemiler çevresel bir tehdit oluşturmakla birlikte, doğal resifler oluşturarak su altı yaşamına katkı sağlıyor. Çürüyen gemiler çevre için risk teşkil etse de, bu durum balık popülasyonunu artırarak bölgenin balıkçılık sektörüne yarar sağlıyor. Bazı çevreciler ise gemi mezarlığının turizm açısından potansiyel taşıdığını savunuyor ve bölgenin görsel zenginlik sunduğunu ifade ediyor.

Nouadhibou'nun i̇lk gemisi: Fransız kruvazörü Chasseloup-Laubat

Nouadhibou Limanı’nın ilk terk edilen gemisi, 1914’te I. Dünya Savaşı’nda Fransız Donanması tarafından kullanılan Chasseloup-Laubat kruvazörüydü. Bu terk edilme süreci 1980’lere kadar devam etti ve liman, dev ticari gemilerden balıkçı teknelerine kadar yüzlerce gemiyi ağırlayan devasa bir mezarlığa dönüştü. En dikkat çeken enkazlardan biri de 117 metre uzunluğundaki United Malika isimli soğutmalı balıkçı gemisi.
Bugün Nouadhibou, hem çevresel sorunlar hem de görsel zenginlikleriyle dünyanın en büyük gemi mezarlığı olarak ilgi çekmeye devam ediyor.
Gezgin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2024
YAŞAM
'Dünyayı ücretsiz nasıl gezerim' sorusu hayatını değiştirdi: Hiç para harcamadan Avrupa turu yapıyor
08:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала