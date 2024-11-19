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Narin Güran soruşturmasında yeni iddia: Gazeteci Ferit Demir anlattı
Narin Güran soruşturmasında yeni iddia: Gazeteci Ferit Demir anlattı
Sputnik Türkiye
Gazeteci Ferit Demir, Narin Güran cinayetinin kilit ismi olan Nevzat Bahtiyar'ın yeni avukatına verdiği bilgide Narin'in cesedinin bulunduğu çuvalın ağzını... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T19:19+0300
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Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma ve yargılama sürerken dosyayı başından beri takip eden gazeteci Ferit Demir, Radyo Sputnik’te 'Mustafa Hoş ile Yol Arkadaşı' programına katıldı. Demir, davanın kilit ismi olan Nevzat Bahtiyar'ın avukatıyla konuştuğunu belirtirken, "Yeni bir avukatı var, onunla görüşmüş. Nevzat Bahtiyar, avukatına 'ben Narin’i götürüp gömerken çuvalın ağzını bağlamamıştım ama çıkarken ağzı bağlıydı' demiş. Oraya ikinci bir şahsın gidip Narin’i tekrar gömdüğü yerden çıkarıp daha derine gömdüğü suyun mahkeme kayıtlarında da var. Nevzat Bahtiyar diyor ki ben gömdüm ama görünüyordu. Nevzat'ın ve Salim'in oraya gidiş dönüşü baz kayıtları ile uyuşuyor" diye konuştu.Baz kayıtlarıyla ilgili de konuşan Demir, Salim Güran'ın telefonla konuştuğu ve davada tutuklu olan Ramazan Atasoy'un 'kilit rolü' olduğunu belirtti. Daha önceki ifadelerde amca Salim Güran ile Ramazan Atasoy arasında bir telefon görüşmesi ortaya çıkmıştı. O görüşmelerde, Salim Güran'ın "O sondaki köşede bir şeyin düşmüş ha, sana ait bir şey sondaki yamaçta" şeklinde mesaj atarak işçisini yönlendirdiği, Ramazan Atasoy'un ise "Tamam henüz bende değil/tamam daha ölmemiş” diye yanıt verdiği kayıtlar dosyaya girmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/narin-davasinda-dikkatleri-uzerine-topladi-mahkeme-baskani-2018de-magdurun-ifadesini-hasta-1090286781.html
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narin güran, salim güran, nevzat bahtiyar, mustafa hoş, radyo sputnik
narin güran, salim güran, nevzat bahtiyar, mustafa hoş, radyo sputnik

Narin Güran soruşturmasında yeni iddia: Gazeteci Ferit Demir anlattı

19:19 19.11.2024
© İHANarin Güran
Narin Güran - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
© İHA
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Gazeteci Ferit Demir, Narin Güran cinayetinin kilit ismi olan Nevzat Bahtiyar'ın yeni avukatına verdiği bilgide Narin'in cesedinin bulunduğu çuvalın ağzını bağlamadığını söylediğini aktardı.
Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma ve yargılama sürerken dosyayı başından beri takip eden gazeteci Ferit Demir, Radyo Sputnik’te 'Mustafa Hoş ile Yol Arkadaşı' programına katıldı. Demir, davanın kilit ismi olan Nevzat Bahtiyar'ın avukatıyla konuştuğunu belirtirken, "Yeni bir avukatı var, onunla görüşmüş. Nevzat Bahtiyar, avukatına 'ben Narin’i götürüp gömerken çuvalın ağzını bağlamamıştım ama çıkarken ağzı bağlıydı' demiş. Oraya ikinci bir şahsın gidip Narin’i tekrar gömdüğü yerden çıkarıp daha derine gömdüğü suyun mahkeme kayıtlarında da var. Nevzat Bahtiyar diyor ki ben gömdüm ama görünüyordu. Nevzat'ın ve Salim'in oraya gidiş dönüşü baz kayıtları ile uyuşuyor" diye konuştu.
Baz kayıtlarıyla ilgili de konuşan Demir, Salim Güran'ın telefonla konuştuğu ve davada tutuklu olan Ramazan Atasoy'un 'kilit rolü' olduğunu belirtti.
Daha önceki ifadelerde amca Salim Güran ile Ramazan Atasoy arasında bir telefon görüşmesi ortaya çıkmıştı. O görüşmelerde, Salim Güran'ın "O sondaki köşede bir şeyin düşmüş ha, sana ait bir şey sondaki yamaçta" şeklinde mesaj atarak işçisini yönlendirdiği, Ramazan Atasoy'un ise "Tamam henüz bende değil/tamam daha ölmemiş” diye yanıt verdiği kayıtlar dosyaya girmişti.
Ramazan Dündar - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
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