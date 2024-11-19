https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/saglik-bakanligi-butce-gorusmelerinde-yenidogan-cetesi-protestosu-1090545996.html

Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmelerinde 'Yenidoğan çetesi' protestosu

Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmelerinde 'Yenidoğan çetesi' protestosu

Sputnik Türkiye

Yenidoğan çetesi olayının yankıları devam ederken Meclis'teki bütçe görüşmeleri protestoya sahne oldu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu Yenidoğan çetesi... 19.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-19T10:48+0300

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türkiye

yenidoğan

yenidoğan çetesi

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bütçe

tbmm plan ve bütçe komisyonu

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Meclis'te Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmeleri başladı. Muhalefet milletvekilleri, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu Yenidoğan çetesinin ölümüne neden olan bebekler yüzünden protesto etti. Milletvekilleri, masalarının üzerine bebek kıyafetleri, patikler ve şırangalar koydu. Memişoğlu'na yönelik "İstafa etmeniz lazım. Burada olmanız etik değil" ifadeleri kullanılırken milletvekilleri, "İl Sağlık Müdürü iken ruhsat verdiğiniz, denetlediğiniz hastanelerde ölen bebeklerin patikleri bunlar..." ifadelerini kullandı. Bakan Memişoğlu'nun selamlamada sıcak tavrına "İstifa" ifadeleri ile tepki gösterildi.

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yenidoğan, yenidoğan çetesi, meclis, bütçe, tbmm plan ve bütçe komisyonu