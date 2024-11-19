https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/saglik-bakanligi-butce-gorusmelerinde-yenidogan-cetesi-protestosu-1090545996.html
Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmelerinde 'Yenidoğan çetesi' protestosu
Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmelerinde 'Yenidoğan çetesi' protestosu
Sputnik Türkiye
Yenidoğan çetesi olayının yankıları devam ederken Meclis'teki bütçe görüşmeleri protestoya sahne oldu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu Yenidoğan çetesi... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T10:48+0300
2024-11-19T10:48+0300
2024-11-19T10:48+0300
türkiye
yenidoğan
yenidoğan çetesi
meclis
bütçe
tbmm plan ve bütçe komisyonu
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Meclis'te Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmeleri başladı. Muhalefet milletvekilleri, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu Yenidoğan çetesinin ölümüne neden olan bebekler yüzünden protesto etti. Milletvekilleri, masalarının üzerine bebek kıyafetleri, patikler ve şırangalar koydu. Memişoğlu'na yönelik "İstafa etmeniz lazım. Burada olmanız etik değil" ifadeleri kullanılırken milletvekilleri, "İl Sağlık Müdürü iken ruhsat verdiğiniz, denetlediğiniz hastanelerde ölen bebeklerin patikleri bunlar..." ifadelerini kullandı. Bakan Memişoğlu'nun selamlamada sıcak tavrına "İstifa" ifadeleri ile tepki gösterildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/tarim-ve-orman-bakanligi-ifsa-listesini-guncelledi-et-ayran-kasar-peyniri-ve-cikolatada-da-tespit-1090540184.html
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yenidoğan, yenidoğan çetesi, meclis, bütçe, tbmm plan ve bütçe komisyonu
yenidoğan, yenidoğan çetesi, meclis, bütçe, tbmm plan ve bütçe komisyonu
Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmelerinde 'Yenidoğan çetesi' protestosu
Yenidoğan çetesi olayının yankıları devam ederken Meclis'teki bütçe görüşmeleri protestoya sahne oldu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu Yenidoğan çetesi yüzünden hayatını kaybeden bebekleri sembolize eden bebek eşyaları ile protesto edildi.
Meclis'te Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmeleri başladı. Muhalefet milletvekilleri, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu Yenidoğan çetesinin ölümüne neden olan bebekler yüzünden protesto etti.
Milletvekilleri, masalarının üzerine bebek kıyafetleri, patikler ve şırangalar koydu. Memişoğlu'na yönelik "İstafa etmeniz lazım. Burada olmanız etik değil" ifadeleri kullanılırken milletvekilleri, "İl Sağlık Müdürü iken ruhsat verdiğiniz, denetlediğiniz hastanelerde ölen bebeklerin patikleri bunlar..." ifadelerini kullandı.
Bakan Memişoğlu'nun selamlamada sıcak tavrına "İstifa" ifadeleri ile tepki gösterildi.