https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/rusyadan-bidenin-g20-ortak-fotografinda-yer-almamasiyla-ilgili-degerlendirme-sov-yapamadi-1090540975.html
Rusya’dan, Biden'ın G20 ortak fotoğrafında yer almamasıyla ilgili değerlendirme: ‘Şov yapamadı’
Rusya’dan, Biden'ın G20 ortak fotoğrafında yer almamasıyla ilgili değerlendirme: ‘Şov yapamadı’
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batı liderlerinin Rio de Janeiro'da düzenlenen G20 Zirvesi’nde aile fotoğraf çekimiyle ilgili ‘şov yapmayı’... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T09:28+0300
2024-11-19T09:28+0300
2024-11-19T09:34+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Joe Biden’in G20 Zirvesi’nde aile fotoğrafı çekimine katılmamasını değerlendirdi.Beyaz Saray, Biden’in G20 Zirvesi aile fotoğrafına katılmamasının nedeninin, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la görüşmeden kaçınma isteği değil, "lojistik sorunlar" olduğunu açıkladı.Zaharova, Telegram paylaşımında, “Birçok kişi, Rio'daki G20 liderlerinin aile fotoğrafında Biden'ın neden bulunamadığını merak ediyordu. Amerikan delegasyonu açıklama yaptı. Sergey Lavrov yüzünden değilmiş, lojistik sorunlar yüzündenmiş. Şimdi buna böyle deniyormuş, aklınızda olsun. Biden'ın düşündüklerinizle değil, lojistikle ilgili sorunları var. Fotoğrafta ayrıca Kanadalı ve İtalyan kadın da yoktu” diye yazdı.Rus diplomat, “Eskiden Batılılar, astların direniş göstermediği formatlarda, fotoğraf çekimiyle ilgili şov düzenliyordu. Örneğin çekimi, Sergey Lavrov gelmeden gece saatlerinde düzenliyordu” diyerek Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dışişleri Konseyi’nin Üsküp’teki toplantısını anımsattı.Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:Daha önce Bloomberg, Rio de Janeiro'daki G20 Zirvesi’nde aile fotoğrafı çekimine ABD Başkanı Joe Biden, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin katılmadığına dikkat çekmişti. Organizatörler, bu üç liderin çekime geç kaldığını, G20 forumu tarihinde ilk kez yeni çekimin yapılabileceğini açıklamıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla G20 Zirvesi’nde ülkeyi Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/abd-guney-koreyi-ukraynaya-rusyaya-saldirmasina-izin-verdigi-konusunda-bilgilendirdi-1090538939.html
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g20 zirvesi, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, brezilya, rio de janerio, aile fotografı, abd, joe biden, kanada, justin trudeau, italya, giorgia meloni, sergey lavrov
Rusya’dan, Biden'ın G20 ortak fotoğrafında yer almamasıyla ilgili değerlendirme: ‘Şov yapamadı’
09:28 19.11.2024 (güncellendi: 09:34 19.11.2024)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batı liderlerinin Rio de Janeiro'da düzenlenen G20 Zirvesi’nde aile fotoğraf çekimiyle ilgili ‘şov yapmayı’ başaramadığı için çekime katılmamayı tercih ettiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Joe Biden’in G20 Zirvesi’nde aile fotoğrafı çekimine katılmamasını değerlendirdi.
Beyaz Saray, Biden’in G20 Zirvesi aile fotoğrafına katılmamasının nedeninin, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la görüşmeden kaçınma isteği değil, "lojistik sorunlar" olduğunu açıkladı.
Zaharova, Telegram paylaşımında, “Birçok kişi, Rio'daki G20 liderlerinin aile fotoğrafında Biden'ın neden bulunamadığını merak ediyordu. Amerikan delegasyonu açıklama yaptı. Sergey Lavrov yüzünden değilmiş, lojistik sorunlar yüzündenmiş. Şimdi buna böyle deniyormuş, aklınızda olsun. Biden'ın düşündüklerinizle değil, lojistikle ilgili sorunları var. Fotoğrafta ayrıca Kanadalı ve İtalyan kadın da yoktu” diye yazdı.
Rus diplomat, “Eskiden Batılılar, astların direniş göstermediği formatlarda, fotoğraf çekimiyle ilgili şov düzenliyordu. Örneğin çekimi, Sergey Lavrov gelmeden gece saatlerinde düzenliyordu” diyerek Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dışişleri Konseyi’nin Üsküp’teki toplantısını anımsattı.
Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:
Dünya çoğunluğunun formatlardan ziyade normalliği savunma konusunda ilkellik sergilediği yerde, bu cılız insanlar fotoğraflarda yer almama fikrini geliştirdiler. Sergei Viktoroviç varlığıyla heyecan yaratmayı biliyor işte.
Daha önce Bloomberg, Rio de Janeiro'daki G20 Zirvesi’nde aile fotoğrafı çekimine ABD Başkanı Joe Biden, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin katılmadığına dikkat çekmişti. Organizatörler, bu üç liderin çekime geç kaldığını, G20 forumu tarihinde ilk kez yeni çekimin yapılabileceğini açıklamıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla G20 Zirvesi’nde ülkeyi Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil ediyor.