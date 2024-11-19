Rusya’dan, Biden'ın G20 ortak fotoğrafında yer almamasıyla ilgili değerlendirme: ‘Şov yapamadı’

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Beslenmek için neye ihtiyaç var? Asgari ücretin iyileştirilmesine ihtiyaç var'
07:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Yenidoğan çetesi hakim karşısında, hesap verme vakti geldi'
12:05
84 dk
HABER MASASI
Rüyalara Bilimsel ve Kültürel Bakış
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Muazzez İlmiye Çığ: Aydınlanmacı mı ölüm meleği mi?
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
84 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Halterin mihenk taşı: Cep Herkülü
20:32
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Tüm zamanların en iyi film müzikleri
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/rusyadan-bidenin-g20-ortak-fotografinda-yer-almamasiyla-ilgili-degerlendirme-sov-yapamadi-1090540975.html
Rusya’dan, Biden'ın G20 ortak fotoğrafında yer almamasıyla ilgili değerlendirme: ‘Şov yapamadı’
Rusya’dan, Biden'ın G20 ortak fotoğrafında yer almamasıyla ilgili değerlendirme: ‘Şov yapamadı’
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batı liderlerinin Rio de Janeiro'da düzenlenen G20 Zirvesi’nde aile fotoğraf çekimiyle ilgili ‘şov yapmayı’... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T09:28+0300
2024-11-19T09:34+0300
dünya
g20 zirvesi
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
brezilya
rio de janerio
aile fotografı
abd
joe biden
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/13/1090540785_0:183:2048:1335_1920x0_80_0_0_9442e4e7811d4a01eeec435b52d09347.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Joe Biden’in G20 Zirvesi’nde aile fotoğrafı çekimine katılmamasını değerlendirdi.Beyaz Saray, Biden’in G20 Zirvesi aile fotoğrafına katılmamasının nedeninin, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la görüşmeden kaçınma isteği değil, "lojistik sorunlar" olduğunu açıkladı.Zaharova, Telegram paylaşımında, “Birçok kişi, Rio'daki G20 liderlerinin aile fotoğrafında Biden'ın neden bulunamadığını merak ediyordu. Amerikan delegasyonu açıklama yaptı. Sergey Lavrov yüzünden değilmiş, lojistik sorunlar yüzündenmiş. Şimdi buna böyle deniyormuş, aklınızda olsun. Biden'ın düşündüklerinizle değil, lojistikle ilgili sorunları var. Fotoğrafta ayrıca Kanadalı ve İtalyan kadın da yoktu” diye yazdı.Rus diplomat, “Eskiden Batılılar, astların direniş göstermediği formatlarda, fotoğraf çekimiyle ilgili şov düzenliyordu. Örneğin çekimi, Sergey Lavrov gelmeden gece saatlerinde düzenliyordu” diyerek Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dışişleri Konseyi’nin Üsküp’teki toplantısını anımsattı.Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:Daha önce Bloomberg, Rio de Janeiro'daki G20 Zirvesi’nde aile fotoğrafı çekimine ABD Başkanı Joe Biden, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin katılmadığına dikkat çekmişti. Organizatörler, bu üç liderin çekime geç kaldığını, G20 forumu tarihinde ilk kez yeni çekimin yapılabileceğini açıklamıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla G20 Zirvesi’nde ülkeyi Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/abd-guney-koreyi-ukraynaya-rusyaya-saldirmasina-izin-verdigi-konusunda-bilgilendirdi-1090538939.html
rusya
brezilya
rio de janerio
abd
kanada
italya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/13/1090540785_138:0:1918:1335_1920x0_80_0_0_85a7a407973211df4b1dae797f90e033.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
g20 zirvesi, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, brezilya, rio de janerio, aile fotografı, abd, joe biden, kanada, justin trudeau, italya, giorgia meloni, sergey lavrov
g20 zirvesi, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, brezilya, rio de janerio, aile fotografı, abd, joe biden, kanada, justin trudeau, italya, giorgia meloni, sergey lavrov

Rusya’dan, Biden'ın G20 ortak fotoğrafında yer almamasıyla ilgili değerlendirme: ‘Şov yapamadı’

09:28 19.11.2024 (güncellendi: 09:34 19.11.2024)
© FotoğrafRio de Janeiro'da düzenlenen G20 Zirvesi’nin aile fotoğrafı
Rio de Janeiro'da düzenlenen G20 Zirvesi’nin aile fotoğrafı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
© Fotoğraf
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batı liderlerinin Rio de Janeiro'da düzenlenen G20 Zirvesi’nde aile fotoğraf çekimiyle ilgili ‘şov yapmayı’ başaramadığı için çekime katılmamayı tercih ettiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Joe Biden’in G20 Zirvesi’nde aile fotoğrafı çekimine katılmamasını değerlendirdi.
Beyaz Saray, Biden’in G20 Zirvesi aile fotoğrafına katılmamasının nedeninin, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la görüşmeden kaçınma isteği değil, "lojistik sorunlar" olduğunu açıkladı.
Zaharova, Telegram paylaşımında, “Birçok kişi, Rio'daki G20 liderlerinin aile fotoğrafında Biden'ın neden bulunamadığını merak ediyordu. Amerikan delegasyonu açıklama yaptı. Sergey Lavrov yüzünden değilmiş, lojistik sorunlar yüzündenmiş. Şimdi buna böyle deniyormuş, aklınızda olsun. Biden'ın düşündüklerinizle değil, lojistikle ilgili sorunları var. Fotoğrafta ayrıca Kanadalı ve İtalyan kadın da yoktu” diye yazdı.
Rus diplomat, “Eskiden Batılılar, astların direniş göstermediği formatlarda, fotoğraf çekimiyle ilgili şov düzenliyordu. Örneğin çekimi, Sergey Lavrov gelmeden gece saatlerinde düzenliyordu” diyerek Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dışişleri Konseyi’nin Üsküp’teki toplantısını anımsattı.
Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:
Dünya çoğunluğunun formatlardan ziyade normalliği savunma konusunda ilkellik sergilediği yerde, bu cılız insanlar fotoğraflarda yer almama fikrini geliştirdiler. Sergei Viktoroviç varlığıyla heyecan yaratmayı biliyor işte.
Daha önce Bloomberg, Rio de Janeiro'daki G20 Zirvesi’nde aile fotoğrafı çekimine ABD Başkanı Joe Biden, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin katılmadığına dikkat çekmişti. Organizatörler, bu üç liderin çekime geç kaldığını, G20 forumu tarihinde ilk kez yeni çekimin yapılabileceğini açıklamıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla G20 Zirvesi’nde ülkeyi Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil ediyor.
Güney Kore-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
Ukrayna krizi
‘ABD, Güney Kore’yi Ukrayna’ya Rusya’ya saldırmasına izin verdiği konusunda bilgilendirdi’
08:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала