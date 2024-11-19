https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/rusya-savunma-bakanligi-donetskte-bir-yerlesim-birimi-daha-ele-gecirildi-1090557871.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk’te bir yerleşim birimi daha ele geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk’te bir yerleşim birimi daha ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişi süren Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşim birimini daha ele geçirdiğini... 19.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-19T13:24+0300

2024-11-19T13:24+0300

2024-11-19T13:33+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birimlerinin aktif saldırıları sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Novoselidovka köyü Ukrayna işgalinden kurtarıldı. Ayrıca altı karşı saldırısı sonuçsuz kalan Ukrayna ordusu 310 asker ve iki zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde aktif eylemlerine devam ederek düşmanın 135 askerini etkisiz hale getirdi, bir tank ve altı zırhlı savaş aracını imha etti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri taktik konumunu iyileştirdi. Üç karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun kaybı 510 asker olarak gerçekleşti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi ve bir karşı saldırıyı püskürttü. Düşman güçler 550 kadar asker, bir tank ve üçü ABD yapımı M113 olmak üzere dört zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı. Bir karşı saldırısı sonuç vermeyen düşmanın 140 askeri etkisiz hale getirilirken Almanya yapımı Leopard tankı ve iki zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Dnepr’ Askeri Grubu, düşman grupları bozguna uğratmaya devam ederken Ukraynalı güçlerin kaybı 65 asker oldu.Ukrayna’nın 146 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırı sonucu Ukrayna hava üslerinin altyapısı, Ukrayna silah sanayisini besleyen enerji tesisleri ile asker ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri Ukrayna’ya ait beş balistik füze, dört adet Fransa yapımı Hammer güdümlü uçak bombası, ABD yapımı bir adet HIMARS füzesi ve 85 İHA imha etti.

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