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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/rusya-bolgelerinde-25-ukrayna-ihasi-engellendi-1090542734.html
Rusya bölgelerinde 25 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya bölgelerinde 25 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Kiev rejiminin terör eylemlerine devam ettiğini belirten Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin üç bölgesinde gece ve sabah saatlerinde toplamda 25 insansız hava... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T10:02+0300
2024-11-19T10:08+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
hava savunma
hava savunma sistemi
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın gece ve sabah saatlerinde yaptığı açıklamalarda, Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimlerinin engellendiği bildirildi.Görev başındaki hava savunma güçlerinin gece saatlerinde 12 ve sabah saatlerinde 13 İHA vurduğu kaydedildi. Açıklamaya göre, toplamda Rostov Bölgesi’nde 11, Belgorod Bölgesi’nde 2 ve Bryansk Bölgesi’nde 12 uçak tipi İHA engellendi.Rostov Vali Vekili Yuriy Slüsar, vurulan bir Ukrayna İHA’sının Belokalitvinsk ilçesinde yola düşmesi sonucu bir TIR şoförünün yaralandığını açıkladı.‘Rus Su-34, Kursk Bölgesi’ndeki Ukrayna mevziini uçan bombayla vurdu’Rus ordusunun Kursk Bölgesi'ndeki Ukraynalı militanların pozisyonlarına hava saldırısı düzenlediği bildirildi.Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri'ne ait Su-34 çok amaçlı süpersonik avcı-bombardıman uçağının, Kursk Bölgesi'nin sınırdaki ilçelerde, Ukrayna ordusunun askeri personel ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerlerin yanı sıra, bir müstahkem mevkiini vurduğu ifade edildi.Bombardımanın hava bombalarıyla gerçekleştirildiğini kaydeden bakanlık, bu bombaların evrensel uçuş ve koreksiyon modülüyle donatıldığının altını çizdi.Askeri istihbaratın, hedefin vurulduğunu doğrulaması üzerine Rus uçağın üssüne geri döndüğü kaydedildi.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarına yanıt olarak, Rus ordusu düzenli olarak askeri personel, teçhizat ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu alanların yanı sıra Ukrayna altyapısına (enerji, savunma sanayii, askeri komuta ve iletişim tesisleri) saldırılar gerçekleştiriyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun sivil konutları ve sosyal kuruluş binalarını hedef almadığını defalarca vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/rusya-kiev-londra-yuzunden-kendini-nasil-bir-krizin-icinde-buldugunu-uzun-sure-unutmayacak-1090538362.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, rostov, belgorod, bryansk, kursk, su-34
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, rostov, belgorod, bryansk, kursk, su-34

Rusya bölgelerinde 25 Ukrayna İHA’sı engellendi

10:02 19.11.2024 (güncellendi: 10:08 19.11.2024)
© Sputnik / Алексей КуденкоRusya hava savunma sistemi Pantsir insansız hava aracı
Rusya hava savunma sistemi Pantsir insansız hava aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
© Sputnik / Алексей Куденко
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Kiev rejiminin terör eylemlerine devam ettiğini belirten Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin üç bölgesinde gece ve sabah saatlerinde toplamda 25 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın gece ve sabah saatlerinde yaptığı açıklamalarda, Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimlerinin engellendiği bildirildi.
Görev başındaki hava savunma güçlerinin gece saatlerinde 12 ve sabah saatlerinde 13 İHA vurduğu kaydedildi.
Açıklamaya göre, toplamda Rostov Bölgesi’nde 11, Belgorod Bölgesi’nde 2 ve Bryansk Bölgesi’nde 12 uçak tipi İHA engellendi.
Rostov Vali Vekili Yuriy Slüsar, vurulan bir Ukrayna İHA’sının Belokalitvinsk ilçesinde yola düşmesi sonucu bir TIR şoförünün yaralandığını açıkladı.

‘Rus Su-34, Kursk Bölgesi’ndeki Ukrayna mevziini uçan bombayla vurdu’

Rus ordusunun Kursk Bölgesi'ndeki Ukraynalı militanların pozisyonlarına hava saldırısı düzenlediği bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri'ne ait Su-34 çok amaçlı süpersonik avcı-bombardıman uçağının, Kursk Bölgesi'nin sınırdaki ilçelerde, Ukrayna ordusunun askeri personel ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerlerin yanı sıra, bir müstahkem mevkiini vurduğu ifade edildi.
Bombardımanın hava bombalarıyla gerçekleştirildiğini kaydeden bakanlık, bu bombaların evrensel uçuş ve koreksiyon modülüyle donatıldığının altını çizdi.
Askeri istihbaratın, hedefin vurulduğunu doğrulaması üzerine Rus uçağın üssüne geri döndüğü kaydedildi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarına yanıt olarak, Rus ordusu düzenli olarak askeri personel, teçhizat ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu alanların yanı sıra Ukrayna altyapısına (enerji, savunma sanayii, askeri komuta ve iletişim tesisleri) saldırılar gerçekleştiriyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun sivil konutları ve sosyal kuruluş binalarını hedef almadığını defalarca vurgulamıştı.
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