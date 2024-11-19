https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/rus-uzman-nukleer-doktrindeki-degisiklikler-doktrinin-catismalarda-edinilen-deneyimlere-1090579570.html
Rus uzman: Nükleer doktrindeki değişiklikler, doktrinin çatışmalarda edinilen deneyimlere uyarlanmasıdır
Rus uzman: Nükleer doktrindeki değişiklikler, doktrinin çatışmalarda edinilen deneyimlere uyarlanmasıdır
Sputnik Türkiye
Rus siyasi analist Sergey Markelov, Rusya'nın nükleer doktrininindeki değişiklikleri, doktrininin çatışmalarda ve askeri operasyonlarda edinilen tecrübelere... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T23:36+0300
2024-11-19T23:36+0300
2024-11-19T23:35+0300
dünya
rusya federasyonu
nükleer doktrin
russia today (rt)
kararname
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olaf scholz
emmanuel macron
ukrayna
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Rusya’nın yenilenen nükleer doktrininini Russia Today (RT) televizyonuna değerlendiren siyasi danışman ve siyasi psikolog Sergey Markelov, Rusya'nın nükleer doktrininindeki değişikliklerin, nükleer doktrininin çatışmalarda ve askeri operasyonlarda edinilen tecrübelere uyarlanması olduğunu söyledi.Markelov, “Bu kararnamenin siyasi ve psikolojik önemi var. Rusya'nın nükleer doktrinine yapılan eklemeler, nükleer doktrinimizin çatışmalarda ve askeri operasyonlarda edindiğimiz ve edinmekte olduğumuz tecrübelere uyarlanmasıdır. Batılı ülkelerin çatışmaya dolaylı katılımla nasıl bir hikaye uydurduklarını gördük” dedi.Batılı ülkelerin kendilerini sadece ‘destek veren ve silah sağlayan’ taraf olarak göstermeye çalışan çatışmanın doğrudan katılımcıları olduğunu belirten siyaset bilimci, “Bu faktörleri dikkate almak zorundayız, çünkü gelecekte de kesinlikle olacaklar. İki taraf şu ya da bu nedenle savaş halindeyken ve diğer destekçiler bu çatışmaya doğrudan dahil değilken ve uluslararası sözleşmeyi ihlal etmiyormuş gibi davranarak yine de yardım ediyorlar. Nükleer doktrinin bu şekilde güncellemesi, çatışmalara bu tür bir katılımın önüne geçmeyi hedefliyor. Doktrine dahil edilen temel hüküm, nükleer olan herhangi bir ülkenin başka bir ülkeye yardım etmesi durumunda onun saldırgan ülke olarak kabul edileceğidir” diye konuştu.Siyasi analist, böyle bir adımın diğer ülkelerin kararlarını etkilediğini vurgulayarak, “Scholz'un, Macron'un, İngilizlerin ve Amerikalıların Ukrayna'ya destek hızını nasıl keskin bir şekilde düşürdüklerini görüyoruz. Bu doktrinin Rusya'nın savunması açısından şimdiden işe yaramaya başladığı kesin. Doktrinin özü de zaten budur. Bu zekice ve önleyici bir çözüm” diye konuştu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 19 Kasım'da ülkenin güncellenmiş nükleer doktrinini onayladı.Belge, aralarında Rusya'ya karşı balistik füzelerin fırlatılmasının da bulunduğu nükleer silahların kullanım koşullarını tanımlıyor.Ayrıca nükleer olmayan herhangi bir devletin, nükleer bir devletin katılımı veya desteğiyle Rusya ve müttefiklerine yönelik saldırısı, Rusya Federasyonu'na karşı ortak saldırı olarak değerlendirilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/lavrov-rusyanin-derinliklerine-saldirma-konusunu-degerlendirdi-yeni-bir-asama-olarak-algilar-ve-1090579030.html
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rusya federasyonu, nükleer doktrin, russia today (rt), kararname, batı, olaf scholz, emmanuel macron, ukrayna, abd, vladimir putin, balistik füze
rusya federasyonu, nükleer doktrin, russia today (rt), kararname, batı, olaf scholz, emmanuel macron, ukrayna, abd, vladimir putin, balistik füze
Rus uzman: Nükleer doktrindeki değişiklikler, doktrinin çatışmalarda edinilen deneyimlere uyarlanmasıdır
Rus siyasi analist Sergey Markelov, Rusya'nın nükleer doktrininindeki değişiklikleri, doktrininin çatışmalarda ve askeri operasyonlarda edinilen tecrübelere uyarlanması olarak nitelendirdi.
Rusya’nın yenilenen nükleer doktrininini Russia Today (RT) televizyonuna değerlendiren siyasi danışman ve siyasi psikolog Sergey Markelov, Rusya'nın nükleer doktrininindeki değişikliklerin, nükleer doktrininin çatışmalarda ve askeri operasyonlarda edinilen tecrübelere uyarlanması olduğunu söyledi.
Markelov, “Bu kararnamenin siyasi ve psikolojik önemi var. Rusya'nın nükleer doktrinine yapılan eklemeler, nükleer doktrinimizin çatışmalarda ve askeri operasyonlarda edindiğimiz ve edinmekte olduğumuz tecrübelere uyarlanmasıdır. Batılı ülkelerin çatışmaya dolaylı katılımla nasıl bir hikaye uydurduklarını gördük” dedi.
Batılı ülkelerin kendilerini sadece ‘destek veren ve silah sağlayan’ taraf olarak göstermeye çalışan çatışmanın doğrudan katılımcıları olduğunu belirten siyaset bilimci, “Bu faktörleri dikkate almak zorundayız, çünkü gelecekte de kesinlikle olacaklar. İki taraf şu ya da bu nedenle savaş halindeyken ve diğer destekçiler bu çatışmaya doğrudan dahil değilken ve uluslararası sözleşmeyi ihlal etmiyormuş gibi davranarak yine de yardım ediyorlar. Nükleer doktrinin bu şekilde güncellemesi, çatışmalara bu tür bir katılımın önüne geçmeyi hedefliyor. Doktrine dahil edilen temel hüküm, nükleer olan herhangi bir ülkenin başka bir ülkeye yardım etmesi durumunda onun saldırgan ülke olarak kabul edileceğidir” diye konuştu.
Siyasi analist, böyle bir adımın diğer ülkelerin kararlarını etkilediğini vurgulayarak, “Scholz'un, Macron'un, İngilizlerin ve Amerikalıların Ukrayna'ya destek hızını nasıl keskin bir şekilde düşürdüklerini görüyoruz. Bu doktrinin Rusya'nın savunması açısından şimdiden işe yaramaya başladığı kesin. Doktrinin özü de zaten budur. Bu zekice ve önleyici bir çözüm” diye konuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 19 Kasım'da ülkenin güncellenmiş nükleer doktrinini onayladı.
Belge, aralarında Rusya'ya karşı balistik füzelerin fırlatılmasının da bulunduğu nükleer silahların kullanım koşullarını tanımlıyor.
Ayrıca nükleer olmayan herhangi bir devletin, nükleer bir devletin katılımı veya desteğiyle Rusya ve müttefiklerine yönelik saldırısı, Rusya Federasyonu'na karşı ortak saldırı olarak değerlendirilecek.