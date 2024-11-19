Lavrov, 'Rusya'nın derinliklerine saldırma' konusunu değerlendirdi: 'Yeni bir aşama olarak algılar ve tepki veririz'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Beslenmek için neye ihtiyaç var? Asgari ücretin iyileştirilmesine ihtiyaç var'
07:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Yenidoğan çetesi hakim karşısında, hesap verme vakti geldi'
12:05
84 dk
HABER MASASI
Rüyalara Bilimsel ve Kültürel Bakış
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Trump koltuğa oturmadan önce Ukrayna’da bir provokasyon deneniyor gibi’
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Muazzez İlmiye Çığ: Aydınlanmacı mı ölüm meleği mi?
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
IŞİD tekrar mı canlandırılacak?
19:06
84 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Halterin mihenk taşı: Cep Herkülü
20:32
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Milliler, Karadağ deplasmanında: 'Bu maçı kazanırsa direkt grup lideri olacak'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kulat: Vatandaş Kürt politikasında ortada somut bir sorun görmüyor
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Yenidoğan Çetesi davası: 'Hastane sahiplerinin bundan haberi olmaması mümkün değildi'
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
UEFA Uluslar Ligi’nde üst seviyeye nasıl çıkılır?
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
DSP Genel Başkanı Aksakal: Cumhurbaşkanı Erdoğan teğmenler konusuna müdahale etmeli
15:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
SGK vampirleri kimler?
17:34
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
Rus yönetmen Nikolay Lebedev İstanbul'da konuştu: Son filmimin çekiminde setteki üç kişi ölümden döndü
19:18
4 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/lavrov-rusyanin-derinliklerine-saldirma-konusunu-degerlendirdi-yeni-bir-asama-olarak-algilar-ve-1090579030.html
Lavrov, 'Rusya'nın derinliklerine saldırma' konusunu değerlendirdi: 'Yeni bir aşama olarak algılar ve tepki veririz'
Lavrov, 'Rusya'nın derinliklerine saldırma' konusunu değerlendirdi: 'Yeni bir aşama olarak algılar ve tepki veririz'
Sputnik Türkiye
G20 Zirvesi'nin ardındanda düzenlediği basın toplantısında konuşan Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Ukrayna'ya Rusya'nın derinliklerine... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T23:21+0300
2024-11-19T23:21+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
brezilya
çin
donald trump
ukrayna
nükleer
atacms
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0a/1090239470_0:27:749:448_1920x0_80_0_0_0f6074b6a947ca64861c0b02cbf33393.png
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı konuşmada, ABD'nin Ukrayna'ya Rusya'nın derinliklerine saldırma izni verme iddialarına da yanıt verdi. Moskova'nın, bu duruma gerekli tepkiyi vereceğini belirten Lavrov, Rus tarafının, ABD'nin Ukrayna'nın Rusya Federasyonu'nun derinliklerini vurmak için füze kullanma izni verdiğine dair bilgileri kitle iletişim araçlarından edindiğini ancak bu bilgilerin ne Beyaz Saray ne de Pentagon tarafından doğrulanmadığını aktardı.G20 Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında Lavrov, "Ukrayna topraklarından Rusya Federasyonu topraklarında uzun menzilli füzeler kullanılırsa, bu füzelerin Amerikalı askeri uzmanlar tarafından kullanıldığı anlamına gelir. Bunu Batı'nın Rusya ile savaşında niteliksel olarak yeni bir aşama olarak algılarız ve buna göre tepki veririz" dedi.'Rusya nükleer savaşın önlenmesinden yana'Lavrov, Moskova'nın nükleer savaşın önlenmesine yönelik tutumunu yineleyerek, bu yaklaşımın Sovyetler Birliği döneminden beri geleneksel bir duruş olduğunu ifade etti. G20 Zirvesi'nin ardından nükleer savaşın olmaması gerektiğini vurgulayan Lavrov açıklamasını şu cümleler ile sürdürdü:Konuşmasında Rusya'nın nükleer doktrin güncellemesini de yorumlayan Lavrov, ülkesinin güncellenmiş nükleer doktrininde Batı'nın bilmediği bir husus bulunmadığının altını çizerek Moskova'nın nükleer silahları savaşı önlemek adına bir araç olarak gördüğünü belirtti. Nükleer bir savaşı önlemek için gereken her şeyin yapılması gerektiğine inandıklarını ifade eden Bakan Lavrov, güncellenen nükleer doktrin ile ilgili olarak, "Yapılan güncellemeler Batı'nın bilmediği hiçbir şey içermiyor" cümlesini kaydetti.'Fransa'nın Ukrayna ihtilafına müdahale ediyor'Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransa'nın Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan müdahil olduğunu zira Fransız askerlerinin Ukraynalı birlikleri eğittiğini ifade ederek bu durumun Fransa'nın çatışmaya aktif katılımını gösterdiğini vurguladı. Daha önce, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot, Fransızlar tarafından eğitilen 2 bin 300 Ukraynalı askerin muharebe operasyonlarına katılmak üzere birkaç gün içinde Ukrayna'ya döneceğini açıklamıştı. Lavrov konuşmasında şu cümleleri kaydetti:'Barıştan yana olan politikacılar desteklenmeli'Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Ukrayna'daki çatışmaya dair tutumunu değerlendirirken, savaş yerine barıştan yana olan politikacıların desteklenmesi gerektiğini vurguladı. G20 Zirvesi'nin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, "Trump'ın Ukrayna konusundaki tutumuna gelince, tahminde bulunamam. Kendisi savaşın değil, barışın başkanı olduğunu ifade etti ve bana öyle geliyor ki, savaş değil barış isteyen insanlar ve genel olarak politikacılar desteklenmeye değerdir" dedi.Lavrov, Rusya'nın Çin ve Brezilya'dan gelen barış girişimlerini de memnuniyetle karşıladığını belirtti. Trump, daha önce Ukrayna'daki çatışmanın, Biden değil kendisi başkan olsaydı hiç başlamayacağını ifade etmişti. Ayrıca, yeniden seçilmesi durumunda Rusya ile Ukrayna arasındaki ihtilafı 24 saat içinde çözmeyi amaçladığını dile getirmişti. Trump'ın sözlerine yanıt veren Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, çatışmanın bir günde çözülemeyecek kadar karmaşık olduğunu kaydetmişti.Öte yandan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin Halk Cumhuriyeti, Brezilya ve diğer Küresel Güney ülkeleri tarafından 'Barışın Dostları' adlı bir platform oluşturulacağını bildirmişti. Bunun ardından, 27 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde bir toplantı düzenlenmiş ve Cezayir, Bolivya, Brezilya, Çin, Kolombiya, Mısır, Endonezya, Kazakistan, Kenya, Meksika, Güney Afrika, Türkiye ve Zambiya ortak bir bildiri yayınlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/rus-askeri-uzman-rusya-yogun-iha-saldirisina-yanit-olarak-nukleer-saldiri-duzenleyebilir-1090577540.html
rusya
brezilya
çin
ukrayna
fransa
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0a/1090239470_59:0:691:474_1920x0_80_0_0_7a5130581f25a6b9024981753aa2904f.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, brezilya, çin, donald trump, ukrayna, nükleer, atacms, fransa, emmanuel macron, g20, g20 liderler zirvesi, g20 zirvesi, abd
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, brezilya, çin, donald trump, ukrayna, nükleer, atacms, fransa, emmanuel macron, g20, g20 liderler zirvesi, g20 zirvesi, abd

Lavrov, 'Rusya'nın derinliklerine saldırma' konusunu değerlendirdi: 'Yeni bir aşama olarak algılar ve tepki veririz'

23:21 19.11.2024
© Sputnik / Рамиль СитдиковSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Abone ol
G20 Zirvesi'nin ardındanda düzenlediği basın toplantısında konuşan Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Ukrayna'ya Rusya'nın derinliklerine saldırma izni verme iddialarına yanıt vererek bu durumu yeni bir aşama olarak algılayacaklarını ve buna göre tepki vereceklerini vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı konuşmada, ABD'nin Ukrayna'ya Rusya'nın derinliklerine saldırma izni verme iddialarına da yanıt verdi.
Moskova'nın, bu duruma gerekli tepkiyi vereceğini belirten Lavrov, Rus tarafının, ABD'nin Ukrayna'nın Rusya Federasyonu'nun derinliklerini vurmak için füze kullanma izni verdiğine dair bilgileri kitle iletişim araçlarından edindiğini ancak bu bilgilerin ne Beyaz Saray ne de Pentagon tarafından doğrulanmadığını aktardı.
G20 Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında Lavrov, "Ukrayna topraklarından Rusya Federasyonu topraklarında uzun menzilli füzeler kullanılırsa, bu füzelerin Amerikalı askeri uzmanlar tarafından kullanıldığı anlamına gelir. Bunu Batı'nın Rusya ile savaşında niteliksel olarak yeni bir aşama olarak algılarız ve buna göre tepki veririz" dedi.

'Rusya nükleer savaşın önlenmesinden yana'

Lavrov, Moskova'nın nükleer savaşın önlenmesine yönelik tutumunu yineleyerek, bu yaklaşımın Sovyetler Birliği döneminden beri geleneksel bir duruş olduğunu ifade etti.
G20 Zirvesi'nin ardından nükleer savaşın olmaması gerektiğini vurgulayan Lavrov açıklamasını şu cümleler ile sürdürdü:

Sovyetler döneminde ABD'ye nükleer savaşın önlenmesi teklifini ilettik. Gorbaçov ve Reagan, birlikte nükleer bir savaşın kazananı olamayacağını ve böyle bir savaşın asla patlak vermemesi gerektiğini söylediler.

Konuşmasında Rusya'nın nükleer doktrin güncellemesini de yorumlayan Lavrov, ülkesinin güncellenmiş nükleer doktrininde Batı'nın bilmediği bir husus bulunmadığının altını çizerek Moskova'nın nükleer silahları savaşı önlemek adına bir araç olarak gördüğünü belirtti. Nükleer bir savaşı önlemek için gereken her şeyin yapılması gerektiğine inandıklarını ifade eden Bakan Lavrov, güncellenen nükleer doktrin ile ilgili olarak, "Yapılan güncellemeler Batı'nın bilmediği hiçbir şey içermiyor" cümlesini kaydetti.

'Fransa'nın Ukrayna ihtilafına müdahale ediyor'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransa'nın Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan müdahil olduğunu zira Fransız askerlerinin Ukraynalı birlikleri eğittiğini ifade ederek bu durumun Fransa'nın çatışmaya aktif katılımını gösterdiğini vurguladı.
Daha önce, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot, Fransızlar tarafından eğitilen 2 bin 300 Ukraynalı askerin muharebe operasyonlarına katılmak üzere birkaç gün içinde Ukrayna'ya döneceğini açıklamıştı.
Lavrov konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Macron, hem sözlü hem de pratikte Rusya'ya karşı ‘zafer için savaş’ mesajını en destekleyen liderlerden birisidir. Fransa’da Ukraynalı askerler şu anda eğitimlerini tamamlıyor ve bir tugay hazırlanıyor. Başka bir deyişle, muharebe operasyonlarına doğrudan katılıyorlar.

'Barıştan yana olan politikacılar desteklenmeli'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Ukrayna'daki çatışmaya dair tutumunu değerlendirirken, savaş yerine barıştan yana olan politikacıların desteklenmesi gerektiğini vurguladı.
G20 Zirvesi'nin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, "Trump'ın Ukrayna konusundaki tutumuna gelince, tahminde bulunamam. Kendisi savaşın değil, barışın başkanı olduğunu ifade etti ve bana öyle geliyor ki, savaş değil barış isteyen insanlar ve genel olarak politikacılar desteklenmeye değerdir" dedi.
Lavrov, Rusya'nın Çin ve Brezilya'dan gelen barış girişimlerini de memnuniyetle karşıladığını belirtti.
Trump, daha önce Ukrayna'daki çatışmanın, Biden değil kendisi başkan olsaydı hiç başlamayacağını ifade etmişti. Ayrıca, yeniden seçilmesi durumunda Rusya ile Ukrayna arasındaki ihtilafı 24 saat içinde çözmeyi amaçladığını dile getirmişti. Trump'ın sözlerine yanıt veren Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, çatışmanın bir günde çözülemeyecek kadar karmaşık olduğunu kaydetmişti.
Öte yandan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin Halk Cumhuriyeti, Brezilya ve diğer Küresel Güney ülkeleri tarafından 'Barışın Dostları' adlı bir platform oluşturulacağını bildirmişti. Bunun ardından, 27 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde bir toplantı düzenlenmiş ve Cezayir, Bolivya, Brezilya, Çin, Kolombiya, Mısır, Endonezya, Kazakistan, Kenya, Meksika, Güney Afrika, Türkiye ve Zambiya ortak bir bildiri yayınlamıştı.
Nükleer silah - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
DÜNYA
Rus askeri uzman: Rusya yoğun İHA saldırısına yanıt olarak nükleer saldırı düzenleyebilir
21:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала