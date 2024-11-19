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Rus nükleer doktrini güncellendi: Ne değişti ve Batı neden temkinli olmalı?
Rus nükleer doktrini güncellendi: Ne değişti ve Batı neden temkinli olmalı?
Sputnik Türkiye
Rus lider Putin tarafından imzalanan yeni nükleer doktrinde hasım ülkelere verilecek nükleer yanıtla ilgili yeni koşulların yer aldığının altını çizen Rus... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T16:43+0300
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Rus askeri uzman, emekli Albay Viktor Litovkin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından bugün imzalanan yeni Rus nükleer doktrininde daha önce olmayan bazı önemli maddelere yer verildiğinin altını çizdi.Sputnik'e demeç veren Litovkin, "Öncelikle doktrinin 2020 baskısında nükleer silahlarımızı konuşlandırdığımız ve 'nükleer şemsiyemiz' altına aldığımız Belarus'tan hiç bahsedilmiyordu" dedi.İkinci olarak, doktrinin önceki versiyonunda, nükleer olmayan ancak bir nükleer güç tarafından desteklenen bir devletin saldırması halinde Rusya'nın nükleer silah kullanma yetkisine sahip olacağının belirtilmediğini anımsatan Litovkin, "Yeni doktrinle birlikte Rusya, Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler sağlayıp Kiev'i bu füzeleri kullanmaya teşvik eden ve Rusya'ya karşı etkili bir vekalet savaşı yürüten ABD ile NATO'ya doğrudan bir uyarı gönderiyor" ifadelerini kullandı.Yeni doktrinin ciddi bir uyarı olduğunun altını çizen Litovkin, "Eğer Batı çok ileri giderse ve uzun menzilli füzeler Rusya topraklarına karşı kullanılırsa, ki Ukrayna, NATO uçakları ve ağır İHA'lar şöyle dursun, gerekli ekipman ve uzmanlığa bile sahip olmadığı için bu uzun menzilli füzeler NATO uzmanları tarafından programlanıyor, Rusya bu füzelerin fırlatıldığı sahaları vurma yetkisine sahip olacak" vurgusu yaptı.Putin, 'Rusya Federasyonu'nun Nükleer Caydırıcılık Alanındaki Devlet Politikasının Temelleri' belgesini güncellemişti.Rusya lideri Putin'in imzaladığı yeni doktrine göre potansiyel hasmın Rusya ve müttefiklerine saldırmaktan caydırılması, en yüksek devlet öncelikleri arasında yer almıştı.Doktrine göre askeri bir koalisyon içindeki herhangi bir ülkenin Rusya ve müttefiklerine yönelik saldırısı, bir bütün olarak koalisyon tarafından gerçekleştirilmiş saldırı olarak kabul edilecek.Ayrıca nükleer olmayan herhangi bir devletin, nükleer bir devletin katılımı veya desteğiyle Rusya ve müttefiklerine yönelik saldırısı, Rusya Federasyonu'na karşı ortak saldırı olarak değerlendirilecek.Rusya, kendisine veya müttefiklerine karşı kitle imha silahlarının kullanılmasına yanıt olarak nükleer silah kullanma hakkını saklı tutuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/putin-rusyanin-nukleer-doktrinini-guncelledi-nukleer-silah-hangi-hallerde-kullanilacak-1090553665.html
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rusya, vladimir putin, nükleer doktrin, abd, nato, nükleer silah, viktor litovkin, belarus, nükleer caydırıcılık, kitle imha silahları, nükleer güç
rusya, vladimir putin, nükleer doktrin, abd, nato, nükleer silah, viktor litovkin, belarus, nükleer caydırıcılık, kitle imha silahları, nükleer güç

Rus nükleer doktrini güncellendi: Ne değişti ve Batı neden temkinli olmalı?

16:43 19.11.2024
© Fotoğraf : mil.ruRusya, Kuzey Kutup Bölgesi’ndeki gemilerinden Kinjal sistemleriyle füze atışı yaptı
Rusya, Kuzey Kutup Bölgesi’ndeki gemilerinden Kinjal sistemleriyle füze atışı yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
© Fotoğraf : mil.ru
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Rus lider Putin tarafından imzalanan yeni nükleer doktrinde hasım ülkelere verilecek nükleer yanıtla ilgili yeni koşulların yer aldığının altını çizen Rus uzman Litovkin, Batılı ülkelerin Moskova'ya karşı tutumlarında daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.
Rus askeri uzman, emekli Albay Viktor Litovkin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından bugün imzalanan yeni Rus nükleer doktrininde daha önce olmayan bazı önemli maddelere yer verildiğinin altını çizdi.

Sputnik'e demeç veren Litovkin, "Öncelikle doktrinin 2020 baskısında nükleer silahlarımızı konuşlandırdığımız ve 'nükleer şemsiyemiz' altına aldığımız Belarus'tan hiç bahsedilmiyordu" dedi.

İkinci olarak, doktrinin önceki versiyonunda, nükleer olmayan ancak bir nükleer güç tarafından desteklenen bir devletin saldırması halinde Rusya'nın nükleer silah kullanma yetkisine sahip olacağının belirtilmediğini anımsatan Litovkin, "Yeni doktrinle birlikte Rusya, Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler sağlayıp Kiev'i bu füzeleri kullanmaya teşvik eden ve Rusya'ya karşı etkili bir vekalet savaşı yürüten ABD ile NATO'ya doğrudan bir uyarı gönderiyor" ifadelerini kullandı.

Yeni doktrinin ciddi bir uyarı olduğunun altını çizen Litovkin, "Eğer Batı çok ileri giderse ve uzun menzilli füzeler Rusya topraklarına karşı kullanılırsa, ki Ukrayna, NATO uçakları ve ağır İHA'lar şöyle dursun, gerekli ekipman ve uzmanlığa bile sahip olmadığı için bu uzun menzilli füzeler NATO uzmanları tarafından programlanıyor, Rusya bu füzelerin fırlatıldığı sahaları vurma yetkisine sahip olacak" vurgusu yaptı.

Putin, 'Rusya Federasyonu'nun Nükleer Caydırıcılık Alanındaki Devlet Politikasının Temelleri' belgesini güncellemişti.

Rusya lideri Putin'in imzaladığı yeni doktrine göre potansiyel hasmın Rusya ve müttefiklerine saldırmaktan caydırılması, en yüksek devlet öncelikleri arasında yer almıştı.

Doktrine göre askeri bir koalisyon içindeki herhangi bir ülkenin Rusya ve müttefiklerine yönelik saldırısı, bir bütün olarak koalisyon tarafından gerçekleştirilmiş saldırı olarak kabul edilecek.

Ayrıca nükleer olmayan herhangi bir devletin, nükleer bir devletin katılımı veya desteğiyle Rusya ve müttefiklerine yönelik saldırısı, Rusya Federasyonu'na karşı ortak saldırı olarak değerlendirilecek.

Rusya, kendisine veya müttefiklerine karşı kitle imha silahlarının kullanılmasına yanıt olarak nükleer silah kullanma hakkını saklı tutuyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü’nün 21'incisi düzenlenen yıllık genel oturumunda konuşma yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
DÜNYA
Putin, Rusya'nın nükleer doktrinini güncelledi: Nükleer silah hangi hallerde kullanılacak?
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