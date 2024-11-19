https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/rossiya-segodnya-unescoya-gazeteci-hak-ihlalleri-konusunda-sessiz-kalmayi-birakmasi-cagrisinda-1090566810.html
Rossiya Segodnya, UNESCO’ya gazeteci hak ihlalleri konusunda sessiz kalmayı bırakması çağrısında bulundu
Rossiya Segodnya, UNESCO’ya gazeteci hak ihlalleri konusunda sessiz kalmayı bırakması çağrısında bulundu
Sputnik Türkiye
Rossiya Segodnya Uluslararası Medya Grubu, UNESCO Genel Müdürü’ne yönlendirdiği mektupta örgütün Rus gazetecilerine yönelik hak ihlalleri konusunda sessiz... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T16:31+0300
2024-11-19T16:31+0300
2024-11-19T16:51+0300
dünya
rusya
rossiya segodnya
rossiya segodnya uluslararası haber ajansı
unesco
audrey azoulay
mektup
gazeteci
hak ihlali
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/13/1090566455_0:40:1185:706_1920x0_80_0_0_4246efda32ae8c36151b3ef22cc38708.png
BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) raporunda Rus gazetecilerin öldürülmesi ve yaralanması vakalarına yer verilmemesi üzerine Rossiya Segodnya Uluslararası Medya Grubu, UNESCO Genel Müdürü Audrey Azoulay’e mektup yazarak, örgütün Rus gazetecilerine yönelik hak ihlalleri konusunda sessiz kalmayı bırakmasını talep etti.Mektupta, “UNESCO Sekreterliği’nin siyasi önyargısı artık açıkça ortaya çıktı. Örgüt fiilen Batı’nın başlattığı ‘Rusya’nın ortadan kaldırılması’ politikasına katılmıştır. Rus gazetecilerin haklarının benzeri görülmemiş ve sistematik ihlaline ilişkin gerçekler konusunda sessiz kalınmamasını talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.UNESCO taslak raporunun ayrıca Küresel Batı ülkelerinde çalışan Rossiya Segodnya Medya Grubu’na mensup gazetecilere yönelik çok sayıda taciz ve hak ihlali vakasını içermediğine de dikkat çekilen mektupta, bu ihlallerin arasında vize vermeme, etkinlik ve zirvelere açıklama yapılmadan akreditasyon vermeme, göz korkutma ve doğrudan tehdit vakalarının yer aldığının altı çizildi.Daha önce Rusya Gazeteciler Birliği (SJR), VGTRK ve RT televizyonu tarafından Azoulay’e Rus gazetecilerin rapora dahil edilmemesine duyulan öfkeyi ifade eden benzer mektuplar gönderilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/rus-medyasindan-unescoya-kinama-ve-cagri-1090521689.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/13/1090566455_95:0:1088:745_1920x0_80_0_0_922662b2b2397331d985faaa38d6cff3.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rossiya segodnya, rossiya segodnya uluslararası haber ajansı, unesco, audrey azoulay, mektup, gazeteci, hak ihlali
rusya, rossiya segodnya, rossiya segodnya uluslararası haber ajansı, unesco, audrey azoulay, mektup, gazeteci, hak ihlali
Rossiya Segodnya, UNESCO’ya gazeteci hak ihlalleri konusunda sessiz kalmayı bırakması çağrısında bulundu
16:31 19.11.2024 (güncellendi: 16:51 19.11.2024)
Rossiya Segodnya Uluslararası Medya Grubu, UNESCO Genel Müdürü’ne yönlendirdiği mektupta örgütün Rus gazetecilerine yönelik hak ihlalleri konusunda sessiz kalmayı bırakmasını talep etti.
BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) raporunda Rus gazetecilerin öldürülmesi ve yaralanması vakalarına yer verilmemesi üzerine Rossiya Segodnya Uluslararası Medya Grubu, UNESCO Genel Müdürü Audrey Azoulay’e mektup yazarak, örgütün Rus gazetecilerine yönelik hak ihlalleri konusunda sessiz kalmayı bırakmasını talep etti.
Mektupta, “UNESCO Sekreterliği’nin siyasi önyargısı artık açıkça ortaya çıktı. Örgüt fiilen Batı’nın başlattığı ‘Rusya’nın ortadan kaldırılması’ politikasına katılmıştır. Rus gazetecilerin haklarının benzeri görülmemiş ve sistematik ihlaline ilişkin gerçekler konusunda sessiz kalınmamasını talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.
UNESCO taslak raporunun ayrıca Küresel Batı ülkelerinde çalışan Rossiya Segodnya Medya Grubu’na mensup gazetecilere yönelik çok sayıda taciz ve hak ihlali vakasını içermediğine de dikkat çekilen mektupta, bu ihlallerin arasında vize vermeme, etkinlik ve zirvelere açıklama yapılmadan akreditasyon vermeme, göz korkutma ve doğrudan tehdit vakalarının yer aldığının altı çizildi.
Ne yazık ki bu belge, UNESCO Sekreterliği'nin, BM’nin çalışmalarının başlangıçta dayandığı ilkeleri unuttuğunu bir kez daha doğrulamış oldu.
Daha önce Rusya Gazeteciler Birliği (SJR), VGTRK ve RT televizyonu tarafından Azoulay’e Rus gazetecilerin rapora dahil edilmemesine duyulan öfkeyi ifade eden benzer mektuplar gönderilmişti.