https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/rossiya-segodnya-unescoya-gazeteci-hak-ihlalleri-konusunda-sessiz-kalmayi-birakmasi-cagrisinda-1090566810.html

Rossiya Segodnya, UNESCO’ya gazeteci hak ihlalleri konusunda sessiz kalmayı bırakması çağrısında bulundu

Rossiya Segodnya, UNESCO’ya gazeteci hak ihlalleri konusunda sessiz kalmayı bırakması çağrısında bulundu

Sputnik Türkiye

Rossiya Segodnya Uluslararası Medya Grubu, UNESCO Genel Müdürü’ne yönlendirdiği mektupta örgütün Rus gazetecilerine yönelik hak ihlalleri konusunda sessiz... 19.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-19T16:31+0300

2024-11-19T16:31+0300

2024-11-19T16:51+0300

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BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) raporunda Rus gazetecilerin öldürülmesi ve yaralanması vakalarına yer verilmemesi üzerine Rossiya Segodnya Uluslararası Medya Grubu, UNESCO Genel Müdürü Audrey Azoulay’e mektup yazarak, örgütün Rus gazetecilerine yönelik hak ihlalleri konusunda sessiz kalmayı bırakmasını talep etti.Mektupta, “UNESCO Sekreterliği’nin siyasi önyargısı artık açıkça ortaya çıktı. Örgüt fiilen Batı’nın başlattığı ‘Rusya’nın ortadan kaldırılması’ politikasına katılmıştır. Rus gazetecilerin haklarının benzeri görülmemiş ve sistematik ihlaline ilişkin gerçekler konusunda sessiz kalınmamasını talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.UNESCO taslak raporunun ayrıca Küresel Batı ülkelerinde çalışan Rossiya Segodnya Medya Grubu’na mensup gazetecilere yönelik çok sayıda taciz ve hak ihlali vakasını içermediğine de dikkat çekilen mektupta, bu ihlallerin arasında vize vermeme, etkinlik ve zirvelere açıklama yapılmadan akreditasyon vermeme, göz korkutma ve doğrudan tehdit vakalarının yer aldığının altı çizildi.Daha önce Rusya Gazeteciler Birliği (SJR), VGTRK ve RT televizyonu tarafından Azoulay’e Rus gazetecilerin rapora dahil edilmemesine duyulan öfkeyi ifade eden benzer mektuplar gönderilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/rus-medyasindan-unescoya-kinama-ve-cagri-1090521689.html

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rusya, rossiya segodnya, rossiya segodnya uluslararası haber ajansı, unesco, audrey azoulay, mektup, gazeteci, hak ihlali