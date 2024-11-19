https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/resmi-gazetede-yayimlandi-tcmb-duyurdu-yeni-5-ve-50-tllik-banknotlar-tedavule-cikti-1090540928.html
Resmi Gazete'de yayımlandı, TCMB duyurdu: Yeni 5 ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle çıktı
Resmi Gazete'de yayımlandı, TCMB duyurdu: Yeni 5 ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle çıktı
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de 5 ve 50 TL'lik banknotlarda düzenlemeyle ilgili ilan yayımlandı. 8'inci tertip 50 TL ve 7'nci tertip 5 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T09:35+0300
2024-11-19T09:35+0300
2024-11-19T09:35+0300
ekonomi
merkez bankası
resmi gazete
para
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Merkez Bankası yeni 50 ve 5 TL'lerin bugünden itibaren piyasaya sürülerek tedavüle verildiğini açıkladı. Resmi Gazete'de yapılan açıklamaya göre halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip banknotlara kıyasla, 8'inci tertip 50 TL ve 7'nci Tertip 5 TL banknotlardaki imzalar Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte; 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay’a, 5 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi. 5 ve 50 TL'lik banknotlarda değişiklikSöz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynı kaldı. Yeni tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edileceği duyuruldu. İlanda şu ifadelere yer verildi:"1211 sayılı Kanun’un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 50 TL ve VII. tertip 5 TL banknotlar 19 Kasım 2024 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir. Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip banknotlara kıyasla, VIII. tertip 50 TL ve VII. Tertip 5 TL banknotlardaki imzalar Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte; 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay’a, 5 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’a ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır. Yeni tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edilecektir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/tarim-ve-orman-bakanligi-ifsa-listesini-guncelledi-et-ayran-kasar-peyniri-ve-cikolatada-da-tespit-1090540184.html
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merkez bankası, resmi gazete, para
merkez bankası, resmi gazete, para
Resmi Gazete'de yayımlandı, TCMB duyurdu: Yeni 5 ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle çıktı
Resmi Gazete'de 5 ve 50 TL'lik banknotlarda düzenlemeyle ilgili ilan yayımlandı. 8'inci tertip 50 TL ve 7'nci tertip 5 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle verildi. Yapılan değişiklikle 8'inci tertip 50 TL ve 7'nci tertip 5 TL banknotlardaki imzalar düzenlendi.
Merkez Bankası yeni 50 ve 5 TL'lerin bugünden itibaren piyasaya sürülerek tedavüle verildiğini açıkladı. Resmi Gazete'de yapılan açıklamaya göre halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip banknotlara kıyasla, 8'inci tertip 50 TL ve 7'nci Tertip 5 TL banknotlardaki imzalar Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte; 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay’a, 5 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.
5 ve 50 TL'lik banknotlarda değişiklik
Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynı kaldı.
Yeni tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edileceği duyuruldu.
İlanda şu ifadelere yer verildi:
"1211 sayılı Kanun’un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 50 TL ve VII. tertip 5 TL banknotlar 19 Kasım 2024 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir. Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip banknotlara kıyasla, VIII. tertip 50 TL ve VII. Tertip 5 TL banknotlardaki imzalar Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte; 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay’a, 5 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’a ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır. Yeni tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edilecektir."