https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/putin-rusyanin-kazanacagindan-emin-halki-sayesinde-1090561700.html

Putin, Rusya’nın kazanacağından emin: ‘Halk sayesinde’

Putin, Rusya’nın kazanacağından emin: ‘Halk sayesinde’

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya halkı sayesinde ülkenin zor zamanlardan zaferle çıkacağına olan inancını dile getirdi. 19.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-19T14:52+0300

2024-11-19T14:52+0300

2024-11-19T14:56+0300

dünya

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vladimir putin

zafer

brics

brics liderler zirvesi

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Rusya lideri Putin bugün muhalefetteki Yeni İnsanlar partisinin lideri Aleksey Neçayev ile görüştü.Neçayev, Kremlin’de düzenlenen görüşme sırasında, partisinin, destekçilerinin ve aktivistlerinin Rusya'nın ülke lideri ve çalışmaları sayesinde “bu zor dönemden” zaferle çıkacağından şüphe duymadıklarını dile getirdi.Putin, “Rusya halkı sayesinde” diye ekledi.‘Amacımız, gelişmek isteyenlerle birlikte gelişmek’Yeni İnsanlar partisinin lideri Neçayev, Putin’e Rusya’da BRICS Zirvesi’nin düzenlenmesi nedeniyle teşekkür etti.Rusya lideri, “Amacımız kimseye bir şey göstermek değil, ilerlemek, bunu yapmak isteyenlerle birlikte gelişmek” ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/kremlin-sozcusu-rusyanin-nukleer-doktrininde-gunumuz-gerceklerine-uyarlanmasi-amaciyla-1090557166.html

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rusya, vladimir putin, zafer, brics, brics liderler zirvesi