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Putin, Rusya’nın kazanacağından emin: ‘Halk sayesinde’
Putin, Rusya’nın kazanacağından emin: ‘Halk sayesinde’
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya halkı sayesinde ülkenin zor zamanlardan zaferle çıkacağına olan inancını dile getirdi. 19.11.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya lideri Putin bugün muhalefetteki Yeni İnsanlar partisinin lideri Aleksey Neçayev ile görüştü.Neçayev, Kremlin’de düzenlenen görüşme sırasında, partisinin, destekçilerinin ve aktivistlerinin Rusya'nın ülke lideri ve çalışmaları sayesinde “bu zor dönemden” zaferle çıkacağından şüphe duymadıklarını dile getirdi.Putin, “Rusya halkı sayesinde” diye ekledi.‘Amacımız, gelişmek isteyenlerle birlikte gelişmek’Yeni İnsanlar partisinin lideri Neçayev, Putin’e Rusya’da BRICS Zirvesi’nin düzenlenmesi nedeniyle teşekkür etti.Rusya lideri, “Amacımız kimseye bir şey göstermek değil, ilerlemek, bunu yapmak isteyenlerle birlikte gelişmek” ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/kremlin-sozcusu-rusyanin-nukleer-doktrininde-gunumuz-gerceklerine-uyarlanmasi-amaciyla-1090557166.html
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rusya, vladimir putin, zafer, brics, brics liderler zirvesi
rusya, vladimir putin, zafer, brics, brics liderler zirvesi

Putin, Rusya’nın kazanacağından emin: ‘Halk sayesinde’

14:52 19.11.2024 (güncellendi: 14:56 19.11.2024)
© Fotoğraf : KremlinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, muhalefetteki Yeni İnsanlar partisinin lideri Aleksey Neçayev ile görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, muhalefetteki Yeni İnsanlar partisinin lideri Aleksey Neçayev ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
© Fotoğraf : Kremlin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya halkı sayesinde ülkenin zor zamanlardan zaferle çıkacağına olan inancını dile getirdi.
Rusya lideri Putin bugün muhalefetteki Yeni İnsanlar partisinin lideri Aleksey Neçayev ile görüştü.
Neçayev, Kremlin’de düzenlenen görüşme sırasında, partisinin, destekçilerinin ve aktivistlerinin Rusya'nın ülke lideri ve çalışmaları sayesinde “bu zor dönemdenzaferle çıkacağından şüphe duymadıklarını dile getirdi.
Putin, “Rusya halkı sayesinde” diye ekledi.

‘Amacımız, gelişmek isteyenlerle birlikte gelişmek’

Yeni İnsanlar partisinin lideri Neçayev, Putin’e Rusya’da BRICS Zirvesi’nin düzenlenmesi nedeniyle teşekkür etti.
Rusya lideri, “Amacımız kimseye bir şey göstermek değil, ilerlemek, bunu yapmak isteyenlerle birlikte gelişmek” ifadesini kullandı.
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