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9 aylık bebeğe cinsel istismar: Tutuklanan babanın ölü bulunduğu iddiasına Tekirdağ Barosu Başkanı'ndan açıklama
9 aylık bebeğe cinsel istismar: Tutuklanan babanın ölü bulunduğu iddiasına Tekirdağ Barosu Başkanı'ndan açıklama
Sputnik Türkiye
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismarda bulunulduğu iddiasına ilişkin gözaltına alınan anne ve baba dün tutuklandı. Tutuklanan... 02.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-02T13:05+0300
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türkiye
cinsel istismar
tekirdağ
bebek
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Tekirdağ'ın Veliköy Mahallesi'nde anne F.G'nin, birlikte yaşadığı G.Ş'nin 9 aylık bebeklerine cinsel istismarda bulunduğu video kaydını paylaşması üzerine bir kişi bu durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı.Soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri anne F.G'yi Amasya'da, baba G.Ş'yi de İstanbul'da gözaltına aldı. Çerkezköy'e getirilen zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler ise dün çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Bebek ise devlet korumasına alındı.Tekirdağ Barosu Başkanı'ndan açıklama: Babanın intihar ettiği bilgisi ulaştıTekirdağ'da cinsel istismara uğradığı iddia edilen bebeğin tutuklanan babasının cezaevinde ölü bulunduğu iddiası sosyal medyada gündeme getirildi. Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün babanın öldüğü iddiasıyla ilgili, "Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 9 aylık bebeğin cinsel istismar edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklanan babanın cezaevinde intihar ettiği bilgisi ulaştı. Konuyu hassasiyetle takip ediyoruz" açıklamasını yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/tekirdagda-korkunc-olay-cinsel-istismara-ugrayan-9-aylik-bebegin-anne-ve-babasi-tutuklandi-1089938334.html
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cinsel istismar, tekirdağ, bebek
cinsel istismar, tekirdağ, bebek

9 aylık bebeğe cinsel istismar: Tutuklanan babanın ölü bulunduğu iddiasına Tekirdağ Barosu Başkanı'ndan açıklama

13:05 02.11.2024 (güncellendi: 13:08 02.11.2024)
© Mehmet Akif Aldoğantekirdağ
tekirdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2024
© Mehmet Akif Aldoğan
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismarda bulunulduğu iddiasına ilişkin gözaltına alınan anne ve baba dün tutuklandı. Tutuklanan babanın cezaevinde ölü bulunduğu ileri sürüldü. Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tutuklanan babanın cezaevinde intihar ettiği bilgisi ulaştı" dedi.
Tekirdağ'ın Veliköy Mahallesi'nde anne F.G'nin, birlikte yaşadığı G.Ş'nin 9 aylık bebeklerine cinsel istismarda bulunduğu video kaydını paylaşması üzerine bir kişi bu durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri anne F.G'yi Amasya'da, baba G.Ş'yi de İstanbul'da gözaltına aldı. Çerkezköy'e getirilen zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler ise dün çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Bebek ise devlet korumasına alındı.

Tekirdağ Barosu Başkanı'ndan açıklama: Babanın intihar ettiği bilgisi ulaştı

Tekirdağ'da cinsel istismara uğradığı iddia edilen bebeğin tutuklanan babasının cezaevinde ölü bulunduğu iddiası sosyal medyada gündeme getirildi.
Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün babanın öldüğü iddiasıyla ilgili, "Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 9 aylık bebeğin cinsel istismar edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklanan babanın cezaevinde intihar ettiği bilgisi ulaştı. Konuyu hassasiyetle takip ediyoruz" açıklamasını yaptı.
tekirdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
TÜRKİYE
Tekirdağ'da korkunç olay: Cinsel istismara uğradığı iddia edilen 9 aylık bebeğin anne ve babası tutuklandı
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