https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/ogretmenler-gunu-ne-zaman-hangi-gune-denk-geliyor-1090571453.html
Öğretmenler Günü ne zaman? Hangi güne denk geliyor?
Öğretmenler Günü ne zaman? Hangi güne denk geliyor?
Sputnik Türkiye
2024 yılında Öğretmenler Günü her yıl olduğu gibi 24 Kasım tarihinde kutlanacak. Bu yıl pazar günü resmi tatile denk gelen Öğretmenler Günü'nün 22 Kasım Cuma... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T18:04+0300
2024-11-19T18:04+0300
2024-11-19T18:24+0300
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24 kasım öğretmenler günü
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Öğrencilerin geleceklerinde pay sahibi olan eğitimcilerin 'Öğretmenler Günü' için geri sayım başladı.Dünyada farklı tarihlerde kutlanan Öğretmenler Günü ülkemizde 24 Kasım tarihinde kutlanıyor. 2024 yılında 24 Kasım tarihi pazar gününe denk geldiği için Öğretmenler Günü'nün 22 Kasım Cuma günü veya 25 Kasım Pazartesi günü kutlanabileceği belirtildi.Öğretmenler Günü tarihi nedir?Öğretmenler Günü, Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928 yılında Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği'ni kabul ettiği gün olarak kutlanır. Atatürk'ün 1981 yılında 100. doğum gününde 'Başöğretmen' olması nedeniyle tüm öğretmenlerin 24 Kasım tarihinde anılması kararlaştırıldı. 26 Şubat 1981 tarihli Resmi Gazete'de 'Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği' yayımlanarak kabul edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/ulastirma-bakani-uraloglundan-ogretmenlere-mujde-tren-biletlerinde-yuzde-50-indirim--1090256524.html
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öğretmenler günü ne zaman, öğretmenler günü kutlama, öğretmenler günü hediyeleri, öğretmene çiçek, öğretmen maaşları, öğretmenler günü tarihi, öğretmenler günü mesajları
Öğretmenler Günü ne zaman? Hangi güne denk geliyor?
18:04 19.11.2024 (güncellendi: 18:24 19.11.2024)
2024 yılında Öğretmenler Günü her yıl olduğu gibi 24 Kasım tarihinde kutlanacak. Bu yıl pazar günü resmi tatile denk gelen Öğretmenler Günü'nün 22 Kasım Cuma günü veya 25 Kasım Pazartesi günü kutlanabileceği ifade edildi. Peki, Öğretmenler Günü tarihi nereden geliyor?
Öğrencilerin geleceklerinde pay sahibi olan eğitimcilerin 'Öğretmenler Günü' için geri sayım başladı.
Dünyada farklı tarihlerde kutlanan Öğretmenler Günü ülkemizde 24 Kasım tarihinde kutlanıyor. 2024 yılında 24 Kasım tarihi pazar gününe denk geldiği için Öğretmenler Günü'nün 22 Kasım Cuma günü veya 25 Kasım Pazartesi günü kutlanabileceği belirtildi.
Öğretmenler Günü tarihi nedir?
Öğretmenler Günü, Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928 yılında Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği'ni kabul ettiği gün olarak kutlanır. Atatürk'ün 1981 yılında 100. doğum gününde 'Başöğretmen' olması nedeniyle tüm öğretmenlerin 24 Kasım tarihinde anılması kararlaştırıldı. 26 Şubat 1981 tarihli Resmi Gazete'de 'Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği' yayımlanarak kabul edildi.