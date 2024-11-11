https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/ulastirma-bakani-uraloglundan-ogretmenlere-mujde-tren-biletlerinde-yuzde-50-indirim--1090256524.html
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan öğretmenlere müjde: Tren biletlerinde yüzde 50 indirim
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan öğretmenlere müjde: Tren biletlerinde yüzde 50 indirim
Sputnik Türkiye
Yüksek Hızlı Tren ve anahat trenlerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle 24-30 Kasım tarihleri arasında yüzde 50 indirim uygulanacak. 11.11.2024, Sputnik Türkiye
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2024-11-11T11:25+0300
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24 kasım öğretmenler günü
öğretmenler
öğretmenler günü
tren
hızlı tren
yüksek hızlı tren (yht)
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24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yüksek hızlı tren ve anahat trenlerinde 24-30 Kasım tarihleri arasında öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulanacak. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi. TCDD'nin öğretmenlere yıl boyunca yüzde 15 indirim sağlandığını ifade eden Bakan Uraloğlu, “2017-2024 yılları arasında YHT, anahat ve bölgesel trenlerde öğretmen indiriminden 3 milyon 57 bin 447 öğretmenimiz faydalandı. 2024’ün ilk 10 ayında ise 547 bin 324 öğretmenimiz indirimli seyahat ederken Öğretmenler Haftası için özel olarak sunulan yüzde 50 indirimden ise uygulamanın başladığı 2013 yılından bugüne kadar 50 bin 764 öğretmenimiz faydalandı." diye konuştu. Tüm öğretmenleri kapsıyorUygulamanın çalışan tüm öğretmenleri kapsadığını belirten Uraloğlu biletlerle ilgili şu bilgileri paylaştı: "
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24 kasım öğretmenler günü, 24 kasım öğretmenler günü tcdd, 24 kasım öğretmenler günü hızlı tren indirim, indirimli bilet, öğretmenlere indirim
24 kasım öğretmenler günü, 24 kasım öğretmenler günü tcdd, 24 kasım öğretmenler günü hızlı tren indirim, indirimli bilet, öğretmenlere indirim
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan öğretmenlere müjde: Tren biletlerinde yüzde 50 indirim
Yüksek Hızlı Tren ve anahat trenlerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle 24-30 Kasım tarihleri arasında yüzde 50 indirim uygulanacak.
24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yüksek hızlı tren ve anahat trenlerinde 24-30 Kasım tarihleri arasında öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulanacak. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi.
TCDD'nin öğretmenlere yıl boyunca yüzde 15 indirim sağlandığını ifade eden Bakan Uraloğlu, “2017-2024 yılları arasında YHT, anahat ve bölgesel trenlerde öğretmen indiriminden 3 milyon 57 bin 447 öğretmenimiz faydalandı. 2024’ün ilk 10 ayında ise 547 bin 324 öğretmenimiz indirimli seyahat ederken Öğretmenler Haftası için özel olarak sunulan yüzde 50 indirimden ise uygulamanın başladığı 2013 yılından bugüne kadar 50 bin 764 öğretmenimiz faydalandı." diye konuştu.
Tüm öğretmenleri kapsıyor
Uygulamanın çalışan tüm öğretmenleri kapsadığını belirten Uraloğlu biletlerle ilgili şu bilgileri paylaştı: "
İndirim uygulamasından faydalanabilmek için öğretmen kimlik belgelerinin ibraz edilmesi yeterli. 24-30 Kasım tarihleri arasında alınacak YHT ile anahat trenlerinde geçerli olan kampanya biletlerinin satışı tüm TCDD Taşımacılık AŞ gişeleri, internet, mobil uygulamaları, çağrı merkezi ve acentelerden yapılacak.”