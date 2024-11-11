https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/ulastirma-bakani-uraloglundan-ogretmenlere-mujde-tren-biletlerinde-yuzde-50-indirim--1090256524.html

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan öğretmenlere müjde: Tren biletlerinde yüzde 50 indirim

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan öğretmenlere müjde: Tren biletlerinde yüzde 50 indirim

Sputnik Türkiye

Yüksek Hızlı Tren ve anahat trenlerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle 24-30 Kasım tarihleri arasında yüzde 50 indirim uygulanacak. 11.11.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

24 kasım öğretmenler günü

öğretmenler

öğretmenler günü

tren

hızlı tren

yüksek hızlı tren (yht)

indirim

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24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yüksek hızlı tren ve anahat trenlerinde 24-30 Kasım tarihleri arasında öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulanacak. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi. TCDD'nin öğretmenlere yıl boyunca yüzde 15 indirim sağlandığını ifade eden Bakan Uraloğlu, “2017-2024 yılları arasında YHT, anahat ve bölgesel trenlerde öğretmen indiriminden 3 milyon 57 bin 447 öğretmenimiz faydalandı. 2024’ün ilk 10 ayında ise 547 bin 324 öğretmenimiz indirimli seyahat ederken Öğretmenler Haftası için özel olarak sunulan yüzde 50 indirimden ise uygulamanın başladığı 2013 yılından bugüne kadar 50 bin 764 öğretmenimiz faydalandı." diye konuştu. Tüm öğretmenleri kapsıyorUygulamanın çalışan tüm öğretmenleri kapsadığını belirten Uraloğlu biletlerle ilgili şu bilgileri paylaştı: "

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