https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/norvec-kraliyet-ailesine-saman-damat-geldi-1087504404.html

Norveç Kraliyet ailesine ‘şaman’ damat geldi

Norveç Kraliyet ailesine ‘şaman’ damat geldi

Sputnik Türkiye

Norveç Kralı’nın kızı Prenses Martha Louise, kendini Şaman olarak nitelendiren ABD’li Derek Vurrett ile dün evlendi. 01.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-01T13:15+0300

2024-09-01T13:15+0300

2024-09-01T13:15+0300

dünya

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norveç kraliyet ailesi

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şaman

şaman derek verrett

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Norveç Kralı Harald ve Kraliçe Sonja'nın kızı, 1971 doğumlu Prenses Martha Louise, dördüncü sıradan Norveç tahtının varisi. ABD’de spiritüel koçluk çalışmalarıyla kendini 6. nesil Şaman olarak nitelendiren Derek Verrett ile Prenses Martha Louise, dün Norveç’in Geiranger bölgesinde özel bir törenle dünya evine girdi.Şaman Derek ile Prenses’in düğün fotoğraflarının hakları özel bir dergiye, görüntü haklarının ise dijital bir yayın platformuna satıldığı ve bu sebeple hiçbir yayın kuruluşunun düğüne alınmadığı ifade edildi. Düğün, düzenlemenin yerel uygulamalara aykırı olduğunu açıklayan Norveç medyasında protestolara yol açtı.Hastalıkları iyileştiren madalyonu varYeni evli çift, sosyal medya aracılığıyla spiritüel çalışmalarını sık sık tanıtırken açıklamaları ise dünya basınında yer almaya devam ediyor. Prenses, meleklerle konuşabildiğini söylerken, Şaman Derek çeşitli ruhlarla iletişim kurduğunu ve hastalıkları iyileştirmeye yardımcı olan bir madalyonu olduğunu ileri sürüyor.

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norveç, norveç kraliyet ailesi, norveç veliaht prensi haakon, norveç prensesi martha louise, şaman, şaman derek verrett