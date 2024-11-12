Narin davasında dikkatleri üzerine topladı: Mahkeme başkanı 2018'de mağdurun ifadesini hasta yatağında almıştı
10:33 12.11.2024 (güncellendi: 10:36 12.11.2024)
© İHARamazan Dündar
© İHA
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Narin Güran davasında mahkeme başkanı Ramazan Dündar da mahkemedeki tavırları ile dikkat çekti. Avukatlara yönelik bir ikazında “kimi işaret edersem onu yaka paça dışarı atacaksınız” diyerek sert çıkan Dündar engelli bir çocuğa ise babacan tavırla yaklaştı. Dündar'ın 2018'deki bir mağduru dinlediği fotoğraf da yeniden gündem oldu.
Narin Güran davasının günler süren ilk duruşmasında dikkatleri üzerine toplayan mahkeme başkanı Ramazan Dündar'ın mahkemedeki “kimi işaret edersem onu yaka paça dışarı atacaksınız” sözleri gündem yarattı. Dündar'ın ayrıca 2018'de hasta bir mağdurun ifadesini yatağı başında aldığı fotoğraf da yeniden gündem oldu.
Narin Güran davası: Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar'ın talimatı
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması sona erdi.
Davanın üç günlük ilk duruşmasında sanıklar, tanıklar, avukatlar odak noktası oldu ancak mahkeme başkanı Ramazan Dündar da mahkeme için kilit isimlerden biri haline geldi. Hürriyet yazarı Musa Kesler, Dündar'a ilişkin 'alışılmış kalıpların dışındaki tutumlarıyla öne çıktı' ifadelerini kullandı ve dava sürecinde şu noktalara dikkat çekti:
"Genel olarak esnek ve hoşgörülüydü. Gerilimin arttığı bazı anlarda müdahalelerle ortamı yumuşatmaya çalıştı. Yine ortamın gerildiği ve sanık yakınlarının galeyana geldiği bazı anlarda kürsüden inerek duruma bizzat müdahale etti ve sükûneti sağladı. Ancak duruşmanın intizamı ve disipliniyle ilgili durumlarda taviz vermedi. Avukatlara yönelik bir ikazında “Buradaki yetki bende, uyarılarım dikkate alınmazsa polise ve jandarmaya şimdi talimat veriyorum, kimi işaret edersem onu yaka paça dışarı atacaksınız” dedi. Aslında kadife eldiven içinde demir bir yumruk olduğunu da göstermiş oldu."
'Bunu sormak zorundayım'
Mahkeme başkanına dair Kesler şu anları da hatırlattı:
"Zihinsel engelli, 15 yaşındaki bir tanık salona getirildiğinde yine kürsüden indi ve yanına gitti. Önce hangi takımı tuttuğunu sordu. Çocuk tanık “Galatasaraylıyım” deyince “Ben koyu Fenerbahçeliyim ama olsun” diyerek tedirgin haldeki çocuğu teskin etmeye çalıştı. Duruşmanın en dikkat çeken anlarından biri de Mahkeme Başkanı’nın Enes Güran’a annesi ve amcası arasındaki ilişki iddiasını sormasıydı. Bu soru her bakımdan hassastı. Enes Güran’ın duygusal bir tepki vereceği de kaçınılmazdı. Nitekim Enes Güran bu soruya “O benim annemdir, bana böyle soru sorulmamalıydı” diye cevap verdi. Mahkeme Başkanı da “Tamam, haklısın, ama adaletin tecellisi için bunu sormak zorundayım” mealinde bir karşılık vererek özür diledi."
Ramazan Dündar kimdir?
Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu.
Hakimliğe 2013 yılında Kastamonu’da başlayan Dündar 33 yaşında. Dündar ağır ceza mahkemesi üyesi.
Diyarbakır’a 2019’da gelen Ramazan Dündar, Diyarbakır’da Sulh Ceza Hâkimliği ve 5. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı yapıyor ve terör davalarında da tecrübeli.
Hasta yatağında mağdur ifadesini almış
Mahkeme Başkanı Dündar, 2018’de Kastamonu’da görevdeyken ifadesi alınması gereken 79 yaşındaki hasta bir mağdurun evine gidip ifadesini hasta yatağında almasıyla gündeme gelmişti.
© İHARamazan Dündar
Ramazan Dündar
© İHA