https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/narin-davasinda-dikkatleri-uzerine-topladi-mahkeme-baskani-2018de-magdurun-ifadesini-hasta-1090286781.html

Narin davasında dikkatleri üzerine topladı: Mahkeme başkanı 2018'de mağdurun ifadesini hasta yatağında almıştı

Narin davasında dikkatleri üzerine topladı: Mahkeme başkanı 2018'de mağdurun ifadesini hasta yatağında almıştı

Sputnik Türkiye

Narin Güran davasında mahkeme başkanı Ramazan Dündar da mahkemedeki tavırları ile dikkat çekti. Avukatlara yönelik bir ikazında “kimi işaret edersem onu yaka... 12.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-12T10:33+0300

2024-11-12T10:33+0300

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türkiye

narin güran

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mahkeme

ramazan dündar

diyarbakır

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Narin Güran davasının günler süren ilk duruşmasında dikkatleri üzerine toplayan mahkeme başkanı Ramazan Dündar'ın mahkemedeki “kimi işaret edersem onu yaka paça dışarı atacaksınız” sözleri gündem yarattı. Dündar'ın ayrıca 2018'de hasta bir mağdurun ifadesini yatağı başında aldığı fotoğraf da yeniden gündem oldu.Narin Güran davası: Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar'ın talimatıDiyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması sona erdi.Davanın üç günlük ilk duruşmasında sanıklar, tanıklar, avukatlar odak noktası oldu ancak mahkeme başkanı Ramazan Dündar da mahkeme için kilit isimlerden biri haline geldi. Hürriyet yazarı Musa Kesler, Dündar'a ilişkin 'alışılmış kalıpların dışındaki tutumlarıyla öne çıktı' ifadelerini kullandı ve dava sürecinde şu noktalara dikkat çekti:'Bunu sormak zorundayım'Mahkeme başkanına dair Kesler şu anları da hatırlattı:Ramazan Dündar kimdir?Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Hakimliğe 2013 yılında Kastamonu’da başlayan Dündar 33 yaşında. Dündar ağır ceza mahkemesi üyesi.Diyarbakır’a 2019’da gelen Ramazan Dündar, Diyarbakır’da Sulh Ceza Hâkimliği ve 5. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı yapıyor ve terör davalarında da tecrübeli.Hasta yatağında mağdur ifadesini almışMahkeme Başkanı Dündar, 2018’de Kastamonu’da görevdeyken ifadesi alınması gereken 79 yaşındaki hasta bir mağdurun evine gidip ifadesini hasta yatağında almasıyla gündeme gelmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/narin-guran-davasinda-durusmaya-damga-vuran-an-mahkeme-baskani-cubbesini-cikararak-mudahale-etti-1090216030.html

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