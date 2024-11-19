https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/afad-duyurdu-canakkalede-deprem-1090546582.html
AFAD duyurdu: Çanakkale'de deprem
AFAD duyurdu: Çanakkale'de deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 3.7 büyüklüğünde ve yerin 9.55 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı. 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T11:01+0300
2024-11-19T11:01+0300
2024-11-19T11:56+0300
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde saat 10.46 sıralarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.Çanakkale'de deprem mi oldu?19 Kasım 2024 10:46:15 itibariyle Lapseki (Çanakkale) 3.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241117/akdenizde-4-buyuklugunde-deprem-1090490526.html
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AFAD duyurdu: Çanakkale'de deprem
11:01 19.11.2024 (güncellendi: 11:56 19.11.2024)
AFAD, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 3.7 büyüklüğünde ve yerin 9.55 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde saat 10.46 sıralarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Çanakkale'de deprem mi oldu?
19 Kasım 2024 10:46:15 itibariyle Lapseki (Çanakkale) 3.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi.