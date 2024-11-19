https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/afad-duyurdu-canakkalede-deprem-1090546582.html

AFAD duyurdu: Çanakkale'de deprem

AFAD duyurdu: Çanakkale'de deprem

Sputnik Türkiye

AFAD, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 3.7 büyüklüğünde ve yerin 9.55 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı. 19.11.2024, Sputnik Türkiye

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde saat 10.46 sıralarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.Çanakkale'de deprem mi oldu?19 Kasım 2024 10:46:15 itibariyle Lapseki (Çanakkale) 3.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241117/akdenizde-4-buyuklugunde-deprem-1090490526.html

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