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Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
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AFAD duyurdu: Çanakkale'de deprem
AFAD duyurdu: Çanakkale'de deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 3.7 büyüklüğünde ve yerin 9.55 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı. 19.11.2024, Sputnik Türkiye
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde saat 10.46 sıralarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.Çanakkale'de deprem mi oldu?19 Kasım 2024 10:46:15 itibariyle Lapseki (Çanakkale) 3.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241117/akdenizde-4-buyuklugunde-deprem-1090490526.html
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AFAD duyurdu: Çanakkale'de deprem

11:01 19.11.2024 (güncellendi: 11:56 19.11.2024)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
© AA
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AFAD, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 3.7 büyüklüğünde ve yerin 9.55 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde saat 10.46 sıralarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Çanakkale'de deprem mi oldu?

19 Kasım 2024 10:46:15 itibariyle Lapseki (Çanakkale) 3.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2024
SON DEPREMLER
AFAD açıkladı: Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
17 Kasım, 11:48
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