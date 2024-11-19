https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/manisada-irlamaz-cayini-kirleten-aritma-tesisine-1-milyon-lira-ceza-1090567445.html
Manisa'da Irlamaz Çayı'nı kirleten arıtma tesisine 1 milyon lira ceza
Manisa'da Irlamaz Çayı'nı kirleten arıtma tesisine 1 milyon lira ceza
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisine 1 milyon 161 bin lira ceza... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T17:13+0300
2024-11-19T17:13+0300
2024-11-19T17:13+0300
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arıtma tesisi
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisi'nde (AAT) yapılan denetimde evsel nitelikteki atık suyun arıtılmadan Irlamaz Çayı'na deşarj edildiğini tespit etti. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ) sorumluluğundaki Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisi'ne 1 milyon 161 bin 568 TL ceza uygulandı.Adli soruşturma başlatıldıZafer, Mustafa Kemal, Selvilitepe mahalleleri ve bölgedeki yerleşim alanlarından kaynaklı evsel nitelikli atık suların MASKİ Turgutlu AAT'ye hiç girmeden Irlamaz Çayı'na döküldüğü belirlendi. İdari cezanın yanı sıra adli soruşturma da başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/bir-tanesini-koparmanin-cezasi-387-bin-tl-is-makinesiyle-yuzlercesine-zarar-verildi-1090345746.html
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manisa, manisa büyükşehir belediyesi, arıtma tesisi
manisa, manisa büyükşehir belediyesi, arıtma tesisi
Manisa'da Irlamaz Çayı'nı kirleten arıtma tesisine 1 milyon lira ceza
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisine 1 milyon 161 bin lira ceza kesti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisi'nde (AAT) yapılan denetimde evsel nitelikteki atık suyun arıtılmadan Irlamaz Çayı'na deşarj edildiğini tespit etti. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ) sorumluluğundaki Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisi'ne 1 milyon 161 bin 568 TL ceza uygulandı.
Adli soruşturma başlatıldı
Zafer, Mustafa Kemal, Selvilitepe mahalleleri ve bölgedeki yerleşim alanlarından kaynaklı evsel nitelikli atık suların MASKİ Turgutlu AAT'ye hiç girmeden Irlamaz Çayı'na döküldüğü belirlendi. İdari cezanın yanı sıra adli soruşturma da başlatıldı.