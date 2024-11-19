https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/manisada-irlamaz-cayini-kirleten-aritma-tesisine-1-milyon-lira-ceza-1090567445.html

Manisa'da Irlamaz Çayı'nı kirleten arıtma tesisine 1 milyon lira ceza

Manisa'da Irlamaz Çayı'nı kirleten arıtma tesisine 1 milyon lira ceza

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisine 1 milyon 161 bin lira ceza... 19.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-19T17:13+0300

2024-11-19T17:13+0300

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türkiye

manisa

manisa büyükşehir belediyesi

arıtma tesisi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisi'nde (AAT) yapılan denetimde evsel nitelikteki atık suyun arıtılmadan Irlamaz Çayı'na deşarj edildiğini tespit etti. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ) sorumluluğundaki Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisi'ne 1 milyon 161 bin 568 TL ceza uygulandı.Adli soruşturma başlatıldıZafer, Mustafa Kemal, Selvilitepe mahalleleri ve bölgedeki yerleşim alanlarından kaynaklı evsel nitelikli atık suların MASKİ Turgutlu AAT'ye hiç girmeden Irlamaz Çayı'na döküldüğü belirlendi. İdari cezanın yanı sıra adli soruşturma da başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/bir-tanesini-koparmanin-cezasi-387-bin-tl-is-makinesiyle-yuzlercesine-zarar-verildi-1090345746.html

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manisa, manisa büyükşehir belediyesi, arıtma tesisi