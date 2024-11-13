https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/bir-tanesini-koparmanin-cezasi-387-bin-tl-is-makinesiyle-yuzlercesine-zarar-verildi-1090345746.html

Bir tanesini koparmanın cezası 387 bin TL: İş makinesiyle yüzlercesine zarar verildi

Bir tanesini koparmanın cezası 387 bin TL: İş makinesiyle yüzlercesine zarar verildi

Sputnik Türkiye

Nesli tükenme tehlikesi altında olan kum zambağını koparana Çevre Kanunu kapsamında 387 bin 141 lira para cezası uygulanıyor. Ancak Samsun'un Tekkeköy... 13.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-13T14:26+0300

2024-11-13T14:26+0300

2024-11-13T14:26+0300

türkiye

ceza

kum zambağı

samsun

iş makinesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0d/1090345873_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7e47aa3a44d35ed892623386ebf245a1.jpg

Türkiye kıyılarında nadir olarak yetişen ve nesli tehlike altında bulunan doğal kum zambaklarını koparmanın cezası 387 bin 141 lira... Nesli tükenme tehlikesi altında olan kum zambağını koparana Çevre Kanunu kapsamında ceza uygulanıyor. Önceki yıllarda zambakların yetiştiği bölgelerde ateş yakılmaması, araçla veya evcil hayvanlarla girilmemesi yönünde uyarı tabelaları konulmuş, bu sayede zambakların doğal alanlarında çoğalması sağlandı. Ancak birini koparmanın cezası 387 bin lira olan kum zambaklarının yüzlercesine zarar verildiği ortaya çıktı.112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen, "Tekkeköy Çiftlik Mahallesi Costal sahilinden kamyonlarla deniz kumu alınıyor, endemik bitkilere zarar veriliyor" ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ile Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Tekkeköy ilçesi Çiftlik Mahallesi Karadeniz Sokak'taki kumsalda jandarma ve polis ekipleriyle inceleme yapan Tarım Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, alandaki izleri incelediğinde paletli iş makinesiyle bölgeden kum alındığını, bu sırada koruma altında bulunan zambaklara zarar verildiğini belirledi.Şüpheli ya da şüphelilerin tespiti için çalışma başlatıldı.Sıcak iklimi seven, dünyada nadir rastlandığı için Dünya Doğayı Koruma Birliğince koruma altına alınan kum zambakları, Alaçam ve Tekkeköy sahillerinde belli noktalarda doğal şekilde yetişiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/bu-zambaklari-koparmanin-cezasi-387-bin-tl-1087280524.html

türkiye

samsun

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ceza, kum zambağı, samsun, iş makinesi