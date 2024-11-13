https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/bir-tanesini-koparmanin-cezasi-387-bin-tl-is-makinesiyle-yuzlercesine-zarar-verildi-1090345746.html
Bir tanesini koparmanın cezası 387 bin TL: İş makinesiyle yüzlercesine zarar verildi
Bir tanesini koparmanın cezası 387 bin TL: İş makinesiyle yüzlercesine zarar verildi
Sputnik Türkiye
Nesli tükenme tehlikesi altında olan kum zambağını koparana Çevre Kanunu kapsamında 387 bin 141 lira para cezası uygulanıyor. Ancak Samsun'un Tekkeköy... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T14:26+0300
2024-11-13T14:26+0300
2024-11-13T14:26+0300
türkiye
ceza
kum zambağı
samsun
iş makinesi
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Türkiye kıyılarında nadir olarak yetişen ve nesli tehlike altında bulunan doğal kum zambaklarını koparmanın cezası 387 bin 141 lira... Nesli tükenme tehlikesi altında olan kum zambağını koparana Çevre Kanunu kapsamında ceza uygulanıyor. Önceki yıllarda zambakların yetiştiği bölgelerde ateş yakılmaması, araçla veya evcil hayvanlarla girilmemesi yönünde uyarı tabelaları konulmuş, bu sayede zambakların doğal alanlarında çoğalması sağlandı. Ancak birini koparmanın cezası 387 bin lira olan kum zambaklarının yüzlercesine zarar verildiği ortaya çıktı.112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen, "Tekkeköy Çiftlik Mahallesi Costal sahilinden kamyonlarla deniz kumu alınıyor, endemik bitkilere zarar veriliyor" ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ile Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Tekkeköy ilçesi Çiftlik Mahallesi Karadeniz Sokak'taki kumsalda jandarma ve polis ekipleriyle inceleme yapan Tarım Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, alandaki izleri incelediğinde paletli iş makinesiyle bölgeden kum alındığını, bu sırada koruma altında bulunan zambaklara zarar verildiğini belirledi.Şüpheli ya da şüphelilerin tespiti için çalışma başlatıldı.Sıcak iklimi seven, dünyada nadir rastlandığı için Dünya Doğayı Koruma Birliğince koruma altına alınan kum zambakları, Alaçam ve Tekkeköy sahillerinde belli noktalarda doğal şekilde yetişiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/bu-zambaklari-koparmanin-cezasi-387-bin-tl-1087280524.html
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ceza, kum zambağı, samsun, iş makinesi
ceza, kum zambağı, samsun, iş makinesi
Bir tanesini koparmanın cezası 387 bin TL: İş makinesiyle yüzlercesine zarar verildi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan kum zambağını koparana Çevre Kanunu kapsamında 387 bin 141 lira para cezası uygulanıyor. Ancak Samsun'un Tekkeköy ilçesinin sahil kesiminde bulunan kum zambaklarına iş makinesiyle zarar verildi.
Türkiye kıyılarında nadir olarak yetişen ve nesli tehlike altında bulunan doğal kum zambaklarını koparmanın cezası 387 bin 141 lira... Nesli tükenme tehlikesi altında olan kum zambağını koparana Çevre Kanunu kapsamında ceza uygulanıyor. Önceki yıllarda zambakların yetiştiği bölgelerde ateş yakılmaması, araçla veya evcil hayvanlarla girilmemesi yönünde uyarı tabelaları konulmuş, bu sayede zambakların doğal alanlarında çoğalması sağlandı. Ancak birini koparmanın cezası 387 bin lira olan kum zambaklarının yüzlercesine zarar verildiği ortaya çıktı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen, "Tekkeköy Çiftlik Mahallesi Costal sahilinden kamyonlarla deniz kumu alınıyor, endemik bitkilere zarar veriliyor" ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ile Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Tekkeköy ilçesi Çiftlik Mahallesi Karadeniz Sokak'taki kumsalda jandarma ve polis ekipleriyle inceleme yapan Tarım Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, alandaki izleri incelediğinde paletli iş makinesiyle bölgeden kum alındığını, bu sırada koruma altında bulunan zambaklara zarar verildiğini belirledi.
Şüpheli ya da şüphelilerin tespiti için çalışma başlatıldı.
Sıcak iklimi seven, dünyada nadir rastlandığı için Dünya Doğayı Koruma Birliğince koruma altına alınan kum zambakları, Alaçam ve Tekkeköy sahillerinde belli noktalarda doğal şekilde yetişiyor.