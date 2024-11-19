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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/elektrik-faturalarinda-yeni-donem-devlet-destegi-kalkiyor-faturalar-ikiye-katlanacak-1090537832.html
Elektrik faturalarında yeni dönem: Devlet desteği kalkıyor, faturalar ikiye katlanacak
Elektrik faturalarında yeni dönem: Devlet desteği kalkıyor, faturalar ikiye katlanacak
Sputnik Türkiye
1 Ocak 2025 itibarıyla elektrik faturalarında yeni tarife dönemi başlıyor. Yıllık 5 bin kWh tüketimi aşanlar devlet desteğinden yararlanamayacak ve gerçek... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T08:02+0300
2024-11-19T08:02+0300
ekonomi
elektrik
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elektrik hattı
elektrik faturası
elektrik zammı
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Elektrik faturalarında 2025 itibarıyla yeni bir dönem başlıyor. Yıllık elektrik tüketimi 5 bin kilovat saat (kWh) üzerinde olan aboneler, devlet desteğinden çıkarılarak gerçek maliyet üzerinden ödeme yapacak. Bu da aylık 417 kWh üzerinde elektrik tüketen aboneler için faturaların yükselmesi anlamına geliyor.40 milyon aboneyi kapsıyorYaklaşık 40 milyon aboneyi etkileyecek bu düzenleme, özellikle elektrik tüketimi yüksek olan kullanıcıları hedef alıyor. Elektrikli araç sahipleri, evden şarj nedeniyle yüksek tüketime ulaşan aboneler arasında öne çıkıyor. Yeni düzenleme, bu tüketicilerin faturalarının iki katına çıkmasına neden olacak.Elektrikli araç sahipleri zorlanacakElektrikli araç kullanıcıları için yeni tarife, ciddi bir maliyet artışı getirecek. Örneğin, Togg T10X gibi bir aracın ayda 4-5 kez şarj edilmesi, aylık 350-400 kWh enerji tüketimi anlamına geliyor. Bu tüketim, yıllık 5 bin kWh sınırına yaklaşıyor ve sınırın aşılmasıyla faturalar gerçek maliyet üzerinden hesaplanacak.Togg kullanıcılarına çift fatura yüküDüzenleme sonrası, Togg T10X’in kilometre başına enerji maliyeti artacak:Kimler etkilenecek?Yeni tarifeden en çok şu gruplar etkilenecek:Fatura i̇ki katına çıkacakYeni düzenleme kapsamında, elektrik tüketimi aylık 417 kWh’i aşan aboneler gerçek maliyetle karşılaşacak. Bu da şu an 1000 TL üzerinde elektrik faturası ödeyen tüketiciler için faturaların 2000 TL’ye kadar çıkabileceği anlamına geliyor.Devlet desteği kalkıyor2025 itibarıyla, belirlenen sınırın üzerinde Elektrik faturalarında 2025 itibarıyla yeni bir dönem başlıyor. Yıllık elektrik tüketimi 5 bin kilovat saat (kWh) üzerinde olan aboneler, devlet desteğinden çıkarılarak gerçek maliyet üzerinden ödeme yapacak. Bu da aylık 417 kWh üzerinde elektrik tüketen aboneler için faturaların yükselmesi anlamına geliyor.Elektrik tüketiminizi gözden geçirinYeni düzenlemenin devreye girmesiyle elektrik tüketim alışkanlıklarını gözden geçirmek gerekecek. Enerji verimliliği sağlayan cihazların kullanımı, bu dönemde önem kazanacak. Elektrikli araç sahiplerinin, alternatif şarj çözümleri araması da bekleniyor.
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Elektrik faturalarında yeni dönem: Devlet desteği kalkıyor, faturalar ikiye katlanacak

08:02 19.11.2024
© AAFatura
Fatura - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
© AA
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1 Ocak 2025 itibarıyla elektrik faturalarında yeni tarife dönemi başlıyor. Yıllık 5 bin kWh tüketimi aşanlar devlet desteğinden yararlanamayacak ve gerçek maliyet üzerinden ödeme yapacak. Düzenlemeden en çok elektrikli araç sahipleri etkilenecek, evden şarj edilen araçların maliyeti iki katına çıkacak.
Elektrik faturalarında 2025 itibarıyla yeni bir dönem başlıyor. Yıllık elektrik tüketimi 5 bin kilovat saat (kWh) üzerinde olan aboneler, devlet desteğinden çıkarılarak gerçek maliyet üzerinden ödeme yapacak. Bu da aylık 417 kWh üzerinde elektrik tüketen aboneler için faturaların yükselmesi anlamına geliyor.

40 milyon aboneyi kapsıyor

Yaklaşık 40 milyon aboneyi etkileyecek bu düzenleme, özellikle elektrik tüketimi yüksek olan kullanıcıları hedef alıyor. Elektrikli araç sahipleri, evden şarj nedeniyle yüksek tüketime ulaşan aboneler arasında öne çıkıyor. Yeni düzenleme, bu tüketicilerin faturalarının iki katına çıkmasına neden olacak.

Elektrikli araç sahipleri zorlanacak

Elektrikli araç kullanıcıları için yeni tarife, ciddi bir maliyet artışı getirecek. Örneğin, Togg T10X gibi bir aracın ayda 4-5 kez şarj edilmesi, aylık 350-400 kWh enerji tüketimi anlamına geliyor. Bu tüketim, yıllık 5 bin kWh sınırına yaklaşıyor ve sınırın aşılmasıyla faturalar gerçek maliyet üzerinden hesaplanacak.

Togg kullanıcılarına çift fatura yükü

Düzenleme sonrası, Togg T10X’in kilometre başına enerji maliyeti artacak:
Mevcut durumda: Evden şarj edilen bir aracın kilometre başına maliyeti 0.53 TL.
Yeni düzenleme sonrası: Bu maliyet kilometre başına 1 TL’ye yükselecek.
Yılda 20 bin kilometre yol yapan bir Togg sahibinin enerji faturası iki katına çıkacak.

Kimler etkilenecek?

Yeni tarifeden en çok şu gruplar etkilenecek:
Elektrikli araç sahipleri (evden şarj yapanlar).
Yüksek enerji tüketen büyük haneler.
Ticari işletmeler, özellikle elektrik yoğun üretim yapan sektörler.

Fatura i̇ki katına çıkacak

Yeni düzenleme kapsamında, elektrik tüketimi aylık 417 kWh’i aşan aboneler gerçek maliyetle karşılaşacak. Bu da şu an 1000 TL üzerinde elektrik faturası ödeyen tüketiciler için faturaların 2000 TL’ye kadar çıkabileceği anlamına geliyor.

Devlet desteği kalkıyor

2025 itibarıyla, belirlenen sınırın üzerinde Elektrik faturalarında 2025 itibarıyla yeni bir dönem başlıyor. Yıllık elektrik tüketimi 5 bin kilovat saat (kWh) üzerinde olan aboneler, devlet desteğinden çıkarılarak gerçek maliyet üzerinden ödeme yapacak. Bu da aylık 417 kWh üzerinde elektrik tüketen aboneler için faturaların yükselmesi anlamına geliyor.

Elektrik tüketiminizi gözden geçirin

Yeni düzenlemenin devreye girmesiyle elektrik tüketim alışkanlıklarını gözden geçirmek gerekecek. Enerji verimliliği sağlayan cihazların kullanımı, bu dönemde önem kazanacak. Elektrikli araç sahiplerinin, alternatif şarj çözümleri araması da bekleniyor.
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