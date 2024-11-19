https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/italyada-bir-koy-ulkeyi-terk-etmek-isteyen-amerikalilara-1-dolarlik-ev-teklif-etti-politikadan-1090577804.html

İtalya'da bir köy, ülkeyi terk etmek isteyen Amerikalılara 1 dolarlık ev teklif etti: 'Politikadan bıktınız mı?'

İtalya'da bir köy, ülkeyi terk etmek isteyen Amerikalılara 1 dolarlık ev teklif etti: 'Politikadan bıktınız mı?'

Sputnik Türkiye

İtalya'nın Sardinya bölgesine bağlı Nuoro şehrinde bulunan Ollolai köyü yetkilileri, Donald Trump'ın ikinci bir dönem için yeniden seçilmesinin ardından 'kaçış... 19.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-19T22:26+0300

2024-11-19T22:26+0300

2024-11-19T22:28+0300

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İtalya'da yer alan köy, Trump zaferinin ardından ABD'den 'kaçmaya çalışan Amerikalılara' 1 dolarlık evler sundu.Sardinya'nın merkezinde yer alan Ollolai, ekonomilerini canlandırmak amacıyla sadece 1 euroya ev sunan birçok kırsal İtalyan kasabasından biri olarak biliniyor.Köyün internet sitesinde yayımlanan açıklamada şu cümleler yer aldı:Söz konusu açıklamada, köyünde 'inanılmaz bir mutfakla çevrili' olduğu ve 'eski geleneklere sahip bir topluluğun içinde yer alan' bir köy olduğunu dile getirildi. Ollolai Belediye Başkanı Francesco Columbu, internet sitelerinin bu yılki seçimlerde oy kullanan Amerikalılara hitap etmek için kurulduğunu söyledi.ABD medyasına yaptığı açıklamada Columbu şu cümleleri kaydetti:Columbu, Ollolai'deki üç teklifin ne olacağını, "Tadilata ihtiyacı olan 1 dolarlık evler, 105 bin dolara taşınmaya hazır evler ve uzaktan çalışabilen belirli kişilere ücretsiz geçici evler" cümleleri ile ifade etti.Yaklaşık bin 300 kişilik bir nüfusa sahip olan Ollolai, bol su kaynakları ve Basilian rahipleri tarafından inşa edilen kilisesiyle biliniyor.'2018'den beri 1 euroluk evler bulunuyor'Ollolai Köyü bu kadar ucuz evleri ilk kez piyasaya sürmüyor. Ollolai daha önce de konut projeleriyle yeni sakinleri cezbetmeye çalışmıştı. İlk olarak 2018 yılında, belediye metruk haldeki boş evleri bir euro karşılığında satmaya başlamıştı.Söz konusu internet sitesinde ayrıca Ollolai'nin 'küresel 1 euroluk ev fenomeninin doğduğu yer' olduğu belirtilirken 2018 yılında yeni sakinleri cezbetmek ve yıllarca azalan nüfus oranlarından sonra yerel ekonomiyi canlandırmak amacıyla bir dizi terk edilmiş evi pazarlık fiyatına sunduğu dile getirildi.2018'de bu programa dünyanın dört bir yanından alıcıların akın ettiği ve metruk bir durumda olmalarına rağmen ucuz evlere ilgi gösterildiği aktarılmıştı. Ancak 'yeniden canlandırma planlarının' yerel makamların umduğu kadar iyi gitmediği ve 2018'den bu yana sadece 10 evin 1 euroya satıldığı ve yenilendiği belirtildi.

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