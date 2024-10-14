https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/italyan-ressamlarin-eserleri-adiyamanda-sergileniyor-limon-bir-tattir-yemeklerde-kullanilir-1089196004.html

İtalyan ressamların eserleri Adıyaman'da sergileniyor: 'Limon bir tattır, yemeklerde kullanılır'

İtalyan ressamların eserleri Adıyaman'da sergileniyor: 'Limon bir tattır, yemeklerde kullanılır'

Sputnik Türkiye

Adıyamanlılar, şehirde sergilenen İtalyan ressamların eserlerini hayranlıkla izleyerek yorumladılar. Adıyamanlı amcaların bazı ilginç yorumları, ziyaretçileri... 14.10.2024, Sputnik Türkiye

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Deprem felaketinin ardından hayatın normale dönmesi için büyük çaba sarf eden Adıyaman, bu kez İtalyan ressamların eserlerine ev sahipliği yapıyor. Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, kişisel koleksiyonundaki İtalyan ressamların eserlerini Adıyaman’a taşıdı. Adıyaman İl Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen “İtalyan Ressamlar Adıyaman’da” sergisinin açılışı için tören düzenlendi. Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol ve Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin katılımıyla gerçekleştirilen açılışta çok sayıda davetli hazır bulundu.Adıyamanlılardan büyük ilgiSergiyi gezen Adıyamanlılar, İtalyan ressamların eserlerini hayranlıkla izlerken, yorumlarda bulundular. Adıyamanlı amcaların bazı yorumları, ziyaretçileri de gülümsetti. Eserleri inceleyen Adıyamanlı amcalar, "Bu eser el yapımı kim yaptıysa usta aydın kişiymiş, bu adam çok üzüntü görüp resmini çizmiş" yorumunda bulundu. Başka bir Adıyamanlı amca ise "Resim çok şahane, bu resmi yapan ellere Allah sağlık versin" dedi.Limon konseptli bir tabloyu değerlendiren ziyaretçi ise "Limon bir tattır, yemeklerde kullanılır insanlara yarar, faydalı eserdir" yorumunda bulundu.

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