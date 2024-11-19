https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/iranli-uzman-mandegar-kremlin-batiyi-ukraynaya-askeri-yardimin-genisletilmesi-cabasina-karsi-1090579844.html

İranlı uzman Mandegar: Kremlin, Batı’yı Ukrayna’ya askeri yardımın genişletilmesi çabasına karşı uyarıyor

İranlı uzman Mandegar: Kremlin, Batı’yı Ukrayna’ya askeri yardımın genişletilmesi çabasına karşı uyarıyor

Sputnik Türkiye

İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Somayeh Mandegar yaptığı açıklamada, Rusya'nın nükleer caydırıcılık alanındaki devlet politikasının temel unsurlarını... 19.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-19T23:38+0300

2024-11-19T23:38+0300

2024-11-19T23:38+0300

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rusya

kremlin

nükleer

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İranlı uzman Mandegar, bu politikanın Rusya'nın güvenliğinin kilit unsurlarından biri olarak kabul edildiğini ve ulusal güvenliğin sağlanmasının yanı sıra dış tehditlerin önlenmesine yönelik olduğunu belirtti. Mandegar, Rusya'nın nükleer doktrininde nükleer silahların kullanımı için belirli gerekçelerin var olduğunu vurgulayarak bu durumun Rusya'nın belirli koşullar altında nükleer silahları kullanabileceği anlamına geldiğini ifade etti.Kremlin'in nükleer doktrinini ya da nükleer caydırıcılık alanındaki devlet politikasını izah eden Mandegar, Moskova'nın nükleer silah kullanımının son çare olarak değerlendirildiğini de defalarca vurguladığını dile getirdi.Rus yetkililerin bu konudaki tutumunun, Batı'yı Ukrayna'ya yönelik askeri yardımın genişletilmesi konusunda uyarmaya yönelik bir çaba olduğunu belirten Mandegar, Rusya'nın askeri doktrininde, herhangi bir ülkenin Rusya'ya veya müttefiklerine yönelik saldırganlığının, tüm bu koalisyona karşı bir saldırganlık olarak görüleceği şeklide inşa edildiğini söyleyerek böyle bir durumda uygun tedbirlerin alınacağını vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/rus-nukleer-doktrini-guncellendi-ne-degisti-ve-bati-neden-temkinli-olmali-1090567560.html

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iran, uzman, rusya, kremlin, nükleer