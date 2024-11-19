https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/ip-cambazi-pandanin-halat-uzerinde-yurumeye-calistigi-anlar-kameraya-yansidi-1090544127.html

İp cambazı pandanın halat üzerinde yürümeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı

İp cambazı pandanın halat üzerinde yürümeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı

Sputnik Türkiye

Rusya'nın başkenti Moskova'daki hayvana bahçesinde ziyaretçilerin gözdesi olan Katyuşa adlı yaramaz panda, bahçedeki halatlar üzerinde ip cambazlığı yapmaya... 19.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-19T10:29+0300

2024-11-19T10:29+0300

2024-11-19T10:29+0300

yaşam

panda

moskova hayvanat bahçesi

moskova

rusya

ip cambazı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/13/1090545255_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1de7976de784775d3370eabbcf19a198.png

Moskova Hayvanat Bahçesi'nde bulunan Katyuşa adlı pandanın yuvasında bulunan halat üzerinde oynadığı ve halat üzerinde yürümeye çalıştığı anlar hayvanat bahçesinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Katyuşa'nın halat üzerine basarak durmaya çalıştığı, halatla uzun süre oynadığı görüldü. Moskova Hayvanat Bahçesi Müdürü Svetlana Akulova, paylaştığı güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte ziyaretçilerin gözdesi panda Katyuşa'nın kendisini 'kimse görmezken ip üzerinde yürüyerek ip cambazlığı yeteneğini geliştirmeye çalıştığını' belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/unlu-sosyal-medya-fenomeni-cuce-su-aygiri-moo-denge-iskocyadan-rakip-geldi-haggis-1090047973.html

moskova

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

panda, moskova hayvanat bahçesi, moskova, rusya, ip cambazı