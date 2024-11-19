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İp cambazı pandanın halat üzerinde yürümeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı
İp cambazı pandanın halat üzerinde yürümeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı
Sputnik Türkiye
Rusya'nın başkenti Moskova'daki hayvana bahçesinde ziyaretçilerin gözdesi olan Katyuşa adlı yaramaz panda, bahçedeki halatlar üzerinde ip cambazlığı yapmaya... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T10:29+0300
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moskova hayvanat bahçesi
moskova
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Moskova Hayvanat Bahçesi'nde bulunan Katyuşa adlı pandanın yuvasında bulunan halat üzerinde oynadığı ve halat üzerinde yürümeye çalıştığı anlar hayvanat bahçesinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Katyuşa'nın halat üzerine basarak durmaya çalıştığı, halatla uzun süre oynadığı görüldü. Moskova Hayvanat Bahçesi Müdürü Svetlana Akulova, paylaştığı güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte ziyaretçilerin gözdesi panda Katyuşa'nın kendisini 'kimse görmezken ip üzerinde yürüyerek ip cambazlığı yeteneğini geliştirmeye çalıştığını' belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/unlu-sosyal-medya-fenomeni-cuce-su-aygiri-moo-denge-iskocyadan-rakip-geldi-haggis-1090047973.html
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panda, moskova hayvanat bahçesi, moskova, rusya, ip cambazı
panda, moskova hayvanat bahçesi, moskova, rusya, ip cambazı

İp cambazı pandanın halat üzerinde yürümeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı

10:29 19.11.2024
© Fotoğrafİp cambazı pandanın halat üzerinde yürümeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı
İp cambazı pandanın halat üzerinde yürümeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
© Fotoğraf
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Rusya'nın başkenti Moskova'daki hayvana bahçesinde ziyaretçilerin gözdesi olan Katyuşa adlı yaramaz panda, bahçedeki halatlar üzerinde ip cambazlığı yapmaya çalıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Katyuşa'nın uzun süre halatla oynadığı ve halatın üzerinde durmaya çalıştığı görüldü.
Moskova Hayvanat Bahçesi'nde bulunan Katyuşa adlı pandanın yuvasında bulunan halat üzerinde oynadığı ve halat üzerinde yürümeye çalıştığı anlar hayvanat bahçesinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Katyuşa'nın halat üzerine basarak durmaya çalıştığı, halatla uzun süre oynadığı görüldü.
Moskova Hayvanat Bahçesi Müdürü Svetlana Akulova, paylaştığı güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte ziyaretçilerin gözdesi panda Katyuşa'nın kendisini 'kimse görmezken ip üzerinde yürüyerek ip cambazlığı yeteneğini geliştirmeye çalıştığını' belirtti.
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