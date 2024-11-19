https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/ip-cambazi-pandanin-halat-uzerinde-yurumeye-calistigi-anlar-kameraya-yansidi-1090544127.html
İp cambazı pandanın halat üzerinde yürümeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı
İp cambazı pandanın halat üzerinde yürümeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı
Sputnik Türkiye
Rusya'nın başkenti Moskova'daki hayvana bahçesinde ziyaretçilerin gözdesi olan Katyuşa adlı yaramaz panda, bahçedeki halatlar üzerinde ip cambazlığı yapmaya... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T10:29+0300
2024-11-19T10:29+0300
2024-11-19T10:29+0300
yaşam
panda
moskova hayvanat bahçesi
moskova
rusya
ip cambazı
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Moskova Hayvanat Bahçesi'nde bulunan Katyuşa adlı pandanın yuvasında bulunan halat üzerinde oynadığı ve halat üzerinde yürümeye çalıştığı anlar hayvanat bahçesinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Katyuşa'nın halat üzerine basarak durmaya çalıştığı, halatla uzun süre oynadığı görüldü. Moskova Hayvanat Bahçesi Müdürü Svetlana Akulova, paylaştığı güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte ziyaretçilerin gözdesi panda Katyuşa'nın kendisini 'kimse görmezken ip üzerinde yürüyerek ip cambazlığı yeteneğini geliştirmeye çalıştığını' belirtti.
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panda, moskova hayvanat bahçesi, moskova, rusya, ip cambazı
panda, moskova hayvanat bahçesi, moskova, rusya, ip cambazı
İp cambazı pandanın halat üzerinde yürümeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı
Rusya'nın başkenti Moskova'daki hayvana bahçesinde ziyaretçilerin gözdesi olan Katyuşa adlı yaramaz panda, bahçedeki halatlar üzerinde ip cambazlığı yapmaya çalıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Katyuşa'nın uzun süre halatla oynadığı ve halatın üzerinde durmaya çalıştığı görüldü.
Moskova Hayvanat Bahçesi'nde bulunan Katyuşa adlı pandanın yuvasında bulunan halat üzerinde oynadığı ve halat üzerinde yürümeye çalıştığı anlar hayvanat bahçesinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Katyuşa'nın halat üzerine basarak durmaya çalıştığı, halatla uzun süre oynadığı görüldü.
Moskova Hayvanat Bahçesi Müdürü Svetlana Akulova, paylaştığı güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte ziyaretçilerin gözdesi panda Katyuşa'nın kendisini 'kimse görmezken ip üzerinde yürüyerek ip cambazlığı yeteneğini geliştirmeye çalıştığını' belirtti.