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Ünlü sosyal medya fenomeni cüce su aygırı Moo Deng'e İskoçya'dan rakip geldi: Haggis
Ünlü sosyal medya fenomeni cüce su aygırı Moo Deng'e İskoçya'dan rakip geldi: Haggis
Sputnik Türkiye
Tayland'da hayvanat bahçesinde Temmuz ayında dünyaya gelen ve videoları sosyal meduada milyonlarca kez izlenen fenomen cüce su aygırı Moo Deng'e İskoçya'dan... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T15:25+0300
2024-11-05T15:31+0300
yaşam
su aygırı
cüce su aygırı
moo deng su aygırı
haggis cüce su aygırı
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İskoçya'nın Edinburgh Hayvanat Bahçesi'nde Otto ve Gloria adlı cüce su aygırlarının minik bir yavrusu doğdu. Dişi bebek cüce su aygırı, 30 Ekim Çarşamba günü dünyaya geldi ve Haggis adını aldı. Türü tehlike altında olan cüce su aygırlarının ana vatanı başta Liberya olmak üzere Batı Afrika'nın ormanları ve bataklıkları olarak biliniyor. Cüce su aygırları, Uluslararası Doğa Koruma Birliği (ICUN) tarafından Tehlike Altında olarak sınıflandırılmış ve yaşam alanı kaybı nedeniyle vahşi doğada sadece 2 bin 500 kadar kaldığı tahmin ediliyor. Edinburgh Hayvanat Bahçesi'nde toynaklı hayvan ekibi lideri Jonny Appleyard, "Haggis şu ana kadar çok iyi durumda ve kişiliğinin şimdiden parlamaya başladığını görmek harika. Gelişimi için ilk 30 gün kritik öneme sahip, bu nedenle bu hassas dönemde anne ve yavruyu yakından takip edebilmemiz için cüce su aygırı evi şimdilik kapalı olacak" dedi.Küçük Haggis'in Küresel ölçekte bir fenomen olan Tayland'ın cüce su aygırı Moo Deng'in rakibi olduğunu belirten Jonny Appleyard "Tayland'ın Moo Deng'i küresel bir viral simge haline gelmiş olsa da, cüce su aygırlarının inanılmaz derecede nadir olduğunu hatırlamak önemlidir. Ziyaretçilerimizle bağlantı kurmak ve türün vahşi doğada karşılaştığı zorluklar konusunda farkındalığı artırmaya yardımcı olmak için Edinburgh'da kendi küçük elçimizin olması harika" dedi.Moo Deng, Tayland'ın Khao Kheow Açık Hava Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan bir cüce su aygırıdır. 2024 yılının eylül ayında, henüz iki aylıkken internette yayılan fotoğrafları sayesinde bir sosyal medyafenomeni haline geldi. Moo'nun videoları sosyal medya platformlarında milyonlarca kez görüntüleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/abdde-kamp-sirasinda-bir-hayvandan-korkup-kacan-evcil-kedi-bin-287-kilometre-uzakta-bulundu-1088322018.html
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su aygırı, cüce su aygırı, moo deng su aygırı, haggis cüce su aygırı
su aygırı, cüce su aygırı, moo deng su aygırı, haggis cüce su aygırı

Ünlü sosyal medya fenomeni cüce su aygırı Moo Deng'e İskoçya'dan rakip geldi: Haggis

15:25 05.11.2024 (güncellendi: 15:31 05.11.2024)
© FotoğrafÜnlü sosyal medya fenomeni cüce su aygırı Moo Deng'e İskoçya'dan rakip geldi: Haggis
Ünlü sosyal medya fenomeni cüce su aygırı Moo Deng'e İskoçya'dan rakip geldi: Haggis - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
© Fotoğraf
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Tayland'da hayvanat bahçesinde Temmuz ayında dünyaya gelen ve videoları sosyal meduada milyonlarca kez izlenen fenomen cüce su aygırı Moo Deng'e İskoçya'dan rakip geldi. Edinburgh Hayvanat Bahçesi'nde dün doğan cüce su aygırı Haggis'in videosu şimdiden 7 milyona yakın bir görüntülenme elde etti.
İskoçya'nın Edinburgh Hayvanat Bahçesi'nde Otto ve Gloria adlı cüce su aygırlarının minik bir yavrusu doğdu. Dişi bebek cüce su aygırı, 30 Ekim Çarşamba günü dünyaya geldi ve Haggis adını aldı. Türü tehlike altında olan cüce su aygırlarının ana vatanı başta Liberya olmak üzere Batı Afrika'nın ormanları ve bataklıkları olarak biliniyor.
Cüce su aygırları, Uluslararası Doğa Koruma Birliği (ICUN) tarafından Tehlike Altında olarak sınıflandırılmış ve yaşam alanı kaybı nedeniyle vahşi doğada sadece 2 bin 500 kadar kaldığı tahmin ediliyor.
Edinburgh Hayvanat Bahçesi'nde toynaklı hayvan ekibi lideri Jonny Appleyard, "Haggis şu ana kadar çok iyi durumda ve kişiliğinin şimdiden parlamaya başladığını görmek harika. Gelişimi için ilk 30 gün kritik öneme sahip, bu nedenle bu hassas dönemde anne ve yavruyu yakından takip edebilmemiz için cüce su aygırı evi şimdilik kapalı olacak" dedi.
© FotoğrafMoo Deng
Ünlü sosyal medya fenomeni cüce su aygırı Moo Deng'e İskoçya'dan rakip geldi: Haggis - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
Moo Deng
© Fotoğraf
Küçük Haggis'in Küresel ölçekte bir fenomen olan Tayland'ın cüce su aygırı Moo Deng'in rakibi olduğunu belirten Jonny Appleyard "Tayland'ın Moo Deng'i küresel bir viral simge haline gelmiş olsa da, cüce su aygırlarının inanılmaz derecede nadir olduğunu hatırlamak önemlidir. Ziyaretçilerimizle bağlantı kurmak ve türün vahşi doğada karşılaştığı zorluklar konusunda farkındalığı artırmaya yardımcı olmak için Edinburgh'da kendi küçük elçimizin olması harika" dedi.
Moo Deng, Tayland'ın Khao Kheow Açık Hava Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan bir cüce su aygırıdır. 2024 yılının eylül ayında, henüz iki aylıkken internette yayılan fotoğrafları sayesinde bir sosyal medyafenomeni haline geldi. Moo'nun videoları sosyal medya platformlarında milyonlarca kez görüntüleniyor.
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