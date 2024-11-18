https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/cumhurbaskani-erdogan-gazzede-kitlik-riski-uluslararasi-siniflandirmalara-gore-felaket-duzeyine-1090529351.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de kıtlık riski uluslararası sınıflandırmalara göre felaket düzeyine ulaşmıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de kıtlık riski uluslararası sınıflandırmalara göre felaket düzeyine ulaşmıştır
Sputnik Türkiye
G20 Liderler Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gazze'de kıtlık riski uluslararası sınıflandırmalara göre 'felaket' düzeyine ulaşmıştır" dedi. 18.11.2024, Sputnik Türkiye
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Brezilya'da gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele oturumunda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlıca gündeminde Gazze vardı. Erdoğan konuşmasında "Gazze'de kıtlık riski uluslararası sınıflandırmalara göre 'felaket' düzeyine ulaşmıştır" dedi.Gazze nüfusunun yüzde 96'sının sağlıklı gıda ve suya erişemediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye olarak, bölgeye 86 bin tondan fazla yardımda bulunduk, Lübnan'a yardımlarımız ise 1300 tonu aştı" ifadesini kullandı ve 'Gazze'de yaşanan insani felaket karşısında derhal ve kalıcı ateşkesin sağlanması' çağrısını yineledi.Her 10 kişiden birinin açlıkla mücadele ettiği dünyada Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 9 yıl önce kabul edilen '2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine' ulaşma yolundaki gayretlerin henüz beklenen sonuçları veremediğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin, dünyanın neresinde bir ihtiyaç sahibi varsa imkanları dahilinde yardıma koşmayı görev bilen bir geleneğin temsilcisi olduğunu anımsattı.'Komşusu açken tok yatmamayı kendisine şiar edinen milletin, 2015'ten bu yana milli gelirinin yaklaşık yüzde 1'ini insani yardımlara ayırarak dünyanın en hamiyetperver ülkeleri arasında yer aldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Dönem Başkanlığı'nın 'Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak' kurma seferberliğini, sadece stratejik bir girişim değil, ahlaki bir sorumluluk olarak da gördüklerini söyledi.'Sıfır Atık Projesi küresel düzeyde bir hareket haline geldi'Konuşmasında 'Sıfır Atık Projesi' ile ilgili de açıklamalarda bulunan Erdoğan 2015 G20 Dönem Başkanlığı sırasında geliştirip onaya sundukları "G20 Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Eylem Planı"nın, birçok hükümete çalışmalarında rehberlik ettiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/cumhurbaskani-erdogan-brezilyada-g20-liderler-zirvesi-resmi-karsilama-torenine-katildi-1090524674.html
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de kıtlık riski uluslararası sınıflandırmalara göre felaket düzeyine ulaşmıştır
20:25 18.11.2024 (güncellendi: 21:18 18.11.2024)
G20 Liderler Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gazze'de kıtlık riski uluslararası sınıflandırmalara göre 'felaket' düzeyine ulaşmıştır" dedi.
Brezilya'da gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele oturumunda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlıca gündeminde Gazze vardı. Erdoğan konuşmasında "Gazze'de kıtlık riski uluslararası sınıflandırmalara göre 'felaket' düzeyine ulaşmıştır" dedi.
Gazze nüfusunun yüzde 96'sının sağlıklı gıda ve suya erişemediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye olarak, bölgeye 86 bin tondan fazla yardımda bulunduk, Lübnan'a yardımlarımız ise 1300 tonu aştı" ifadesini kullandı ve 'Gazze'de yaşanan insani felaket karşısında derhal ve kalıcı ateşkesin sağlanması' çağrısını yineledi.
Her 10 kişiden birinin açlıkla mücadele ettiği dünyada Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 9 yıl önce kabul edilen '2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine' ulaşma yolundaki gayretlerin henüz beklenen sonuçları veremediğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin, dünyanın neresinde bir ihtiyaç sahibi varsa imkanları dahilinde yardıma koşmayı görev bilen bir geleneğin temsilcisi olduğunu anımsattı.
'Komşusu açken tok yatmamayı kendisine şiar edinen milletin, 2015'ten bu yana milli gelirinin yaklaşık yüzde 1'ini insani yardımlara ayırarak dünyanın en hamiyetperver ülkeleri arasında yer aldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Dönem Başkanlığı'nın 'Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak' kurma seferberliğini, sadece stratejik bir girişim değil, ahlaki bir sorumluluk olarak da gördüklerini söyledi.
'Sıfır Atık Projesi küresel düzeyde bir hareket haline geldi'
Konuşmasında 'Sıfır Atık Projesi' ile ilgili de açıklamalarda bulunan Erdoğan 2015 G20 Dönem Başkanlığı sırasında geliştirip onaya sundukları "G20 Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Eylem Planı"nın, birçok hükümete çalışmalarında rehberlik ettiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Çevre kirliliğini önlemek ve tasarruf kültürünü yaymak amacıyla başlattığımız 'Sıfır Atık Projesi' ise kısa sürede küresel düzeyde bir hareket haline geldi. 30 Mart günü Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edildi. Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifakı'nı, gıda israfının azaltılmasını ve sıfır atık girişimini öncelikleri arasına dahil etmesi gerektiğine inanıyorum. Sözlerime son verirken, her çocuğun, her gencin ve her yaşlının yeterli ve sağlıklı gıdaya erişebildiği bir dünya için Türkiye'nin işbirliğine her zaman hazır olduğunu vurgulamak istiyorum."