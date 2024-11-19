https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/g20-liderlerinden-bildirge-ukrayna-gazze-ve-lubnandaki-duruma-dikkat-cekildi-1090543453.html

G20 liderlerinden bildirge: Ukrayna, Gazze ve Lübnan'daki duruma dikkat çekildi

G20 liderlerinden bildirge: Ukrayna, Gazze ve Lübnan'daki duruma dikkat çekildi

Sputnik Türkiye

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde liderler, 85 maddelik bir bildirgeyi kabul etti. Bildirgede Ukrayna, Gazze ve... 19.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-19T10:13+0300

2024-11-19T10:13+0300

2024-11-19T10:13+0300

dünya

g20

g20 liderler zirvesi

g20 zirvesi

g20 liderler zirvesi

brezilya

rio de janerio

sergey lavrov

recep tayyip erdoğan

iklim kriziyle mücadele

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Brezilya'nın ev sahibi olduğu, Rusya'yı Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği 19. G20 Liderler Zirvesi'nin birinci günü sonunda dünyanın en büyük ekonomilerine sahip ülkelerin temsilcileri tarafından kabul edilen bildirgede, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışma nedeniyle yaşanan acılara değinildi.Ukrayna krizinin küresel gıda ve enerji güvenliği, tedarik zincirleri, makro-finansal istikrar, enflasyon ve büyüme üzerinde olumsuz etkiler yarattığının altı çizilerek "Halklar arasında barışçıl, dostane ve iyi komşuluk ilişkilerini teşvik etmek amacıyla BM Şartı'nın tüm amaç ve ilkelerine uygun olarak kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışı desteklemeyi amaçlayan güncel ve yapıcı tüm girişimleri memnuniyetle karşılıyoruz" dendi.İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına değinilen bölümde, söz konusu saldırıların ortaya çıkardığı insani durumun felaket boyutlarına ulaşması nedeniyle derin endişe duyulduğu kaydedildi.İnsani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması önündeki tüm engellerin kaldırılması gerektiği belirtilen belgede, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkına ve iki devletli çözüme yönelik sarsılmaz bağlılığa bir kez daha vurgu yapıldı.İklim kriziyle mücadeleG20 ülkeleri tarafından kabul edilen bildirgede, iklim kriziyle mücadele konusundaki kararlılığa dikkat çekilerek yoksul ülkeler için daha fazla finansmana ihtiyaç olduğu, gelişmekte olan ülkelere yönelik kamu ve özel iklim finansmanı ve yatırımlarının arttırılması amacıyla uluslararası işbirliğinin ve desteğin arttırılması gerektiği ifade edildi.Sürdürülebilir ekonomik büyüme için uluslararası ekonomik sistemin teşvik edilmesi gerektiği de kaydedilen bildirgede, uluslararası ticarette haksız kısıtlamalar gibi iklim tedbirlerinin kullanılmamasına ilişkin uyarılara yer verildi.Bildirgede Paris İklim Anlaşması hedeflerinin hatırlatıldığı bölümde, G20 ülkelerinin temiz, sürdürülebilir ve uygun fiyatlı enerjiye geçişini hızlandırma taahhüdü ve yüzyılın ortasına kadar karbonda sıfıra ulaşma hedefi bir kez daha ortaya kondu.Süper zenginlere vergiBununla beraber zirvede, süper zenginlere küresel vergi uygulanması konusunda Brezilya tarafından sunulan öneri de ele alındı.Dünyada 3 bin 300 milyarderin bulunduğu belirtilen belgede, bu kişilerin bulundukları ülkelerdeki servetlerinin sadece yüzde 2'sini küresel vergi olarak ödemeleri durumunda yoksulluk, açlık ve iklim değişikliğiyle mücadele projelerinin finansmanı için yılda 200-250 milyar dolar kaynak yaratılabileceğinin altı çizildi.G20 liderleri, artan oranlı vergilendirmenin eşitsizliği azaltmada önemli bir araç olduğunu da belirtti.

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brezilya

rio de janerio

ukrayna

gazze

gazze şeridi

filistin

lübnan

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