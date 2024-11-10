https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/turkiye-her-10-kasimda-oldugu-gibi-ataturku-andi-905te-hayat-durdu--1090225949.html

Türkiye, her 10 Kasım'da olduğu gibi Atatürk'ü andı: 09.05'te hayat durdu

Türkiye, her 10 Kasım'da olduğu gibi Atatürk'ü andı: 09.05'te hayat durdu

Sputnik Türkiye

Türkiye, önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını kaybedişini anıyor. Yurtta birçok ilde 9.05'te insanlar sokakta 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. 10.11.2024, Sputnik Türkiye

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10 kasım

multimedya

atatürk

mustafa kemal atatürk

atatürk büstü

ölüm

saygı

saygı duruşu

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Devlet erkanı 10 Kasım'ı Anıtkabir'de anarken, insanlar da her yıl olduğu gibi bu yılda saat 9.05'te sokaklardaydı. Saatlerin 9.05'i göstermesiyle tüm caddedeki insanlar siren sesiyle birlikte saygı duruşuna geçti.

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2024

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Sputnik Türkiye

10 kasım, atatürk, mustafa kemal atatürk, atatürk büstü, ölüm, saygı, saygı duruşu, фото