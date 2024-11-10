Türkiye, her 10 Kasım'da olduğu gibi Atatürk'ü andı: 09.05'te hayat durdu

Devlet erkanı 10 Kasım'ı Anıtkabir'de anarken, insanlar da her yıl olduğu gibi bu yılda saat 9.05'te sokaklardaydı. Saatlerin 9.05'i göstermesiyle tüm caddedeki insanlar siren sesiyle birlikte saygı duruşuna geçti.
Türkiye, önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını kaybedişini anıyor. Yurtta birçok ilde 9.05'te insanlar sokakta 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Devlet erkanı 10 Kasım'ı Anıtkabir'de anarken, insanlar da her yıl olduğu gibi bu yılda saat 9.05'te sokaklardaydı. Saatlerin 9.05'i göstermesiyle tüm caddedeki insanlar siren sesiyle birlikte saygı duruşuna geçti.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında anıldı. Kırklareli'nde saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla törene katılan gaziler saygı duruşunda bulundu.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında anıldı. Kırklareli'nde saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla törene katılan gaziler saygı duruşunda bulundu.