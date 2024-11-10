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Türkiye, her 10 Kasım'da olduğu gibi Atatürk'ü andı: 09.05'te hayat durdu
Türkiye, her 10 Kasım'da olduğu gibi Atatürk'ü andı: 09.05'te hayat durdu
Sputnik Türkiye
Türkiye, önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını kaybedişini anıyor. Yurtta birçok ilde 9.05'te insanlar sokakta 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. 10.11.2024, Sputnik Türkiye
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Devlet erkanı 10 Kasım'ı Anıtkabir'de anarken, insanlar da her yıl olduğu gibi bu yılda saat 9.05'te sokaklardaydı. Saatlerin 9.05'i göstermesiyle tüm caddedeki insanlar siren sesiyle birlikte saygı duruşuna geçti.
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10 kasım, atatürk, mustafa kemal atatürk, atatürk büstü, ölüm, saygı, saygı duruşu, фото
10 kasım, atatürk, mustafa kemal atatürk, atatürk büstü, ölüm, saygı, saygı duruşu, фото

Türkiye, her 10 Kasım'da olduğu gibi Atatürk'ü andı: 09.05'te hayat durdu

09:36 10.11.2024 (güncellendi: 09:38 10.11.2024)
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Türkiye, önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını kaybedişini anıyor. Yurtta birçok ilde 9.05'te insanlar sokakta 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Devlet erkanı 10 Kasım'ı Anıtkabir'de anarken, insanlar da her yıl olduğu gibi bu yılda saat 9.05'te sokaklardaydı. Saatlerin 9.05'i göstermesiyle tüm caddedeki insanlar siren sesiyle birlikte saygı duruşuna geçti.
© AA / Ufuk Ertop

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında anıldı. Kırklareli'nde saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla törene katılan gaziler saygı duruşunda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti&#x27;nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında anıldı. Kırklareli&#x27;nde saat 09.05&#x27;te sirenlerin çalmasıyla törene katılan gaziler saygı duruşunda bulundu. - Sputnik Türkiye
1/7
© AA / Ufuk Ertop

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında anıldı. Kırklareli'nde saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla törene katılan gaziler saygı duruşunda bulundu.

© İsmail Kaplan

Ankara'da, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda saat 09.05'te vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

Ankara&#x27;da, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı&#x27;nda saat 09.05&#x27;te vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. - Sputnik Türkiye
2/7
© İsmail Kaplan

Ankara'da, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda saat 09.05'te vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

© İsmail Kaplan

Vatandaşlar, 09.05'te arabalarından inerek saygı duruşunu sürdürdü.

Vatandaşlar, 09.05&#x27;te arabalarından inerek saygı duruşunu sürdürdü. - Sputnik Türkiye
3/7
© İsmail Kaplan

Vatandaşlar, 09.05'te arabalarından inerek saygı duruşunu sürdürdü.

© Mehmet Çalık

Birçok görevli de o anlığına işini bıraktı.

Birçok görevli de o anlığına işini bıraktı. - Sputnik Türkiye
4/7
© Mehmet Çalık

Birçok görevli de o anlığına işini bıraktı.

© Kadir Yıldız

Şehirler ise türk bayrakları ile donatıldı.

Şehirler ise türk bayrakları ile donatıldı. - Sputnik Türkiye
5/7
© Kadir Yıldız

Şehirler ise türk bayrakları ile donatıldı.

© Ufuk Ertop

Kırklareli'nde saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla askeri personel saygı duruşunda bulundu.

Kırklareli&#x27;nde saat 09.05&#x27;te sirenlerin çalmasıyla askeri personel saygı duruşunda bulundu. - Sputnik Türkiye
6/7
© Ufuk Ertop

Kırklareli'nde saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla askeri personel saygı duruşunda bulundu.

© Cem Tekkeşinoğlu

İstanbul'da saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

İstanbul&#x27;da saat 09.05&#x27;te sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. - Sputnik Türkiye
7/7
© Cem Tekkeşinoğlu

İstanbul'da saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

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