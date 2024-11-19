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Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil, sosyal medya üzerinden canlı yayın açtı: 'En kötüsü ev hapsi'
Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil, sosyal medya üzerinden canlı yayın açtı: 'En kötüsü ev hapsi'
Sputnik Türkiye
Yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve ev hapsine çarptırılan Mehmet Ali Erbil, sosyal medya üzerinden canlı yayın açarak... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T17:40+0300
2024-11-19T17:41+0300
yaşam
mehmet ali erbil
serdar ortaç
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Ünlü komedyen ve sunucu Mehmet Ali Erbil, yasa dışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle geçen hafta gözaltına alınmıştı. Savcılık tarafından 'ev hapsine' çarptırılan Erbil, sosyal medya üzerinden canlı yayın açtı. Alışamadım şarkısı eşliğinde takipçileriyle buluşan Erbil, ev hapsinin zor olduğunu söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yasa dışı bahis soruşturmasında aralarında Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve çok sayıda sosyal medya fenomeninin de bulunduğu isimler gözaltına alınmıştı. Erbil ve Ortaç ev hapsine çarptırılırken sosyal medya fenamenlerinin bazıları tutuklanmıştı. Ev hapsinde eski menejeri Stelyo Pipis'i konuk eden ünlü komedyen sosyal medya üzerinden açtığı canlı yayınla takipçilerine durumunu anlattı. Mahkemeyi bekliyorCanlı yayında, ev hapsinin en zor kısmı olduğunu belirten Erbil, "En kötüsü ev hapsi" şeklinde bir açıklama yaptı. Bir takipçisinin “Ev hapsi ne zaman bitecek?” sorusuna ise “Mahkeme karar verecek” yanıtını verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/yasa-disi-bahis-operasyonu-serdar-ortaca-pahaliya-patladi-konserleri-iptal-edildi-1090455777.html
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mehmet ali erbil, yasadışı bahis, serdar ortaç
mehmet ali erbil, yasadışı bahis, serdar ortaç

Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil, sosyal medya üzerinden canlı yayın açtı: 'En kötüsü ev hapsi'

17:40 19.11.2024 (güncellendi: 17:41 19.11.2024)
© AA / Cemal YurttaşMehmet Ali Erbil
Mehmet Ali Erbil - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
© AA / Cemal Yurttaş
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Yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve ev hapsine çarptırılan Mehmet Ali Erbil, sosyal medya üzerinden canlı yayın açarak takipçileriyle buluştu. Erbil, ev hapsinin zor olduğunu söylerken, mahkemeyi beklediğini dile getirdi.
Ünlü komedyen ve sunucu Mehmet Ali Erbil, yasa dışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle geçen hafta gözaltına alınmıştı. Savcılık tarafından 'ev hapsine' çarptırılan Erbil, sosyal medya üzerinden canlı yayın açtı. Alışamadım şarkısı eşliğinde takipçileriyle buluşan Erbil, ev hapsinin zor olduğunu söyledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yasa dışı bahis soruşturmasında aralarında Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve çok sayıda sosyal medya fenomeninin de bulunduğu isimler gözaltına alınmıştı. Erbil ve Ortaç ev hapsine çarptırılırken sosyal medya fenamenlerinin bazıları tutuklanmıştı. Ev hapsinde eski menejeri Stelyo Pipis'i konuk eden ünlü komedyen sosyal medya üzerinden açtığı canlı yayınla takipçilerine durumunu anlattı.

Mahkemeyi bekliyor

Canlı yayında, ev hapsinin en zor kısmı olduğunu belirten Erbil, "En kötüsü ev hapsi" şeklinde bir açıklama yaptı. Bir takipçisinin “Ev hapsi ne zaman bitecek?” sorusuna ise “Mahkeme karar verecek” yanıtını verdi.
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