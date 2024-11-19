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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/eski-sbu-gorevlisi-odessadaki-sendika-evinde-diri-diri-yakilarak-oldurulenler-sbu-calisanlariydi-1090573219.html
Eski SBU görevlisi: Odessa'daki Sendika Evi'nde diri diri yakılarak öldürülenler SBU çalışanlarıydı
Eski SBU görevlisi: Odessa'daki Sendika Evi'nde diri diri yakılarak öldürülenler SBU çalışanlarıydı
Sputnik Türkiye
Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) eski görevlisi Aleksandr Mazur, Sputnik’e açıklamasında 2014 yılında Odessa'daki Sendika Evi'nde yaşanan katliamda diri diri... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T23:24+0300
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Daha sonra SBU çalışanlarının tespit edilip yok edildiklerini vurgulayan Mazur, Kiev rejiminin 'Maydan' karşıtlarını korkutmak amacıyla 2014 yılındaki Odessa katliamını gerçekleştirdiğini kaydetti.Eski SBU çalışanı Mazur, Ekim 2013’te emekliye ayrılarak Donetsk Bölgesi’ne taşınmıştı. 2017-2018 döneminde, Donetsk’te SBU adına çalışan Mazur’un görevleri arasında bölgedeki sosyal ve siyasi durum, hükümet kurumları ve kolluk kuvvetlerinin faaliyetleri ile ilgili analitik raporlar hazırlamaktı. Ekim 2024'te Donetsk Halk Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi, Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) alınan materyaller temelinde Mazur'a casusluk suçundan hapis cezasına çarpıtmıştı.Odessa’da ne olmuştu?Ukrayna'da 2014 yılında gerçekleşen darbenin ardından Odessa'da toplanan Maydan karşıtları, Kiev’deki darbeyi protesto etmişlerdi.2 Mayıs öğleden sonra, Yunan Meydanı yakınlarında bir tarafta Maydan karşıtı aktivistler ile diğer tarafta Harkov ve Odessa'dan gelen Ultras adlı aşırı sağcı taraftarlarla Maydan yanlısı sağ sektör* üyeleri arasında çatışmalar yaşanmıştı.Yanukoviç’in devrildiği Maydan eylemlerinde adlarını duyuran aşırı sağcı Sağ Sektör* üyelerinin de olduğu darbe destekçileri, molotof kokteylleri atarak Maydan karşıtı aktivistlerin sığındığı Sendika Evi'ni ateşe vermişti.Bina önünde toplanan aşırı sağcı Kiev yanlısı gruplar, yangın yerine gelen itfaiyenin müdahale etmesine de izin vermedi.Bina yanında bekleyen çevik kuvvet ekiplerinin ise ‘silahsız’ olmaları gerekçesiyle katliamı engellemek için hiçbir şey yapamadıklarını söyledikleri kaydedildi.Çıkan yangında sendika binasının birinci katı tamamen yanarken, o gün yaşanan trajedide 48 kişi yaşamını yitirmiş 250'den fazla kişi de yaralanmıştı.* Sağ Sektör, Ukraynalı radikal milliyetçi grupları içinde barındıran oluşum. Rusya'da Yüksek Mahkeme'nin 11.12.2014 tarihi kararıyla aşırılık yanlısı bir örgüt olarak kabul ediliyor ve bu nedenle faaliyetleri Rusya'da yasaklı.
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Eski SBU görevlisi: Odessa'daki Sendika Evi'nde diri diri yakılarak öldürülenler SBU çalışanlarıydı
Sputnik Türkiye
Eski SBU görevlisi: Odessa'daki Sendika Evi'nde diri diri yakılarak öldürülenler SBU çalışanlarıydı
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Eski SBU görevlisi: Kiev rejimi Maydan karşıtlarını korkutmak amacıyla 2014 yılındaki Odessa katliamını gerçekleştirdi
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Kiev rejiminin Maydan karşıtlarını korkutmak amacıyla 2014 yılındaki Odessa katliamını gerçekleştirdiğin
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video, ukrayna güvenlik konseyi (sbu), ukrayna, odessa, odessa katliamı, maydan, maydan olayları, maydan protestoları, maydan eylemleri, donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
video, ukrayna güvenlik konseyi (sbu), ukrayna, odessa, odessa katliamı, maydan, maydan olayları, maydan protestoları, maydan eylemleri, donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

Eski SBU görevlisi: Odessa'daki Sendika Evi'nde diri diri yakılarak öldürülenler SBU çalışanlarıydı

23:24 19.11.2024
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Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) eski görevlisi Aleksandr Mazur, Sputnik’e açıklamasında 2014 yılında Odessa'daki Sendika Evi'nde yaşanan katliamda diri diri yakılarak öldürülenlerin Maydan olaylarına karşı çıkan SBU çalışanları olduğunu belirtti.
Daha sonra SBU çalışanlarının tespit edilip yok edildiklerini vurgulayan Mazur, Kiev rejiminin 'Maydan' karşıtlarını korkutmak amacıyla 2014 yılındaki Odessa katliamını gerçekleştirdiğini kaydetti.
© Sputnik
Eski SBU çalışanı Mazur, Ekim 2013’te emekliye ayrılarak Donetsk Bölgesi’ne taşınmıştı. 2017-2018 döneminde, Donetsk’te SBU adına çalışan Mazur’un görevleri arasında bölgedeki sosyal ve siyasi durum, hükümet kurumları ve kolluk kuvvetlerinin faaliyetleri ile ilgili analitik raporlar hazırlamaktı. Ekim 2024'te Donetsk Halk Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi, Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) alınan materyaller temelinde Mazur'a casusluk suçundan hapis cezasına çarpıtmıştı.

Odessa’da ne olmuştu?

Ukrayna'da 2014 yılında gerçekleşen darbenin ardından Odessa'da toplanan Maydan karşıtları, Kiev’deki darbeyi protesto etmişlerdi.
2 Mayıs öğleden sonra, Yunan Meydanı yakınlarında bir tarafta Maydan karşıtı aktivistler ile diğer tarafta Harkov ve Odessa'dan gelen Ultras adlı aşırı sağcı taraftarlarla Maydan yanlısı sağ sektör* üyeleri arasında çatışmalar yaşanmıştı.
Yanukoviç’in devrildiği Maydan eylemlerinde adlarını duyuran aşırı sağcı Sağ Sektör* üyelerinin de olduğu darbe destekçileri, molotof kokteylleri atarak Maydan karşıtı aktivistlerin sığındığı Sendika Evi'ni ateşe vermişti.
Bina önünde toplanan aşırı sağcı Kiev yanlısı gruplar, yangın yerine gelen itfaiyenin müdahale etmesine de izin vermedi.
Bina yanında bekleyen çevik kuvvet ekiplerinin ise ‘silahsız’ olmaları gerekçesiyle katliamı engellemek için hiçbir şey yapamadıklarını söyledikleri kaydedildi.
Çıkan yangında sendika binasının birinci katı tamamen yanarken, o gün yaşanan trajedide 48 kişi yaşamını yitirmiş 250'den fazla kişi de yaralanmıştı.
* Sağ Sektör, Ukraynalı radikal milliyetçi grupları içinde barındıran oluşum. Rusya'da Yüksek Mahkeme'nin 11.12.2014 tarihi kararıyla aşırılık yanlısı bir örgüt olarak kabul ediliyor ve bu nedenle faaliyetleri Rusya'da yasaklı.
Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) binası - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2024
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