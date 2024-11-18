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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/eski-sbu-gorevlisi-ukrayna-guvenlik-gucleri-insanlara-elektrik-vererek-ve-bogarak-iskence-yapiyor-1090511115.html
Eski SBU görevlisi: Ukrayna güvenlik güçleri insanlara elektrik vererek ve boğarak işkence yapıyor
Eski SBU görevlisi: Ukrayna güvenlik güçleri insanlara elektrik vererek ve boğarak işkence yapıyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) eski görevlisi Aleksandr Mazur, Ukrayna’da güvenlik güçleri mensuplarının insanlara elektrik vererek, boğarak, kancalara... 18.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-18T12:09+0300
2024-11-18T12:14+0300
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Eski SBU çalışanı Mazur, Ekim 2013’te emekliye ayrılarak Donetsk Bölgesi’ne taşınmıştı. 2017-2018 döneminde, Donetsk’te SBU adına çalışan Mazur’un görevleri arasında bölgedeki sosyal ve siyasi durum, hükümet kurumları ve kolluk kuvvetlerinin faaliyetleri ile ilgili analitik raporlar hazırlamaktı. Ekim 2024'te Donetsk Halk Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi, Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) alınan materyaller temelinde Mazur'a casusluk suçundan hapis cezasına çarpıtmıştı.Mazur, Sputnik’e açıklamasında, “Öbür tarafta esir tutulan insanlardan çok şey duydum. Herkesin elektrik, alay, boğulma, direklere ve özel kancalara asılarak işkence gördüğünü söylediler. Dövülmüşler, her türlü işkence görmüşler. Evet, tüm bunlar var” ifadesini kullandı.‘SBU merkez ofisinde CIA çalışıyordu’Mazur, Viktor Yuşçenko döneminde SBU merkez ofisinde CIA ve ABD Ulusal Güvenlik Ajansı personelinin çalıştığını dile getirdi.ABD’li istihbarat servislerinin çalışanlarının bilgileri incelemekle kalmayıp takdirlerine göre düzeltme yaptığını anlatan Mazur, sözlerini şöyle sürdürdü:‘2014’ten sonra NATO’dan gizli sevkiyatlar oldu’Eski SBU çalışanı, NATO’nun 2014’ten başlayarak Ukrayna’ya açık bir şekilde silah ve mühimmat sevkiyatı yaptığını kaydederek, “Örneğin 2014’te eğitim adı altında Lvov Bölgesi’nin Yavor poligonuna Batı yapımı teçhizat getirilmişti” dedi.Ukrayna’nın batısındaki poligonlarda yapılan tatbikatların ardından Batı yapımı teçhizatın Donbass’a gönderildiğini, poligonlara da yeni teçhizatın getirildiğini anlatan Mazur, NATO istihbarat teşkilatları temsilcileriyle görüşmelerin 2005’te başladığını kaydederek şunu dedi:Ukrayna güvenlik servisinin bu bilgi karşısında sessiz kaldığına dikkat çeken Mazur, “Bu anlar bende iç çelişkiye neden oldu. SBU'nun bir çalışanıydım, gizli servisin çalışanı olarak çalıştım ve elimden geçen belirli bilgilere sahiptim. Ancak bilinmeyen nedenlerden dolayı, Ukrayna topraklarında ortaya çıkmaya başlayan yaraları durdurması gerekirken bu yapılmadı” diye ekledi.
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Eski SBU görevlisi: Ukrayna güvenlik güçleri insanlara elektrik vererek ve boğarak işkence yapıyor

12:09 18.11.2024 (güncellendi: 12:14 18.11.2024)
© SputnikUkrayna Güvenlik Servisi (SBU) binası
Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) binası - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2024
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Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) eski görevlisi Aleksandr Mazur, Ukrayna’da güvenlik güçleri mensuplarının insanlara elektrik vererek, boğarak, kancalara asarak işkence yaptığını belirtti.
Eski SBU çalışanı Mazur, Ekim 2013’te emekliye ayrılarak Donetsk Bölgesi’ne taşınmıştı. 2017-2018 döneminde, Donetsk’te SBU adına çalışan Mazur’un görevleri arasında bölgedeki sosyal ve siyasi durum, hükümet kurumları ve kolluk kuvvetlerinin faaliyetleri ile ilgili analitik raporlar hazırlamaktı. Ekim 2024'te Donetsk Halk Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi, Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) alınan materyaller temelinde Mazur'a casusluk suçundan hapis cezasına çarpıtmıştı.
Mazur, Sputnik’e açıklamasında, “Öbür tarafta esir tutulan insanlardan çok şey duydum. Herkesin elektrik, alay, boğulma, direklere ve özel kancalara asılarak işkence gördüğünü söylediler. Dövülmüşler, her türlü işkence görmüşler. Evet, tüm bunlar var” ifadesini kullandı.

‘SBU merkez ofisinde CIA çalışıyordu’

Mazur, Viktor Yuşçenko döneminde SBU merkez ofisinde CIA ve ABD Ulusal Güvenlik Ajansı personelinin çalıştığını dile getirdi.
Ofisin üçüncü katında bir oda tahsis edilmişti. CIA, Ulusal Güvenlik Ajansı ve diğerleri olmak üzere Amerikan istihbarat servislerinin gerçek çalışanları bu odada oturuyordu. Merkeze gelen tüm bilgilere erişimleri vardı. Yani aslında bu kişiler incelemeden bilgiler başka hiçbir yere gitmezdi. Ne veri bankasına ne de harekat birimlere giderdi.
ABD’li istihbarat servislerinin çalışanlarının bilgileri incelemekle kalmayıp takdirlerine göre düzeltme yaptığını anlatan Mazur, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu bilgiler birincil kaynak olarak sunuluyordu, dolayısıyla bu kişilerin birincil kaynağa erişimleri vardı. Başka bir deyişle, istediklerini fotoğrafladılar, istediklerini videoya kaydettiler. Belli noktalarda, gerekli gördüklerini ekleyebiliyorlardı. Bunu yapabiliyorlardı, çünkü onların imzası olmadan, tabiri caizse, hiçbir bilgi başka bir yere gitmiyordu. Tüm birincil bilgiler sadece onların elinden geçiyordu. Bu, Yuşçenko'nun iktidarda olduğu 2005'ten 2010'a kadar olan dönemdeydi.

‘2014’ten sonra NATO’dan gizli sevkiyatlar oldu’

Eski SBU çalışanı, NATO’nun 2014’ten başlayarak Ukrayna’ya açık bir şekilde silah ve mühimmat sevkiyatı yaptığını kaydederek, “Örneğin 2014’te eğitim adı altında Lvov Bölgesi’nin Yavor poligonuna Batı yapımı teçhizat getirilmişti” dedi.
Ukrayna’nın batısındaki poligonlarda yapılan tatbikatların ardından Batı yapımı teçhizatın Donbass’a gönderildiğini, poligonlara da yeni teçhizatın getirildiğini anlatan Mazur, NATO istihbarat teşkilatları temsilcileriyle görüşmelerin 2005’te başladığını kaydederek şunu dedi:
2005 yılında Yuşçenko iktidara geldiğinde, Ukrayna istihbarat teşkilatı Batı ülkelerinin gizli servisleri tarafından kontrol edilmeye başladı.
Ukrayna güvenlik servisinin bu bilgi karşısında sessiz kaldığına dikkat çeken Mazur, “Bu anlar bende iç çelişkiye neden oldu. SBU'nun bir çalışanıydım, gizli servisin çalışanı olarak çalıştım ve elimden geçen belirli bilgilere sahiptim. Ancak bilinmeyen nedenlerden dolayı, Ukrayna topraklarında ortaya çıkmaya başlayan yaraları durdurması gerekirken bu yapılmadı” diye ekledi.
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