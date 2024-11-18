https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/eski-sbu-gorevlisi-ukrayna-guvenlik-gucleri-insanlara-elektrik-vererek-ve-bogarak-iskence-yapiyor-1090511115.html

Eski SBU görevlisi: Ukrayna güvenlik güçleri insanlara elektrik vererek ve boğarak işkence yapıyor

Eski SBU görevlisi: Ukrayna güvenlik güçleri insanlara elektrik vererek ve boğarak işkence yapıyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) eski görevlisi Aleksandr Mazur, Ukrayna’da güvenlik güçleri mensuplarının insanlara elektrik vererek, boğarak, kancalara... 18.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-18T12:09+0300

2024-11-18T12:09+0300

2024-11-18T12:14+0300

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Eski SBU çalışanı Mazur, Ekim 2013’te emekliye ayrılarak Donetsk Bölgesi’ne taşınmıştı. 2017-2018 döneminde, Donetsk’te SBU adına çalışan Mazur’un görevleri arasında bölgedeki sosyal ve siyasi durum, hükümet kurumları ve kolluk kuvvetlerinin faaliyetleri ile ilgili analitik raporlar hazırlamaktı. Ekim 2024'te Donetsk Halk Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi, Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) alınan materyaller temelinde Mazur'a casusluk suçundan hapis cezasına çarpıtmıştı.Mazur, Sputnik’e açıklamasında, “Öbür tarafta esir tutulan insanlardan çok şey duydum. Herkesin elektrik, alay, boğulma, direklere ve özel kancalara asılarak işkence gördüğünü söylediler. Dövülmüşler, her türlü işkence görmüşler. Evet, tüm bunlar var” ifadesini kullandı.‘SBU merkez ofisinde CIA çalışıyordu’Mazur, Viktor Yuşçenko döneminde SBU merkez ofisinde CIA ve ABD Ulusal Güvenlik Ajansı personelinin çalıştığını dile getirdi.ABD’li istihbarat servislerinin çalışanlarının bilgileri incelemekle kalmayıp takdirlerine göre düzeltme yaptığını anlatan Mazur, sözlerini şöyle sürdürdü:‘2014’ten sonra NATO’dan gizli sevkiyatlar oldu’Eski SBU çalışanı, NATO’nun 2014’ten başlayarak Ukrayna’ya açık bir şekilde silah ve mühimmat sevkiyatı yaptığını kaydederek, “Örneğin 2014’te eğitim adı altında Lvov Bölgesi’nin Yavor poligonuna Batı yapımı teçhizat getirilmişti” dedi.Ukrayna’nın batısındaki poligonlarda yapılan tatbikatların ardından Batı yapımı teçhizatın Donbass’a gönderildiğini, poligonlara da yeni teçhizatın getirildiğini anlatan Mazur, NATO istihbarat teşkilatları temsilcileriyle görüşmelerin 2005’te başladığını kaydederek şunu dedi:Ukrayna güvenlik servisinin bu bilgi karşısında sessiz kaldığına dikkat çeken Mazur, “Bu anlar bende iç çelişkiye neden oldu. SBU'nun bir çalışanıydım, gizli servisin çalışanı olarak çalıştım ve elimden geçen belirli bilgilere sahiptim. Ancak bilinmeyen nedenlerden dolayı, Ukrayna topraklarında ortaya çıkmaya başlayan yaraları durdurması gerekirken bu yapılmadı” diye ekledi.

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