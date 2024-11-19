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Dünya Prensesler Günü ve Dünya Erkekler Günü var mı?
Dünya Prensesler Günü ve Dünya Erkekler Günü var mı?
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada kendi fotoğraflarını paylaşarak kutlanan 18 Kasım Dünya Prensesler Günü ve 19 Kasım Dünya Erkekler Günü, popüler olup akım haline dönüşünce... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T16:29+0300
2024-11-19T16:29+0300
yaşam
dünya tuvalet günü
dünya prensesler günü
dünya erkekler günü
birleşmiş milletler (bm)
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ABD ve diğer Batı ülkelerinin bazılarında animasyon çocuk filmleriyle ortaya çıkan 'Ulusal Prenses Günü', sosyal medyada evrilerek zaman içinde resmi olmayan bir Dünya Prensesler Günü olmuş. Sosyal medyada kendi fotoğraflarını 'Dünya Prensesler Günü' etiketiyle paylaşma akımı giderek popüler bir hal aldı ancak prensesler günü, resmiyet kazandırılan ve dünya geneline yayılan bir gün değil. 18 Kasım Dünya Prensesler Günü'nünün ve 19 Kasım Erkekler Günü'nün resmiyetinin olmaması kutlamak isteyenlere engel olmasa da Erkekler Günü, 'Uluslararası Erkekler Günü (International Men's Day)' adıyla birçokları tarafından kutlanan bir gün. İddiaya göre ilk olarak Prof. Dr. Thomas Oaster, 1992 yılında bu günü dillendirmiş. BM listesine göre 19 Kasım Dünya Tuvalet GünüBazı kaynaklardaki iddialara göre ise Karayipler ülkesi Trinidad and Tobago'dan Dr. Jerome Teelucksingh'in girişimiyle yayılan Dünya Erkekler Günü, yine Birleşmiş Milletler'in resmi Uluslararası Günler ve Haftalar Listesi'nde bulunmuyor. BM listesine göre 19 Kasım, Dünya Tuvalet Günü. BM'in dijital kayıtlarına göre 19 Kasım Tuvalet Günü, 2013 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nca temizliğe ve hijyene önem verilmesi, etkinliklerle bir farkındalık yaratması amacıyla 19 Kasım Dünya Tuvalet Günü olarak belirlenmiş.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/ankarada-dunya-kiz-cocuklari-gunu-dolayisiyla-simsiyah-yuruyusu-yapildi-1089133004.html
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Dünya Prensesler Günü ve Dünya Erkekler Günü var mı?

16:29 19.11.2024
© FotoğrafDünya Prensesler Günü ve Dünya Erkekler Günü var mı?
Dünya Prensesler Günü ve Dünya Erkekler Günü var mı? - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
© Fotoğraf
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Sosyal medyada kendi fotoğraflarını paylaşarak kutlanan 18 Kasım Dünya Prensesler Günü ve 19 Kasım Dünya Erkekler Günü, popüler olup akım haline dönüşünce 'böyle bir gün olup olmadığını' merak merak konusu oldu. Kutlamak isteyenlere engel olmasa da resmi olarak böyle bir gün bulunmuyor ancak Birleşmiş Milletler'e göre 19 Kasım, Dünya Tuvalet Günü.
ABD ve diğer Batı ülkelerinin bazılarında animasyon çocuk filmleriyle ortaya çıkan 'Ulusal Prenses Günü', sosyal medyada evrilerek zaman içinde resmi olmayan bir Dünya Prensesler Günü olmuş. Sosyal medyada kendi fotoğraflarını 'Dünya Prensesler Günü' etiketiyle paylaşma akımı giderek popüler bir hal aldı ancak prensesler günü, resmiyet kazandırılan ve dünya geneline yayılan bir gün değil.
18 Kasım Dünya Prensesler Günü'nünün ve 19 Kasım Erkekler Günü'nün resmiyetinin olmaması kutlamak isteyenlere engel olmasa da Erkekler Günü, 'Uluslararası Erkekler Günü (International Men's Day)' adıyla birçokları tarafından kutlanan bir gün. İddiaya göre ilk olarak Prof. Dr. Thomas Oaster, 1992 yılında bu günü dillendirmiş.

BM listesine göre 19 Kasım Dünya Tuvalet Günü

Bazı kaynaklardaki iddialara göre ise Karayipler ülkesi Trinidad and Tobago'dan Dr. Jerome Teelucksingh'in girişimiyle yayılan Dünya Erkekler Günü, yine Birleşmiş Milletler'in resmi Uluslararası Günler ve Haftalar Listesi'nde bulunmuyor. BM listesine göre 19 Kasım, Dünya Tuvalet Günü.
BM'in dijital kayıtlarına göre 19 Kasım Tuvalet Günü, 2013 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nca temizliğe ve hijyene önem verilmesi, etkinliklerle bir farkındalık yaratması amacıyla 19 Kasım Dünya Tuvalet Günü olarak belirlenmiş.
CHP - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2024
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12 Ekim, 10:53
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