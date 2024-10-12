https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/ankarada-dunya-kiz-cocuklari-gunu-dolayisiyla-simsiyah-yuruyusu-yapildi-1089133004.html

Ankara'da Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla ‘Simsiyah’ yürüyüşü yapıldı

Ankara'da Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla ‘Simsiyah’ yürüyüşü yapıldı

Sputnik Türkiye

Ankara'da 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde siyah tşörtlerle yürüyüş düzenlendi. 12.10.2024, Sputnik Türkiye

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CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığınca '11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü' dolayısıyla Ankara'da siyah tşörtlerle yürüyüş düzenlendi.Kuğulupark'ta toplanan grup, ellerinde "Sen, ben, biz birbirimizin çaresiziyiz", "Çocuk bedenine dokunma" yazılı pankartlarla sloganlar attı.Buradan yürümeye başlayan grup, Atatürk Bulvarı'nda bir süre oturma eylemi yaptı. Daha sonra yürüyüşe devam eden grup, Türkiye Belediyeler Birliği önüne gelerek basın açıklaması yaptı.'Tahammülümüz kalmadı'Grup adına konuşan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, 2012 yılından bu yana Birleşmiş Milletlerin kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizlik, eğitim hakkı, beslenme, zorla evlilik gibi konuları gündemine alarak bugünü Dünya Kız Çocukları Günü ilan ettiğini söyledi.Sadece İstanbul'da 5 yıl içinde cinsel istismar suçuyla mağdur edilip şikayetçi olan çocuk sayısının 10 bin 844 olduğunu öne süren Kaya, "Çocuklarımızın hayatlarının son dakika haberlerine, gazete manşetlerine düşmesine artık tahammülümüz yok." dedi.

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