https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/dunya-havacilik-tarihinde-bir-ilk-tb3-siha-tcg-anadoluya-inis-kalkis-yapti-1090574407.html
Dünya havacılık tarihinde bir ilk: TB3 SİHA, TCG ANADOLU'ya iniş kalkış yaptı
Dünya havacılık tarihinde bir ilk: TB3 SİHA, TCG ANADOLU'ya iniş kalkış yaptı
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştığı videoda TB3 SİHA'nın TCG ANADOLU gemisine ilk kalkışını ve inişini gerçekleştirdiğini açıkladı... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T19:14+0300
2024-11-19T19:14+0300
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Yerli ve Milli üretim BAYRAKTAR TB3 SİHA kısa pistli bir gemiden iniş ve kalkış yaparak dünya havacılık tarihine geçti.Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştığı videoda BAYRAKTAR TB3 SİHA'nın kısa pistli TCG ANADOLU gemisinden ilk kez iniş ve kalkış yaptığını açıkladı. BAYRAKTAR TB3 SİHA'nın kısa pistli gemilerden uçuş yapan ilk insansız hava aracı olduğu açıklandı. Edirne'nin Keşan ilçesinden havalanan TB3 SİHA'nın Dalaman Hava Meydan Komutanlığı'na intikal ettiği ve 19 Kasım tarihinde yapılan testlerde TCG ANADOLU gemisinden 12 derecelik eğimli rampadan iniş kalkış faaliyetini başarıyla geçtiği duyuruldu. Ege ve Akdeniz üzerinde 46 dakikalık uçuş faaliyetinde bulunduğu açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230410/selcuk-bayraktar-bayraktar-tb3-2024te-kizilelma-2025te-tcg-anadoluda-gorev-yapmaya-baslayacak-1069484166.html
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bayraktar tb3, siha, silahlı iha (siha), tcg anadolu gemisi, savaş, savaş gemisi, uçak gemisi, hava, hava kuvvetleri
Dünya havacılık tarihinde bir ilk: TB3 SİHA, TCG ANADOLU'ya iniş kalkış yaptı
19:14 19.11.2024 (güncellendi: 19:15 19.11.2024)
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştığı videoda TB3 SİHA'nın TCG ANADOLU gemisine ilk kalkışını ve inişini gerçekleştirdiğini açıkladı. Dünya havacılık tarihinde kısa pistli bir gemiden ilk kez bir insansız hava aracının iniş ve kalkış yaptığı belirtildi.
Yerli ve Milli üretim BAYRAKTAR TB3 SİHA kısa pistli bir gemiden iniş ve kalkış yaparak dünya havacılık tarihine geçti.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştığı videoda BAYRAKTAR TB3 SİHA'nın kısa pistli TCG ANADOLU gemisinden ilk kez iniş ve kalkış yaptığını açıkladı. BAYRAKTAR TB3 SİHA'nın kısa pistli gemilerden uçuş yapan ilk insansız hava aracı olduğu açıklandı. Edirne'nin Keşan ilçesinden havalanan TB3 SİHA'nın Dalaman Hava Meydan Komutanlığı'na intikal ettiği ve 19 Kasım tarihinde yapılan testlerde TCG ANADOLU gemisinden 12 derecelik eğimli rampadan iniş kalkış faaliyetini başarıyla geçtiği duyuruldu. Ege ve Akdeniz üzerinde 46 dakikalık uçuş faaliyetinde bulunduğu açıklandı.