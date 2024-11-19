https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/devlet-yardimlarina-zam-geliyor-sosyal-destek-odemeleri-ne-kadar-olacak-1090573562.html

Devlet yardımlarına zam geliyor: Sosyal Destek Ödemeleri ne kadar olacak?

Devlet yardımlarına zam geliyor: Sosyal Destek Ödemeleri ne kadar olacak?

Sputnik Türkiye

2025 yılı Ocak ayında yapılacak memur zammı ile Sosyal Destek Ödemeleri başta olmak üzere devlet yardımlarına zam gelecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde... 19.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-19T18:46+0300

2024-11-19T18:46+0300

2024-11-19T18:46+0300

ekonomi

aile sosyal destek programı

sosyal destek programı (sodes)

sosyal ve ekonomik destek

para

ödeme

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

memur

memur zammı

memur maaşı

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Ocak ayında memur zammı ile SED ödemeleri, engelli maaşı, evde bakım maaşı ve yaşlı aylığı tutarlarında yükseliş yapılacak.Milyonlarca kişinin beklediği 2025 Ocak ayı zammında emeklilere, memurlara ve asgari ücretlilere zam gelecek. Aylıkların belirlenmesinde kullanılan enflasyon oranı yıl sonu yüzde 44.81 seviyesinde olursa memurlara yapılacak zam oranı yüzde 11.25 olacağı tahmin ediliyor. Bu oranın devlet yardımlarına da aynı şekilde uygulanacağı ifade edildi. Uzman Faruk Erdem'in hesaplamalarına göre;65 yaş aylığı ne kadar olacak?Sosyal güvencesi olmayan yaşlılara ödenen 4 bin 181 lira aylık ödeme, 4 bin 652 liraya yükselecek.Engelli maaşı ne kadar olacak?Engelli bakımı için ödenen 9 bin 77 lira ödeme, 10 bin 100 lira olacak. Yüzde 40-69 oranında engellilere ödenen aylık 3 bin 338 liradan 3 bin 713 liraya çıkarken, yüzde 70 üzeri engellilere verilen aylık 5 bin 7 liradan 5 bin 570 liraya çıkacak.SED Ödemeleri ne kadar olacak?Sosyal ve Ekonomik Destek Ödemeleri Ocak ayında yapılacak zam ile okul öncesi çocuk için 4 bin 797 liraya, ilköğretimde okuyan çocuklar için 7 bin 195 liraya, ortaöğretimde okuyan çocuklar için 7 bin 675 liraya, yükseköğretimde okuyan çocuk için 8 bin 634 liraya yükselecek. Okumayan çocuklara ise 4 bin 797 lira ödenecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/kritik-oran-yarin-aciklanacak-ehliyet-pasaport-ve-cezalara-ne-kadar-zam-gelecek--1089978620.html

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