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Çorum'da 5 katlı binada patlama: 1 kişi hayatını kaybetti, 16 yaralı
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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/kritik-oran-yarin-aciklanacak-ehliyet-pasaport-ve-cezalara-ne-kadar-zam-gelecek--1089978620.html
Kritik oran yarın açıklanacak: Ehliyet, pasaport ve cezalara ne kadar zam gelecek?
Kritik oran yarın açıklanacak: Ehliyet, pasaport ve cezalara ne kadar zam gelecek?
Sputnik Türkiye
Yarın açıklanacak enflasyon verisi ile birlikte yeniden değerleme oranı netleşecek. Bu oran ile birlikte pasaport, ehliyet, trafik cezaları, gelir vergisine ne... 03.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-03T14:53+0300
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ekonomi
pasaport
vergi
harç
enflasyon
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Ekim ayı enflasyonu yarın açıklanacak. Yeniden değerleme oranı da yarın belli oluyor.Yeniden değerleme oranı nasıl belirleniyor?Her yıl ekim ayı sonunda oluşan 1 yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış oranı, bir sonraki yıl için yeniden değerleme oranı olarak belirleniyor.Yani yarın itibarıyla açıklanacak 1 yıllık ortalama ÜFE oranı, yeni yılın başında kamu ücret ve cezalarına artış olarak yansıyor.Ehliyet, pasaport ve cezalara ne kadar zam gelecek? Ehliyet, pasaport, trafik cezaları, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.Yeniden değerleme oranı yarın belli oluyor12 aylık ortalamalara göre Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), eylül ayı itibarıyla 44,81 olarak açıklamıştı.Erdoğan yeniden değerleme oranını değiştirecek mi?Cumhurbaşkanı'nın yeniden değerleme oranını farklı oranlarda belirleme yetkisi bulunuyor.Yeniden değerleme oranı 2024 yılında yüzde 58,46 olarak açıklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/enflasyon-verileri-ne-zaman-aciklanacak-beklentiler-ne-yonde-1089977877.html
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ehliyet, pasaport ve cezalara ne kadar zam gelecek?, ehliyet ücreti, ehliyet ücreti zam, ehliyet zam, ehliyet ne kadar oldu, pasaport ücreti, pasaport ücreti zam, pasaport ücretleri ne kadar, 6 aylık pasaport zam, trafik cezaları zam, trafik cezaları
ehliyet, pasaport ve cezalara ne kadar zam gelecek?, ehliyet ücreti, ehliyet ücreti zam, ehliyet zam, ehliyet ne kadar oldu, pasaport ücreti, pasaport ücreti zam, pasaport ücretleri ne kadar, 6 aylık pasaport zam, trafik cezaları zam, trafik cezaları

Kritik oran yarın açıklanacak: Ehliyet, pasaport ve cezalara ne kadar zam gelecek?

14:53 03.11.2024
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Yarın açıklanacak enflasyon verisi ile birlikte yeniden değerleme oranı netleşecek. Bu oran ile birlikte pasaport, ehliyet, trafik cezaları, gelir vergisine ne kadar zam geleceği belli olacak.
Ekim ayı enflasyonu yarın açıklanacak. Yeniden değerleme oranı da yarın belli oluyor.

Yeniden değerleme oranı nasıl belirleniyor?

Her yıl ekim ayı sonunda oluşan 1 yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış oranı, bir sonraki yıl için yeniden değerleme oranı olarak belirleniyor.
Yani yarın itibarıyla açıklanacak 1 yıllık ortalama ÜFE oranı, yeni yılın başında kamu ücret ve cezalarına artış olarak yansıyor.

Ehliyet, pasaport ve cezalara ne kadar zam gelecek?

Ehliyet, pasaport, trafik cezaları, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.

Yeniden değerleme oranı yarın belli oluyor

12 aylık ortalamalara göre Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), eylül ayı itibarıyla 44,81 olarak açıklamıştı.

Erdoğan yeniden değerleme oranını değiştirecek mi?

Cumhurbaşkanı'nın yeniden değerleme oranını farklı oranlarda belirleme yetkisi bulunuyor.
Yeniden değerleme oranı 2024 yılında yüzde 58,46 olarak açıklanmıştı.
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