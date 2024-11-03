https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/kritik-oran-yarin-aciklanacak-ehliyet-pasaport-ve-cezalara-ne-kadar-zam-gelecek--1089978620.html

Kritik oran yarın açıklanacak: Ehliyet, pasaport ve cezalara ne kadar zam gelecek?

Kritik oran yarın açıklanacak: Ehliyet, pasaport ve cezalara ne kadar zam gelecek?

Sputnik Türkiye

Yarın açıklanacak enflasyon verisi ile birlikte yeniden değerleme oranı netleşecek. Bu oran ile birlikte pasaport, ehliyet, trafik cezaları, gelir vergisine ne... 03.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-03T14:53+0300

2024-11-03T14:53+0300

2024-11-03T14:53+0300

ekonomi

pasaport

vergi

harç

enflasyon

ehliyet

b sınıfı ehliyet

a2 ehliyet

trafik cezası

üfe

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Ekim ayı enflasyonu yarın açıklanacak. Yeniden değerleme oranı da yarın belli oluyor.Yeniden değerleme oranı nasıl belirleniyor?Her yıl ekim ayı sonunda oluşan 1 yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış oranı, bir sonraki yıl için yeniden değerleme oranı olarak belirleniyor.Yani yarın itibarıyla açıklanacak 1 yıllık ortalama ÜFE oranı, yeni yılın başında kamu ücret ve cezalarına artış olarak yansıyor.Ehliyet, pasaport ve cezalara ne kadar zam gelecek? Ehliyet, pasaport, trafik cezaları, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.Yeniden değerleme oranı yarın belli oluyor12 aylık ortalamalara göre Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), eylül ayı itibarıyla 44,81 olarak açıklamıştı.Erdoğan yeniden değerleme oranını değiştirecek mi?Cumhurbaşkanı'nın yeniden değerleme oranını farklı oranlarda belirleme yetkisi bulunuyor.Yeniden değerleme oranı 2024 yılında yüzde 58,46 olarak açıklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/enflasyon-verileri-ne-zaman-aciklanacak-beklentiler-ne-yonde-1089977877.html

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