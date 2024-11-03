https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/kritik-oran-yarin-aciklanacak-ehliyet-pasaport-ve-cezalara-ne-kadar-zam-gelecek--1089978620.html
Kritik oran yarın açıklanacak: Ehliyet, pasaport ve cezalara ne kadar zam gelecek?
Kritik oran yarın açıklanacak: Ehliyet, pasaport ve cezalara ne kadar zam gelecek?
Sputnik Türkiye
Yarın açıklanacak enflasyon verisi ile birlikte yeniden değerleme oranı netleşecek. Bu oran ile birlikte pasaport, ehliyet, trafik cezaları, gelir vergisine ne... 03.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-03T14:53+0300
2024-11-03T14:53+0300
2024-11-03T14:53+0300
ekonomi
pasaport
vergi
harç
enflasyon
ehliyet
b sınıfı ehliyet
a2 ehliyet
trafik cezası
üfe
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Ekim ayı enflasyonu yarın açıklanacak. Yeniden değerleme oranı da yarın belli oluyor.Yeniden değerleme oranı nasıl belirleniyor?Her yıl ekim ayı sonunda oluşan 1 yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış oranı, bir sonraki yıl için yeniden değerleme oranı olarak belirleniyor.Yani yarın itibarıyla açıklanacak 1 yıllık ortalama ÜFE oranı, yeni yılın başında kamu ücret ve cezalarına artış olarak yansıyor.Ehliyet, pasaport ve cezalara ne kadar zam gelecek? Ehliyet, pasaport, trafik cezaları, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.Yeniden değerleme oranı yarın belli oluyor12 aylık ortalamalara göre Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), eylül ayı itibarıyla 44,81 olarak açıklamıştı.Erdoğan yeniden değerleme oranını değiştirecek mi?Cumhurbaşkanı'nın yeniden değerleme oranını farklı oranlarda belirleme yetkisi bulunuyor.Yeniden değerleme oranı 2024 yılında yüzde 58,46 olarak açıklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/enflasyon-verileri-ne-zaman-aciklanacak-beklentiler-ne-yonde-1089977877.html
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Kritik oran yarın açıklanacak: Ehliyet, pasaport ve cezalara ne kadar zam gelecek?
Yarın açıklanacak enflasyon verisi ile birlikte yeniden değerleme oranı netleşecek. Bu oran ile birlikte pasaport, ehliyet, trafik cezaları, gelir vergisine ne kadar zam geleceği belli olacak.
Ekim ayı enflasyonu yarın açıklanacak. Yeniden değerleme oranı da yarın belli oluyor.
Yeniden değerleme oranı nasıl belirleniyor?
Her yıl ekim ayı sonunda oluşan 1 yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış oranı, bir sonraki yıl için yeniden değerleme oranı olarak belirleniyor.
Yani yarın itibarıyla açıklanacak 1 yıllık ortalama ÜFE oranı, yeni yılın başında kamu ücret ve cezalarına artış olarak yansıyor.
Ehliyet, pasaport ve cezalara ne kadar zam gelecek?
Ehliyet, pasaport, trafik cezaları, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.
Yeniden değerleme oranı yarın belli oluyor
12 aylık ortalamalara göre Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), eylül ayı itibarıyla 44,81 olarak açıklamıştı.
Erdoğan yeniden değerleme oranını değiştirecek mi?
Cumhurbaşkanı'nın yeniden değerleme oranını farklı oranlarda belirleme yetkisi bulunuyor.
Yeniden değerleme oranı 2024 yılında yüzde 58,46 olarak açıklanmıştı.