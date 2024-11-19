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Çin'de bir okulun bahçesinde bir adam çocukların üzerine araba sürdü: 'Çok sayıda yaralı var'
Çin'de bir okulun bahçesinde bir adam çocukların üzerine araba sürdü: 'Çok sayıda yaralı var'
Sputnik Türkiye
Çin'de son aylarda çok sayıda araba kazaları ve saldırılar yaşanıyor. Salı günü bir okulun bahçesine dalan sürücünün, yetişkinlerde dahil olmak üzere çok... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T13:19+0300
2024-11-19T13:19+0300
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çin
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Çin'in sosyal medyasında dolaşmaya başlayan videolarda bir okulun bahçesinde meydana gelen araba kazasında çok sayıda okul çocuğunun yaralandığı gösteriliyor. Çin devlet medyasının yaptığı açıklamaya göre, olayda 'çok sayıda' çocuğun yaralandığı ancak can kaybı sayısının henüz belirlenmediği bildirildi.Çin'in Changde eyaletinin Dingcheng Bölgesi'ndeki Yongan İlkokulu'nun önünde meydana gelen kazanın kasıtlı mı yoksa gerçekten bir kaza mı olduğuna dair açıklama yapılmadı. Yerel medya, kazada birkaç yetişkinin yaralandığını ve araba sürücüsünün ebeveynler ve güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirildiği açıklandı. Yetkilileri 39 yaşındaki sürücünün gözaltına alındığını bildirdi.Son zamanlarda Çin'de yaşanan kitlesel saldırılarda artış gözlemleniyorSon aylarda Çin'de yaşanan saldırılardaki artış, onlarca kişinin ölümüne neden oldu. Salı günü gerçekleşen son kazanın henüz saldırı olup olmadığı belirlenemese de birçok ilkokul öğrencisi ve yetişkinin yaralandığı bildirildi.Salı günkü yaşanan olay bir ilk değil. Çin'de bir süredir bu tarz saldırılarda artış olduğu gözlemlendi. Sürücülerin yayaları adeta biçmesi ya da toplu alanlarda yapılan bıçaklı saldırılarda artış görülüyor. Ülkede silah kullanımında ciddi kısıtlamalar olduğu için, silahlı saldırılar nadir olarak görülür.Polis raporları, saldırganlarım kişisel bir sorun yüzünden öfke ve hayal kırıklıklarını masum insanlardan çıkardığını gösteriyor. 16 Kasım'da Şanghay'da bir meslek yüksekokulunda bıçaklı saldırıda sekiz kişi hayatını kaybetmişti. Yine 11 Kasım'da bir sürücü, spor kompleksine arabayla girerek 35 kişinin ölümüne yol açmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/cinde-kalabaligin-ustune-aracini-suren-bir-kisi-20den-fazla-kisiyi-yaraladi-1090296632.html
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asya & pasifik, çin, araba kazası, saldırı, bıçaklı saldırı, bıçaklı saldırgan, ilkokul, öğrenci
asya & pasifik, çin, araba kazası, saldırı, bıçaklı saldırı, bıçaklı saldırgan, ilkokul, öğrenci

Çin'de bir okulun bahçesinde bir adam çocukların üzerine araba sürdü: 'Çok sayıda yaralı var'

13:19 19.11.2024
© AFP 2023 / GREG BAKERÇin-polis
Çin-polis - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
© AFP 2023 / GREG BAKER
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Çin'de son aylarda çok sayıda araba kazaları ve saldırılar yaşanıyor. Salı günü bir okulun bahçesine dalan sürücünün, yetişkinlerde dahil olmak üzere çok sayıda çocuğu yaraladığı bildirildi. Polis, olayın bir kaza mı yoksa saldırı mı olduğunu araştırıyor.
Çin'in sosyal medyasında dolaşmaya başlayan videolarda bir okulun bahçesinde meydana gelen araba kazasında çok sayıda okul çocuğunun yaralandığı gösteriliyor. Çin devlet medyasının yaptığı açıklamaya göre, olayda 'çok sayıda' çocuğun yaralandığı ancak can kaybı sayısının henüz belirlenmediği bildirildi.
Çin'in Changde eyaletinin Dingcheng Bölgesi'ndeki Yongan İlkokulu'nun önünde meydana gelen kazanın kasıtlı mı yoksa gerçekten bir kaza mı olduğuna dair açıklama yapılmadı. Yerel medya, kazada birkaç yetişkinin yaralandığını ve araba sürücüsünün ebeveynler ve güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirildiği açıklandı. Yetkilileri 39 yaşındaki sürücünün gözaltına alındığını bildirdi.

Son zamanlarda Çin'de yaşanan kitlesel saldırılarda artış gözlemleniyor

Son aylarda Çin'de yaşanan saldırılardaki artış, onlarca kişinin ölümüne neden oldu. Salı günü gerçekleşen son kazanın henüz saldırı olup olmadığı belirlenemese de birçok ilkokul öğrencisi ve yetişkinin yaralandığı bildirildi.
Salı günkü yaşanan olay bir ilk değil. Çin'de bir süredir bu tarz saldırılarda artış olduğu gözlemlendi. Sürücülerin yayaları adeta biçmesi ya da toplu alanlarda yapılan bıçaklı saldırılarda artış görülüyor. Ülkede silah kullanımında ciddi kısıtlamalar olduğu için, silahlı saldırılar nadir olarak görülür.
Polis raporları, saldırganlarım kişisel bir sorun yüzünden öfke ve hayal kırıklıklarını masum insanlardan çıkardığını gösteriyor.
16 Kasım'da Şanghay'da bir meslek yüksekokulunda bıçaklı saldırıda sekiz kişi hayatını kaybetmişti. Yine 11 Kasım'da bir sürücü, spor kompleksine arabayla girerek 35 kişinin ölümüne yol açmıştı.
Çin'de kalabalığın üstüne aracını süren bir kişi, 20'den fazla kişiyi yaraladı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
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Çin'de kalabalığın üstüne aracını süren kişi, en az 35 kişiyi öldürdü
12 Kasım, 12:19
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