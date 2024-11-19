https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/bahceli-grup-toplantisinda-yanit-verdi-cumhur-ittifakinda-gorus-ayriligi-mi-var-1090549489.html
Bahçeli grup toplantısında yanıt verdi: Cumhur İttifakı'nda görüş ayrılığı mı var?
Bahçeli grup toplantısında yanıt verdi: Cumhur İttifakı'nda görüş ayrılığı mı var?
Sputnik Türkiye
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısındaki konuşmasında "Cumhur İttifakı'nda görüş ayrılığı" iddialarına yanıt verdi. Bahçeli "Erdoğan ile şahsım arasında... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T11:13+0300
2024-11-19T11:13+0300
2024-11-19T11:56+0300
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cumhur ittifakı
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MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasında görüş ayrılığı olduğu iddialarına sert bir biçimde karşı çıktı. Bahçeli, "Mevzu bahis vatansa cumhurbaşkanımız Erdoğan ile şahsım arasında ayrışma söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.Bahçeli: Erdoğan ile şahsım arasında ayrışma söz konusu değilBahçeli grup toplantısındaki konuşmasında 'Sayın cumhurbaşkanımızın haberinin olup olmadığını araştıran'lara seslendi ve şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241117/mykda-zirveyi-anlatti-erdogan-bahceli-gorusmesinde-neler-konusuldu-1090488486.html
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bahçeli son dakika, bahçeli erdoğan, bahçeli öcalan, bahçeli erdoğan son dakika
Bahçeli grup toplantısında yanıt verdi: Cumhur İttifakı'nda görüş ayrılığı mı var?
11:13 19.11.2024 (güncellendi: 11:56 19.11.2024)
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısındaki konuşmasında "Cumhur İttifakı'nda görüş ayrılığı" iddialarına yanıt verdi. Bahçeli "Erdoğan ile şahsım arasında ayrışma söz konusu değil" dedi.
MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasında görüş ayrılığı olduğu iddialarına sert bir biçimde karşı çıktı. Bahçeli, "Mevzu bahis vatansa cumhurbaşkanımız Erdoğan ile şahsım arasında ayrışma söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.
Bahçeli: Erdoğan ile şahsım arasında ayrışma söz konusu değil
Bahçeli grup toplantısındaki konuşmasında 'Sayın cumhurbaşkanımızın haberinin olup olmadığını araştıran'lara seslendi ve şunları söyledi:
Sayın cumhurbaşkanımızla aramızdaki derin bağı sorgulamak gayesiyle maske üstüne maske takan köşe başı fitnebazları azıttı. Cumhur İttifakı vatan sevdası ile hemhar olmuştur. Başkaları gibi soluğumuz kısa değil irademiz hacizli değildir. İttifakımıza çamur atmaya çalışan arsızlara geri adımımıza söz konusu olamaz. Sözde gazetecileri sosyal medya farelerini rezil rüsva etmek için uygun zamanı bekliyoruz. Sayın cumhurbaşkanımızın haberinin olup olmadığını araştıran, anlaşmazlık olup olmadığını yorumlayanlara sözüm şu: mevzu bahis vatansa cumhurbaşkanımız Erdoğan ile şahsım arasında ayrışma söz konusu olamaz.