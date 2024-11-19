Bahçeli grup toplantısında yanıt verdi: Cumhur İttifakı'nda görüş ayrılığı mı var?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Beslenmek için neye ihtiyaç var? Asgari ücretin iyileştirilmesine ihtiyaç var'
07:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Yenidoğan çetesi hakim karşısında, hesap verme vakti geldi'
12:05
84 dk
HABER MASASI
Rüyalara Bilimsel ve Kültürel Bakış
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Trump koltuğa oturmadan önce Ukrayna’da bir provokasyon deneniyor gibi’
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Muazzez İlmiye Çığ: Aydınlanmacı mı ölüm meleği mi?
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
IŞİD tekrar mı canlandırılacak?
19:06
84 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Halterin mihenk taşı: Cep Herkülü
20:32
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Milliler, Karadağ deplasmanında: 'Bu maçı kazanırsa direkt grup lideri olacak'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yenidoğan çetesi davası
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
'Yenidoğan Çetesi' davasında ilk gün
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/bahceli-grup-toplantisinda-yanit-verdi-cumhur-ittifakinda-gorus-ayriligi-mi-var-1090549489.html
Bahçeli grup toplantısında yanıt verdi: Cumhur İttifakı'nda görüş ayrılığı mı var?
Bahçeli grup toplantısında yanıt verdi: Cumhur İttifakı'nda görüş ayrılığı mı var?
Sputnik Türkiye
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısındaki konuşmasında "Cumhur İttifakı'nda görüş ayrılığı" iddialarına yanıt verdi. Bahçeli "Erdoğan ile şahsım arasında... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T11:13+0300
2024-11-19T11:56+0300
politika
devlet bahçeli
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
recep tayyip erdoğan
cumhur ittifakı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0e/1090406015_0:197:2941:1851_1920x0_80_0_0_392015bee985cbe2166ab7fcbcbbb7d1.jpg
MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasında görüş ayrılığı olduğu iddialarına sert bir biçimde karşı çıktı. Bahçeli, "Mevzu bahis vatansa cumhurbaşkanımız Erdoğan ile şahsım arasında ayrışma söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.Bahçeli: Erdoğan ile şahsım arasında ayrışma söz konusu değilBahçeli grup toplantısındaki konuşmasında 'Sayın cumhurbaşkanımızın haberinin olup olmadığını araştıran'lara seslendi ve şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241117/mykda-zirveyi-anlatti-erdogan-bahceli-gorusmesinde-neler-konusuldu-1090488486.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0e/1090406015_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_0c00f1167cdc63cde51033122d64461c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bahçeli son dakika, bahçeli erdoğan, bahçeli öcalan, bahçeli erdoğan son dakika
bahçeli son dakika, bahçeli erdoğan, bahçeli öcalan, bahçeli erdoğan son dakika

Bahçeli grup toplantısında yanıt verdi: Cumhur İttifakı'nda görüş ayrılığı mı var?

11:13 19.11.2024 (güncellendi: 11:56 19.11.2024)
© TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
© TCCB / Murat Çetinmühürdar
Abone ol
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısındaki konuşmasında "Cumhur İttifakı'nda görüş ayrılığı" iddialarına yanıt verdi. Bahçeli "Erdoğan ile şahsım arasında ayrışma söz konusu değil" dedi.
MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasında görüş ayrılığı olduğu iddialarına sert bir biçimde karşı çıktı. Bahçeli, "Mevzu bahis vatansa cumhurbaşkanımız Erdoğan ile şahsım arasında ayrışma söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

Bahçeli: Erdoğan ile şahsım arasında ayrışma söz konusu değil

Bahçeli grup toplantısındaki konuşmasında 'Sayın cumhurbaşkanımızın haberinin olup olmadığını araştıran'lara seslendi ve şunları söyledi:

Sayın cumhurbaşkanımızla aramızdaki derin bağı sorgulamak gayesiyle maske üstüne maske takan köşe başı fitnebazları azıttı. Cumhur İttifakı vatan sevdası ile hemhar olmuştur. Başkaları gibi soluğumuz kısa değil irademiz hacizli değildir. İttifakımıza çamur atmaya çalışan arsızlara geri adımımıza söz konusu olamaz. Sözde gazetecileri sosyal medya farelerini rezil rüsva etmek için uygun zamanı bekliyoruz. Sayın cumhurbaşkanımızın haberinin olup olmadığını araştıran, anlaşmazlık olup olmadığını yorumlayanlara sözüm şu: mevzu bahis vatansa cumhurbaşkanımız Erdoğan ile şahsım arasında ayrışma söz konusu olamaz.

Cumhurbaşkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2024
POLİTİKA
MYK’da zirveyi anlattı: Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde neler konuşuldu?
17 Kasım, 09:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала