https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/bahceli-grup-toplantisinda-yanit-verdi-cumhur-ittifakinda-gorus-ayriligi-mi-var-1090549489.html

Bahçeli grup toplantısında yanıt verdi: Cumhur İttifakı'nda görüş ayrılığı mı var?

Bahçeli grup toplantısında yanıt verdi: Cumhur İttifakı'nda görüş ayrılığı mı var?

Sputnik Türkiye

MHP lideri Bahçeli, grup toplantısındaki konuşmasında "Cumhur İttifakı'nda görüş ayrılığı" iddialarına yanıt verdi. Bahçeli "Erdoğan ile şahsım arasında... 19.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-19T11:13+0300

2024-11-19T11:13+0300

2024-11-19T11:56+0300

politika

devlet bahçeli

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

recep tayyip erdoğan

cumhur ittifakı

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MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasında görüş ayrılığı olduğu iddialarına sert bir biçimde karşı çıktı. Bahçeli, "Mevzu bahis vatansa cumhurbaşkanımız Erdoğan ile şahsım arasında ayrışma söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.Bahçeli: Erdoğan ile şahsım arasında ayrışma söz konusu değilBahçeli grup toplantısındaki konuşmasında 'Sayın cumhurbaşkanımızın haberinin olup olmadığını araştıran'lara seslendi ve şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241117/mykda-zirveyi-anlatti-erdogan-bahceli-gorusmesinde-neler-konusuldu-1090488486.html

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