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MYK’da zirveyi anlattı: Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde neler konuşuldu?
MYK’da zirveyi anlattı: Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde neler konuşuldu?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta perşembe günü Beştepe’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelmişti. Bu görüşmeden bir sonra... 17.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-17T09:45+0300
2024-11-17T09:45+0300
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK üyelerine Bahçeli ile görüşmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan MYK üyelerine “Bahçeli ile tam bir mutabakat içinde olduklarını” söyledi.Erdoğan-Bahçeli görüşmesiAK Parti MYK toplantısının en önemli gündem maddesi, toplantıdan bir gün önce Beştepe’de yapılan Cumhur İttifakı zirvesi oldu.Edinilen bilgilere göre, Erdoğan MYK üyelerine “Bahçeli ile tam bir mutabakat içinde olduklarını” söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Devlet Bey ile tüm konuları konuştuk. Kayyum başta olmak üzere tüm meseleleri masaya yatırdık. İç politika ve dış politika konularında son derece güzel mutabakatlara vardık.” dedi.MYK toplantısında ayrıca teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısı Erkan Kandemir, kongre sürecine ilişkin bir sunum yaptı.Sunumda AK Parti’nin 8’inci Olağan Kongresi için nisan ayına göre çalışmaların sürdüğü öğrenildi.İlçe kongrelerinin 28 Aralık’ta, ilçe kongreleri tamamlanan illerde de kongrelerin ocak ayının ortasına kadar yapılarak sürecin bir an önce bitirilmesinin hedeflendiği belirtildi.Bu kapsamda Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı bazı büyükşehirlerin kongrelerine yönelik planlama da yapıldı.Buna göre, Erdoğan ilk olarak 30 Kasım’da Kahramanmaraş'ta yapılacak il kongresine katılacak.
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erdoğan bahçeli, erdoğan ile bahçeli ne konuştu, erdoğan bahçeli öcalan
erdoğan bahçeli, erdoğan ile bahçeli ne konuştu, erdoğan bahçeli öcalan

MYK’da zirveyi anlattı: Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde neler konuşuldu?

09:45 17.11.2024
© TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2024
© TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta perşembe günü Beştepe’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelmişti. Bu görüşmeden bir sonra da cuma AK Parti MYK toplantısı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK üyelerine Bahçeli ile görüşmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK üyelerine Bahçeli ile görüşmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan MYK üyelerine “Bahçeli ile tam bir mutabakat içinde olduklarını” söyledi.

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi

AK Parti MYK toplantısının en önemli gündem maddesi, toplantıdan bir gün önce Beştepe’de yapılan Cumhur İttifakı zirvesi oldu.

Edinilen bilgilere göre, Erdoğan MYK üyelerine “Bahçeli ile tam bir mutabakat içinde olduklarını” söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Devlet Bey ile tüm konuları konuştuk. Kayyum başta olmak üzere tüm meseleleri masaya yatırdık. İç politika ve dış politika konularında son derece güzel mutabakatlara vardık.” dedi.

MYK toplantısında ayrıca teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısı Erkan Kandemir, kongre sürecine ilişkin bir sunum yaptı.

Sunumda AK Parti’nin 8’inci Olağan Kongresi için nisan ayına göre çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İlçe kongrelerinin 28 Aralık’ta, ilçe kongreleri tamamlanan illerde de kongrelerin ocak ayının ortasına kadar yapılarak sürecin bir an önce bitirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Bu kapsamda Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı bazı büyükşehirlerin kongrelerine yönelik planlama da yapıldı.

Buna göre, Erdoğan ilk olarak 30 Kasım’da Kahramanmaraş'ta yapılacak il kongresine katılacak.
Cumhurbaşkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2024
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti
14 Kasım, 18:12
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