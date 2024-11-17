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AFAD açıkladı: Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
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Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
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AFAD açıkladı: Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
AFAD açıkladı: Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.55'de merkez... 17.11.2024, Sputnik Türkiye
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Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Deprem mi oldu?Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.55'de merkez üssü Akdeniz olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 4,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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AFAD açıkladı: Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

11:48 17.11.2024 (güncellendi: 11:54 17.11.2024)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2024
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.55'de merkez üssü Akdeniz olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem mi oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.55'de merkez üssü Akdeniz olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 4,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
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