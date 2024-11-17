https://anlatilaninotesi.com.tr/20241117/akdenizde-4-buyuklugunde-deprem-1090490526.html

AFAD açıkladı: Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

AFAD açıkladı: Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.55'de merkez... 17.11.2024, Sputnik Türkiye

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Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Deprem mi oldu?Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.55'de merkez üssü Akdeniz olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 4,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/malatyada-39-buyuklugunde-deprem-1090459303.html

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