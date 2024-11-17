https://anlatilaninotesi.com.tr/20241117/akdenizde-4-buyuklugunde-deprem-1090490526.html
AFAD açıkladı: Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
AFAD açıkladı: Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.55'de merkez... 17.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-17T11:48+0300
2024-11-17T11:48+0300
2024-11-17T11:54+0300
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Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Deprem mi oldu?Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.55'de merkez üssü Akdeniz olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 4,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/malatyada-39-buyuklugunde-deprem-1090459303.html
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AFAD açıkladı: Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
11:48 17.11.2024 (güncellendi: 11:54 17.11.2024)
Ayrıntılar geliyor
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.55'de merkez üssü Akdeniz olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.55'de merkez üssü Akdeniz olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 4,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.