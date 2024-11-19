https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/adalara-akin-devam-ederken-yunanistandan-kapida-vize-hamlesi-uygulama-sona-mi-erecek-1090538611.html
Adalara akın devam ederken Yunanistan’dan kapıda vize hamlesi: Uygulama sona mı erecek?
Adalara akın devam ederken Yunanistan’dan kapıda vize hamlesi: Uygulama sona mı erecek?
Sputnik Türkiye
2024’te Türk turistlerin gözdesi olan Yunan adalarına kapıda vize uygulaması yıl sonunda bitiyor. Schengen vizesi olmayan ziyaretçilere kolaylık sağlayan bu... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T08:28+0300
2024-11-19T08:28+0300
2024-11-19T08:28+0300
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2024’te Türkiye’den en çok tercih edilen yurtdışı destinasyonlarının başında Yunan adaları geldi. Sakız, Midilli, Rodos, Kos ve Simi gibi adalara uygulanan kapıda vize sistemi, Türk turistlere kolaylık sağladı. Türkiye’ye yakınlığı ve uygun fiyat avantajı nedeniyle Yunan adaları, özellikle yaz aylarında yoğun bir ziyaretçi akınına uğradı.Kapıda vize uygulaması sona mı eriyor?Kapıda vize uygulamasının, 31 Aralık 2024 itibarıyla sona ereceği duyuruldu. Ancak, Kuzey Ege Bölge Valisi Konstantinos Moutzouris, Schengen üyesi olmayan ziyaretçilere yönelik vize uygulamasının genişletilmesi için Yunan hükümetine öneride bulundu. Bu teklifin, Avrupa Birliği’ne iletilmesi bekleniyor.10 adayı kapsayan uygulamaKapıda vize uygulaması, Sakız, Midilli, Rodos, Samos, Kos, Meis, Patmos, Leros, Kalimnos ve Simi adalarını kapsıyor. Yunanistan makamlarının verilerine göre, sadece Nisan-Ağustos 2024 döneminde Türk turistlerden 54.373 kişi bu adalara seyahat etti.Yunan Adaları Türk turizmini nasıl etkiledi?Türk vatandaşlarının Yunan adalarına yönelmesi, iç turizmi de etkiledi. Bodrum ve Çeşme gibi popüler yerlerde yoğunluk azalırken, bazı Türk işletmecilerin Yunan adalarında ticari faaliyetlere başladığı görüldü.TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, kapıda vize uygulamasının önemli bir kolaylık olduğunu ancak Türkiye’nin vize sorununu kökten çözmesi gerektiğini belirtti:Yunan adalarının fiyat avantajıYunan adalarındaki butik oteller ve düşük maliyetli tatil seçenekleri, Türk turistler için cazip bir alternatif oluşturdu.Türkiye’de i̇ç turizmin durumuTürkiye’de enflasyon ve döviz kurlarının etkisiyle turizm tesislerinde maliyetler yükseldi. Bu durum, özellikle yaz aylarında otel doluluk oranlarının hedeflenen seviyelere ulaşamamasına neden oldu.Erken rezervasyon önerisiVatandaşlara, tatil planlarını erken rezervasyon döneminde yaparak enflasyon kaynaklı fiyat artışlarından etkilenmemeleri öneriliyor. Ayrıca işverenlerin çalışanlara yönelik tatil desteklerinin vergiden düşülmesi de teşvik edici bir yöntem olarak değerlendiriliyor.Yunan Adaları mı, Türkiye mi?Kapıda vize uygulamasının devam edip etmeyeceği, Türk turistlerin tatil tercihlerini etkileyebilir. Ancak uzmanlara göre, Yunan adalarına olan yoğun ilgiye rağmen Türkiye’nin iç turizmini canlandırma potansiyeli hala yüksek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/kentsel-donusum-surecine-yeni-duzenleme-yolda-mulkiyet-hakki-baska-parsellere-tasinabilecek-imar-1090538131.html
oniki ada
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Adalara akın devam ederken Yunanistan’dan kapıda vize hamlesi: Uygulama sona mı erecek?
2024’te Türk turistlerin gözdesi olan Yunan adalarına kapıda vize uygulaması yıl sonunda bitiyor. Schengen vizesi olmayan ziyaretçilere kolaylık sağlayan bu uygulamanın genişletilmesi gündemde. Türk turistlerin yoğun ilgisi, Yunanistan’ın turizm gelirlerini artırırken, iç turizme etkisi tartışılıyor.
2024’te Türkiye’den en çok tercih edilen yurtdışı destinasyonlarının başında Yunan adaları geldi. Sakız, Midilli, Rodos, Kos ve Simi gibi adalara uygulanan kapıda vize sistemi, Türk turistlere kolaylık sağladı. Türkiye’ye yakınlığı ve uygun fiyat avantajı nedeniyle Yunan adaları, özellikle yaz aylarında yoğun bir ziyaretçi akınına uğradı.
Kapıda vize uygulaması sona mı eriyor?
Kapıda vize uygulamasının, 31 Aralık 2024 itibarıyla sona ereceği duyuruldu. Ancak, Kuzey Ege Bölge Valisi Konstantinos Moutzouris, Schengen üyesi olmayan ziyaretçilere yönelik vize uygulamasının genişletilmesi için Yunan hükümetine öneride bulundu. Bu teklifin, Avrupa Birliği’ne iletilmesi bekleniyor.
10 adayı kapsayan uygulama
Kapıda vize uygulaması, Sakız, Midilli, Rodos, Samos, Kos, Meis, Patmos, Leros, Kalimnos ve Simi adalarını kapsıyor. Yunanistan makamlarının verilerine göre, sadece Nisan-Ağustos 2024 döneminde Türk turistlerden 54.373 kişi bu adalara seyahat etti.
Yunan Adaları Türk turizmini nasıl etkiledi?
Türk vatandaşlarının Yunan adalarına yönelmesi, iç turizmi de etkiledi. Bodrum ve Çeşme gibi popüler yerlerde yoğunluk azalırken, bazı Türk işletmecilerin Yunan adalarında ticari faaliyetlere başladığı görüldü.
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, kapıda vize uygulamasının önemli bir kolaylık olduğunu ancak Türkiye’nin vize sorununu kökten çözmesi gerektiğini belirtti:
“Kapıda vize, vatandaşlarımız için değerli bir uygulama. Ancak seyahat özgürlüğünü kısıtlayan vize probleminin çözülmesi, turizmin geleceği için kritik öneme sahip.”
Yunan adalarının fiyat avantajı
Yunan adalarındaki butik oteller ve düşük maliyetli tatil seçenekleri, Türk turistler için cazip bir alternatif oluşturdu.
Yüzde 30 fiyat avantajı:
TÜRSAB’a göre, yaz aylarında Yunan adalarında tatil yapmak, Türkiye’ye kıyasla %30 daha ucuzdu.
Küçük ölçekli otellerin etkisi:
Adalardaki butik oteller, daha uygun fiyatlı bir tatil imkânı sundu.
Türkiye’de i̇ç turizmin durumu
Türkiye’de enflasyon ve döviz kurlarının etkisiyle turizm tesislerinde maliyetler yükseldi. Bu durum, özellikle yaz aylarında otel doluluk oranlarının hedeflenen seviyelere ulaşamamasına neden oldu.
Eylül ve Ekim hareketliliği:
Uygun fiyatlandırmalar, sonbahar aylarında iç turizmi yeniden hareketlendirdi.
Teşvik beklentisi:
Sektör temsilcileri, iç turizmi canlandırmak için devlet desteklerinin artırılmasını talep ediyor.
Erken rezervasyon önerisi
Vatandaşlara, tatil planlarını erken rezervasyon döneminde yaparak enflasyon kaynaklı fiyat artışlarından etkilenmemeleri öneriliyor. Ayrıca işverenlerin çalışanlara yönelik tatil desteklerinin vergiden düşülmesi de teşvik edici bir yöntem olarak değerlendiriliyor.
Yunan Adaları mı, Türkiye mi?
Kapıda vize uygulamasının devam edip etmeyeceği, Türk turistlerin tatil tercihlerini etkileyebilir. Ancak uzmanlara göre, Yunan adalarına olan yoğun ilgiye rağmen Türkiye’nin iç turizmini canlandırma potansiyeli hala yüksek.