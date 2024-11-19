https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/80li-yaslarindaki-zambiyali-buyukanne-sosyal-medya-fenomeni-oldu-1090557123.html

80'li yaşlarındaki Zambiyalı büyükanne, sosyal medya fenomeni oldu

80'li yaşlarındaki Zambiyalı büyükanne, sosyal medya fenomeni oldu

Sputnik Türkiye

Zambiya'nın kırsalında yaşayan Margret Chola, devasa gözlükleri ve takılarıyla, canlı renklerdeki kıyafetleriyle 80'li yaşlarının ortasında olan bir sosyal... 19.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-19T13:57+0300

2024-11-19T13:57+0300

2024-11-19T13:57+0300

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margret chola

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ABD'nin New York kentinde yaşayan stilist Diana Kaumba, 2023 yılında Zambiya'nın kırsal kesiminde yaşayan büyükannesini çeşitli stillerde fotoğraflayarak sosyal medyada bir moda temalı 'Büyükanne Serisine' başlamıştı. Büyükanne Margret Chola'nın renkli ve farklı stillerde kıyafetleri, çok beğenilince kısa sürede takipçi sayısı büyüdü.Chola ve büyükannesi Chola, giderek büyüyen takipçi ve beğeniler sonrasında moda çekimlerine devam etti ve ortaya sosyal medya fenomeni bir büyükanne çıktı. Dünya basınının da ilgi göstermesiyle gündemde yer alan Margret Chola, sosyal medya fenomenini olmanın tadını çıkartıyor. Chola, basına yaptığı açıklamada "Kendimi farklı hissediyorum, bu kıyafetlerle kendimi yeni ve canlı hissediyorum, daha önce hiç hissetmediğim bir şekilde" dedi. Diana Kaumba, Zambiya'ya ziyareti sırasında büyükannesine stilistliğini yaptığı kıyafetleri denemesini istediğini ve büyükannesinin öldüğünde 'onu bu şekilde hatırlamasını' istediğini belirterek kabul ettiğini söyledi. Büyükanne ve torunu, gördükleri ilgiye şaşırdıklarını ifade ediyorlar ancak torunun incelikle küratörlüğünü yaptığı kıyafetler büyükannenin aurasıyla birleşince ortaya Legendary Glamma (İngilizce 'glam ve grandma' kelimelerinin birleşiminden türeyen bir kelime) adlı hesap ve moda ikonu büyükanne çıktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/sosyal-medya-fenomeni-ile-magaza-calisanlari-arasinda-tartisma-dakikalarca-bagirdilar-1088616804.html

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sosyal medya, sosyal medya fenomeni, sosyal medya akımı, zambiya, margret chola