https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/80li-yaslarindaki-zambiyali-buyukanne-sosyal-medya-fenomeni-oldu-1090557123.html
80'li yaşlarındaki Zambiyalı büyükanne, sosyal medya fenomeni oldu
80'li yaşlarındaki Zambiyalı büyükanne, sosyal medya fenomeni oldu
Sputnik Türkiye
Zambiya'nın kırsalında yaşayan Margret Chola, devasa gözlükleri ve takılarıyla, canlı renklerdeki kıyafetleriyle 80'li yaşlarının ortasında olan bir sosyal... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T13:57+0300
2024-11-19T13:57+0300
2024-11-19T13:57+0300
yaşam
sosyal medya
sosyal medya fenomeni
sosyal medya akımı
zambiya
margret chola
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/13/1090559885_0:117:1081:725_1920x0_80_0_0_78a8c045f731056fa9871ebe31c82614.jpg
ABD'nin New York kentinde yaşayan stilist Diana Kaumba, 2023 yılında Zambiya'nın kırsal kesiminde yaşayan büyükannesini çeşitli stillerde fotoğraflayarak sosyal medyada bir moda temalı 'Büyükanne Serisine' başlamıştı. Büyükanne Margret Chola'nın renkli ve farklı stillerde kıyafetleri, çok beğenilince kısa sürede takipçi sayısı büyüdü.Chola ve büyükannesi Chola, giderek büyüyen takipçi ve beğeniler sonrasında moda çekimlerine devam etti ve ortaya sosyal medya fenomeni bir büyükanne çıktı. Dünya basınının da ilgi göstermesiyle gündemde yer alan Margret Chola, sosyal medya fenomenini olmanın tadını çıkartıyor. Chola, basına yaptığı açıklamada "Kendimi farklı hissediyorum, bu kıyafetlerle kendimi yeni ve canlı hissediyorum, daha önce hiç hissetmediğim bir şekilde" dedi. Diana Kaumba, Zambiya'ya ziyareti sırasında büyükannesine stilistliğini yaptığı kıyafetleri denemesini istediğini ve büyükannesinin öldüğünde 'onu bu şekilde hatırlamasını' istediğini belirterek kabul ettiğini söyledi. Büyükanne ve torunu, gördükleri ilgiye şaşırdıklarını ifade ediyorlar ancak torunun incelikle küratörlüğünü yaptığı kıyafetler büyükannenin aurasıyla birleşince ortaya Legendary Glamma (İngilizce 'glam ve grandma' kelimelerinin birleşiminden türeyen bir kelime) adlı hesap ve moda ikonu büyükanne çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/sosyal-medya-fenomeni-ile-magaza-calisanlari-arasinda-tartisma-dakikalarca-bagirdilar-1088616804.html
zambiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/13/1090559885_0:16:1081:826_1920x0_80_0_0_0d439bfb5c5e84027bc494235392e2f4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sosyal medya, sosyal medya fenomeni, sosyal medya akımı, zambiya, margret chola
sosyal medya, sosyal medya fenomeni, sosyal medya akımı, zambiya, margret chola
80'li yaşlarındaki Zambiyalı büyükanne, sosyal medya fenomeni oldu
Zambiya'nın kırsalında yaşayan Margret Chola, devasa gözlükleri ve takılarıyla, canlı renklerdeki kıyafetleriyle 80'li yaşlarının ortasında olan bir sosyal medya fenomeni. Fenomen bir büyükanne olan Chola, "Kendimi farklı hissediyorum, bu kıyafetlerle kendimi yeni ve canlı hissediyorum" diyor ve her şeyin torunuyla başladığını ifade ediyor.
ABD'nin New York kentinde yaşayan stilist Diana Kaumba, 2023 yılında Zambiya'nın kırsal kesiminde yaşayan büyükannesini çeşitli stillerde fotoğraflayarak sosyal medyada bir moda temalı 'Büyükanne Serisine' başlamıştı. Büyükanne Margret Chola'nın renkli ve farklı stillerde kıyafetleri, çok beğenilince kısa sürede takipçi sayısı büyüdü.
Chola ve büyükannesi Chola, giderek büyüyen takipçi ve beğeniler sonrasında moda çekimlerine devam etti ve ortaya sosyal medya fenomeni bir büyükanne çıktı. Dünya basınının da ilgi göstermesiyle gündemde yer alan Margret Chola, sosyal medya fenomenini olmanın tadını çıkartıyor. Chola, basına yaptığı açıklamada "Kendimi farklı hissediyorum, bu kıyafetlerle kendimi yeni ve canlı hissediyorum, daha önce hiç hissetmediğim bir şekilde" dedi.
Diana Kaumba, Zambiya'ya ziyareti sırasında büyükannesine stilistliğini yaptığı kıyafetleri denemesini istediğini ve büyükannesinin öldüğünde 'onu bu şekilde hatırlamasını' istediğini belirterek kabul ettiğini söyledi. Büyükanne ve torunu, gördükleri ilgiye şaşırdıklarını ifade ediyorlar ancak torunun incelikle küratörlüğünü yaptığı kıyafetler büyükannenin aurasıyla birleşince ortaya Legendary Glamma (İngilizce 'glam ve grandma' kelimelerinin birleşiminden türeyen bir kelime) adlı hesap ve moda ikonu büyükanne çıktı.