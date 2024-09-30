https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/sosyal-medya-fenomeni-ile-magaza-calisanlari-arasinda-tartisma-dakikalarca-bagirdilar-1088616804.html
Sosyal medya fenomeni ile mağaza çalışanları arasında tartışma: Dakikalarca bağırdılar
Sosyal medya fenomeni ile mağaza çalışanları arasında tartışma: Dakikalarca bağırdılar
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Sosyal medya fenomeni Hülya Mizgin, İstanbul Esenyurt'ta bir gelinlikçide çalışanlarla henüz bilinmeyen bir nedenle dakikalarca tartıştı. Mizgin, polislerin... 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T14:58+0300
2024-09-30T14:58+0300
2024-09-30T14:58+0300
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sosyal medya
sosyal medya fenomeni
kavga
hülya mizgin
tartışma
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Sosyal medya fenomeni Hülya Mizgin, İstanbul Esenyurt'ta dakikalarca tartışma yaşadı. Bir gelinlikçide çalışanlarla bilinmeyen bir nedenle dakikalarca tartışan fenomen, polislerin gelmesiyle karakola götürüldü.Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre sosyal medya fenomeni Hülya Mizgin, bir gelinlikçide çalışanlar ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede sokağa taşınan olayda dakikalarca tartıştı. Çevredeki vatandaşların polisi araması üzerine olay yerine gelen ekipler, fenomen Hülya Mizgin'i karakola götürdü. Yaşanan tartışma anlarını anlatan Muammer Kocaman, “Ben çalışıyordum, sesleri duyunca dışarı çıktım. Bizim komşu ile bir kadın kavga ediyor. Hemen gelinlikçinin önüne doğru gittim ve tartıştığı kadının sosyal medya fenomeni Hülya Mizgin olduğunu gördüm. Yaklaşık 15 dakika bağırarak tartıştılar. Daha sonra ise polis Hülya Mizgin'i karakola götürdü” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/gazeteci-guler-komurcu-ve-arkadasi-kopegini-tasmasiz-gezdirenler-tarafindan-yumruklandi-ve-1088615149.html
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sosyal medya, sosyal medya fenomeni, kavga, hülya mizgin, tartışma
sosyal medya, sosyal medya fenomeni, kavga, hülya mizgin, tartışma
Sosyal medya fenomeni ile mağaza çalışanları arasında tartışma: Dakikalarca bağırdılar
Sosyal medya fenomeni Hülya Mizgin, İstanbul Esenyurt'ta bir gelinlikçide çalışanlarla henüz bilinmeyen bir nedenle dakikalarca tartıştı. Mizgin, polislerin gelmesiyle karakola götürüldü.
Sosyal medya fenomeni Hülya Mizgin, İstanbul Esenyurt'ta dakikalarca tartışma yaşadı. Bir gelinlikçide çalışanlarla bilinmeyen bir nedenle dakikalarca tartışan fenomen, polislerin gelmesiyle karakola götürüldü.
Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre sosyal medya fenomeni Hülya Mizgin, bir gelinlikçide çalışanlar ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede sokağa taşınan olayda dakikalarca tartıştı. Çevredeki vatandaşların polisi araması üzerine olay yerine gelen ekipler, fenomen Hülya Mizgin'i karakola götürdü.
Yaşanan tartışma anlarını anlatan Muammer Kocaman, “Ben çalışıyordum, sesleri duyunca dışarı çıktım. Bizim komşu ile bir kadın kavga ediyor. Hemen gelinlikçinin önüne doğru gittim ve tartıştığı kadının sosyal medya fenomeni Hülya Mizgin olduğunu gördüm. Yaklaşık 15 dakika bağırarak tartıştılar. Daha sonra ise polis Hülya Mizgin'i karakola götürdü” dedi.