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5 yaşındaki çocuğunun başına bıçak dayayan baba yakalandı
5 yaşındaki çocuğunun başına bıçak dayayan baba yakalandı
Sputnik Türkiye
İzmir'in Karabağlar ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini görüntülü arayan baba F.A. 5 yaşındaki çocuğunun başına bıçak dayayarak tehditte bulundu. Görüntüler... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T00:25+0300
2024-11-19T00:25+0300
2024-11-19T00:29+0300
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5 yaşındaki oğlunun başına bıçak dayayarak boşanma aşamasındaki eşini arayan baba Ş.A. gözaltına alındı.Boşanma aşamasında olduğu eşini görüntülü arayarak tehdit eden Ş.A. çocuklarının başına bıçak dayadı. Sosyal medyada tepki çeken görüntüler sonrası İzmir Valiliği harekete geçti. Baba F.A.'nın İzmir'in Karabağlar ilçesinde ikamet ettiği belirlenirken İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından eve yapılan baskında baba Ş.A. gözaltına alındı. İki erkek çocuğunun ise devlet korumasına alındığı açıklandı.İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada ''Bazı sosyal medya hesaplarında 18 Kasım 2024 tarihinde paylaşılan görüntülerde Burdur'da bulunan boşanma aşamasındaki resmi nikahlı eşi F.A.'yı görüntülü arayarak tehdit eden Ş.A. ilimiz Karabağlar ilçesinde yakalanmış çiftin 2 erkek çocuğu devlet korumasına alınmıştır'' denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/9-aylik-bebege-cinsel-istismar-tutuklanan-babanin-olu-bulundugu-iddiasina-tekirdag-barosu-1089956132.html
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baba, boşanma, boşanma davası, boşanmak, izmir, izmir valiliği, polis, bıçak, bıçaklama, bıçaklı saldırı, bıçaklı saldırgan, evlatlık
5 yaşındaki çocuğunun başına bıçak dayayan baba yakalandı
00:25 19.11.2024 (güncellendi: 00:29 19.11.2024)
İzmir'in Karabağlar ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini görüntülü arayan baba F.A. 5 yaşındaki çocuğunun başına bıçak dayayarak tehditte bulundu. Görüntüler sosyal medyada gündem olunca İzmir Emniyet Müdürlüğü babanın evine baskın düzenleyerek gözaltına aldı.
5 yaşındaki oğlunun başına bıçak dayayarak boşanma aşamasındaki eşini arayan baba Ş.A. gözaltına alındı.
Boşanma aşamasında olduğu eşini görüntülü arayarak tehdit eden Ş.A. çocuklarının başına bıçak dayadı. Sosyal medyada tepki çeken görüntüler sonrası İzmir Valiliği harekete geçti. Baba F.A.'nın İzmir'in Karabağlar ilçesinde ikamet ettiği belirlenirken İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından eve yapılan baskında baba Ş.A. gözaltına alındı. İki erkek çocuğunun ise devlet korumasına alındığı açıklandı.
İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada ''Bazı sosyal medya hesaplarında 18 Kasım 2024 tarihinde paylaşılan görüntülerde Burdur'da bulunan boşanma aşamasındaki resmi nikahlı eşi F.A.'yı görüntülü arayarak tehdit eden Ş.A. ilimiz Karabağlar ilçesinde yakalanmış çiftin 2 erkek çocuğu devlet korumasına alınmıştır'' denildi.