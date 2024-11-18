https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/yenidogan-cetesi-davasinda-hakan-dogukan-tasci-savunmasini-yapti-durusmaya-yarin-devam-edilecek-1090531162.html

Yenidoğan çetesi davasında Hakan Doğukan Taşçı savunmasını yaptı: Duruşmaya yarın devam edilecek

Yenidoğan çetesi davasında Hakan Doğukan Taşçı savunmasını yaptı: Duruşmaya yarın devam edilecek

Sputnik Türkiye

Bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladıkları ve bebeklerin ölümlerine neden oldukları iddiasıyla yargılanan 'yenidoğan... 18.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-18T22:48+0300

2024-11-18T22:48+0300

2024-11-18T22:51+0300

türkiye

yenidoğan

yenidoğan çetesi

duruşma

fırat sarı

bebek

ölü

hemşire

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İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 47 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması sanıkların savunmasının alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Bakırköy Adliyesi Konferans Salonu’nda görülen duruşmada hemşirelik yapan tutuklu sanık Hakan Doğukan Taşçı ifade verdi. İfadesinde suçlamaları reddeden Taşçı bilirkişi raporunu kabul etmediğini ifade ederek, davanın bir çok eylemden oluştuğunu, birçok suçlamanın yer aldığını, bazı yanlışlıklar ve usulsüzlükler olduğunu savundu.'Benim aldığım maksimum komisyon 4-5 bin lira ama Fırat Sarı'nın aldığı 40 bin lira diye biliyorum'İlaç satma işini 3 kere yaptıklarını söyleyen Taşçı, şunları anlattı:'Yoğun bakım ne kadar doluysa o kadar çok para kazanıyorlar'Hakan Doğukan Taşçı, acil durumlarda zaman zaman bebeklere müdahale yaptığını dile getirerek, "Örneğin entübasyon işlemini doktorun yapması gerek, ama doktor birimde olmadığı zaman, benim yaptığım oluyordu" dedi. Taşçı yoğun bakım ne kadar doluysa hastanelerin o kadar çok para kazandığını söyledi.Savunmasının alınmasının ardından Taşçı'ya iddianamede yer alan, diğer sanıklarla olan tape kayıtları soruldu.İddianamede maktul olarak yer alan siyah bebek Micehelle Nwando Opara'nın hastaneye sevk sürecini anlatan Taşçı, sevk edilmesinin ardından bebeği sanıklardan gece nöbetçisi hemşire Tuğçe Toptemel'e teslim ettiklerini söyledi.Taşçı, sabah saat 07.40 civarında Toptemel'in kendisini aradığını ve çocuğun iyi görünmediğini söylediğini, ancak ifadelerin çelişkili olduğunu, kendisinin çocuğun durumunun kötü olduğunu anlayamadığını ileri sürdü.Daha sonra gündüz bakımı teslim alan hemşirenin kendisini aradığını ve hastanın iyi olmadığını, dudaklarının mosmor olduğunu söylemesi üzerine hastaneye gittiğini kaydeden Taşçı, gittiğinde hastayı kontrol ettiğini ve 10 saniye içinde ölmüş olduğunu anladığını söyledi.'Artık çocuk ölmüş, buz gibi olmuş bunu hemşirenin anlaması gerekiyor'Taşçı, hastaya dokunduğu zaman aşırı hipotermide olduğunu kaydederek, "Şaşkınlığım o. Artık çocuk ölmüş, buz gibi olmuş. Bunu hemşirenin anlaması gerekiyor" şeklinde kendini savundu.Yaklaşık 10 saat süren duruşma diğer sanıkların savunmalarının alınması için yarına ertelendi.Duruşmaya yarın saat 10.00’da devam edilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/yenidogan-cetesi-hakim-karsisinda-cete-lideri-firat-sari-aylik-gelirini-400-bin-lira-olarak-1090514216.html

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yenidoğan, yenidoğan çetesi, duruşma, fırat sarı, bebek, ölü, hemşire