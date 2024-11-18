https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/yeni-bir-siber-guvenlik-baskanligi-olusturuluyor--artik-hicbir-yer-guvenli-degil--1090529014.html

Yeni bir Siber Güvenlik Başkanlığı oluşturuluyor: 'Artık hiçbir yer güvenli değil'

Yeni bir Siber Güvenlik Başkanlığı oluşturuluyor: 'Artık hiçbir yer güvenli değil'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in çağrı cihazlarını kullanarak gerçekleştirdiği saldırıları örnek göstererek artık hiçbir yerin güvenli... 18.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-18T19:50+0300

2024-11-18T19:50+0300

2024-11-18T19:50+0300

türkiye

cevdet yılmaz

siber

siber saldırı

siber güvenlik

güvenli

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Denizli ziyareti kapsamında, Pamukkale Üniversitesi Akademik Yıl Açılışı Töreni'nde yaptığı konuşmada siber güvenlik konusuna değindi ve yeni bir Siber Güvenlik Başkanlığı'nın oluşturulmakta olduğu bilgisini verdi.Yılmaz konuyla ilgili "Cumhurbaşkanlığına bağlı yeni bir Siber Güvenlik Başkanlığı oluşturuyoruz. Çok güçlü bir yapıyla bu alandaki süreçleri düzenleyecek ürünleri ve firmaları akredite edecek çok daha etkili bir şekilde ülkemizin, insanımızın, firmalarımızın siber güvenliğini sağlayacak bir yapılanmaya gidiyoruz. Önümüzdeki vadede, yakın bir dönem içinde Meclisimizin bu yeni teklifi değerlendireceğini düşünüyorum" dedi.Yapay zekanın her şeyi çok derinden dönüştüren bir yeni eğilim olduğuna vurgu yaparak sözlerine şöyle devam etti:'Her alanda üretken yapay zekayı çok daha etkili kullanmak istiyoruz'Yılmaz "Önümüzdeki dönemde sağlıktan sulama sistemlerine, enerji üretiminden en basit bürokratik birtakım çalışmalara ve güvenlik alanına varıncaya kadar her alanda üretken yapay zekayı çok daha etkili kullanmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.'Türkiye'nin ilk siber güvenlik lisesini kurduk'Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin eğitim camiasıyla yakın işbirliği içinde çalıştığını, dijital ekonomiyi güçlendirecek politikalar geliştirdiklerini söyleyen Yılmaz Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan çalışmalarla ilgili şunları ifade etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/gercek-insanlar-yerine-yapay-zeka-influencerlar-gunahiyla-sevabiyla-yapay-zekanin-sosyal-medyada-10-1090394742.html

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