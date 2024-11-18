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Yeni bir Siber Güvenlik Başkanlığı oluşturuluyor: 'Artık hiçbir yer güvenli değil'
Yeni bir Siber Güvenlik Başkanlığı oluşturuluyor: 'Artık hiçbir yer güvenli değil'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in çağrı cihazlarını kullanarak gerçekleştirdiği saldırıları örnek göstererek artık hiçbir yerin güvenli... 18.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-18T19:50+0300
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Denizli ziyareti kapsamında, Pamukkale Üniversitesi Akademik Yıl Açılışı Töreni'nde yaptığı konuşmada siber güvenlik konusuna değindi ve yeni bir Siber Güvenlik Başkanlığı'nın oluşturulmakta olduğu bilgisini verdi.Yılmaz konuyla ilgili "Cumhurbaşkanlığına bağlı yeni bir Siber Güvenlik Başkanlığı oluşturuyoruz. Çok güçlü bir yapıyla bu alandaki süreçleri düzenleyecek ürünleri ve firmaları akredite edecek çok daha etkili bir şekilde ülkemizin, insanımızın, firmalarımızın siber güvenliğini sağlayacak bir yapılanmaya gidiyoruz. Önümüzdeki vadede, yakın bir dönem içinde Meclisimizin bu yeni teklifi değerlendireceğini düşünüyorum" dedi.Yapay zekanın her şeyi çok derinden dönüştüren bir yeni eğilim olduğuna vurgu yaparak sözlerine şöyle devam etti:'Her alanda üretken yapay zekayı çok daha etkili kullanmak istiyoruz'Yılmaz "Önümüzdeki dönemde sağlıktan sulama sistemlerine, enerji üretiminden en basit bürokratik birtakım çalışmalara ve güvenlik alanına varıncaya kadar her alanda üretken yapay zekayı çok daha etkili kullanmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.'Türkiye'nin ilk siber güvenlik lisesini kurduk'Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin eğitim camiasıyla yakın işbirliği içinde çalıştığını, dijital ekonomiyi güçlendirecek politikalar geliştirdiklerini söyleyen Yılmaz Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan çalışmalarla ilgili şunları ifade etti:
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cevdet yılmaz, siber, siber saldırı, siber güvenlik, güvenli
cevdet yılmaz, siber, siber saldırı, siber güvenlik, güvenli

Yeni bir Siber Güvenlik Başkanlığı oluşturuluyor: 'Artık hiçbir yer güvenli değil'

19:50 18.11.2024
© AASiber suç
Siber suç - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2024
© AA
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in çağrı cihazlarını kullanarak gerçekleştirdiği saldırıları örnek göstererek artık hiçbir yerin güvenli olmadığını söyledi ve Cumhurbaşkanlığına bağlı yeni bir Siber Güvenlik Başkanlığı oluşturulduğunu açıkladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Denizli ziyareti kapsamında, Pamukkale Üniversitesi Akademik Yıl Açılışı Töreni'nde yaptığı konuşmada siber güvenlik konusuna değindi ve yeni bir Siber Güvenlik Başkanlığı'nın oluşturulmakta olduğu bilgisini verdi.
Yılmaz konuyla ilgili "Cumhurbaşkanlığına bağlı yeni bir Siber Güvenlik Başkanlığı oluşturuyoruz. Çok güçlü bir yapıyla bu alandaki süreçleri düzenleyecek ürünleri ve firmaları akredite edecek çok daha etkili bir şekilde ülkemizin, insanımızın, firmalarımızın siber güvenliğini sağlayacak bir yapılanmaya gidiyoruz. Önümüzdeki vadede, yakın bir dönem içinde Meclisimizin bu yeni teklifi değerlendireceğini düşünüyorum" dedi.
Yapay zekanın her şeyi çok derinden dönüştüren bir yeni eğilim olduğuna vurgu yaparak sözlerine şöyle devam etti:

"Ayrıca Ulusal Yapay Zeka Stratejisi ve eylem planı hazırladık. Bu anlamda da Türkiye sahip olduğu imkanları sonuna kadar zorlayarak öncü ülkelerden biri olma çabası içinde. Yapay zeka yine her şeyi çok derinden dönüştüren bir yeni eğilim olarak geliyor. Bunu görmemiz lazım. Üniversitelerimizden firmalarımıza, kamu kurumlarına varıncaya kadar. Bütün kurumların bu gelen eğilimleri görmesi lazım. Yapay zeka birçok mesleği belki ortadan kaldıracak. Bazı yeni meslekler çıkacak ortaya. Bir taraftan da mevcut meslekleri yapma biçimimiz değişecek. Belki meslek devam edecek ama farklı bir şekilde icra edilecek. Dolayısıyla artık geleceği planlarken bugünün ihtiyaçlarıyla birlikte doğabilecek yeni ihtiyaçları da düşünerek programlarımızı, müfredatımızı, eğitim süreçlerimizi planlamak durumundayız. Dolayısıyla yapay zeka da yine çok çok önemli bir süreç."

'Her alanda üretken yapay zekayı çok daha etkili kullanmak istiyoruz'

Yılmaz "Önümüzdeki dönemde sağlıktan sulama sistemlerine, enerji üretiminden en basit bürokratik birtakım çalışmalara ve güvenlik alanına varıncaya kadar her alanda üretken yapay zekayı çok daha etkili kullanmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

'Türkiye'nin ilk siber güvenlik lisesini kurduk'

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin eğitim camiasıyla yakın işbirliği içinde çalıştığını, dijital ekonomiyi güçlendirecek politikalar geliştirdiklerini söyleyen Yılmaz Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan çalışmalarla ilgili şunları ifade etti:
"Siber güvenlik kapasitemizin güçlendirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız çalışmalar sonucunda Türkiye'nin ilk siber güvenlik lisesini kurduk. Ardından geçtiğimiz yıl Yükseköğretim Kurulu işbirliğiyle üniversitelerimizde ilk siber güvenlik meslek yüksek okullarını açtık. Bu yıl ise siber güvenlik mühendisliği ve bilgi güvenliği bölümü gibi yeni lisans programlarıyla çıtayı yükselttik. Bu noktada şunu da ilave etmek isterim. Geçtiğimiz dönemde İsrail tarafından Lübnan'da yapılan saldırılarda da gördüğümüz üzere artık hiçbir yer güvenli değil. Cep telefonlarıyla, çağrı cihazlarıyla bile saldırıların yapıldığı bir dünyadayız. Siber güvenlik hem kişilerin kendi temel hakları, hürriyetleri, veri güvenlikleri açısından hem kurumların sağlıklı çalışması, milli güvenliğimiz ve firmalar açısından çok önemli."
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