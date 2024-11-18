https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/ukraynali-sabotaj-grubunun-hersonda-cepheyi-gecme-girisimi-engellendi-3-militan-olduruldu-1090503920.html

Ukraynalı sabotaj grubunun Herson’da cepheyi geçme girişimi engellendi: 3 militan öldürüldü

Ukraynalı sabotaj grubunun Herson’da cepheyi geçme girişimi engellendi: 3 militan öldürüldü

Sputnik Türkiye

Herson Bölgesi’nde Ukraynalı sabotaj ve keşif grubunun sızma girişiminin engellendiğini duyuran Rusya Savunma Bakanlığı, biri kadın üç militanın ölü ele... 18.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-18T09:46+0300

2024-11-18T09:46+0300

2024-11-18T09:56+0300

ukrayna krizi

rusya

herson

donetsk halk cumhuriyeti

dinyeper nehri

sabotaj

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

ukrayna ordusu

rus ordusu

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan Sputnik’e yapılan açıklamada, “Rusya Silahlı Kuvvetleri askerleri, Ukraynalı sabotaj ve keşif grubunun Herson istikametinde cepheyi geçme girişimini engelledi. Sabotaj ve keşif grubunda bir kadın asker yer alıyordu” ifadesine yer verildi.Bakanlığın paylaştığı görüntülerde etkisiz hale getirilen biri kadın üç Ukraynalı sabotajcı yer alıyor.Ukraynalı militanlar daha önce de defalarca Dinyeper Nehri’ni geçme girişiminde bulunmuş ama büyük kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kalmıştı. Herson Valisi Vladimir Saldo, Ukrayna ordusunun bu girişimlerden birinde elit özel harekat timini kaybettiğini bildirmişti.Ukrayna ordusu Gorlovka’da bir otobüse saldırdı: 10 yaralıUkrayna ordusunun insansız hava aracı (İHA) ile Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Gorlovka kentinde bir toplu ulaşım aracına düzenlediği saldırıda 10 kişinin yaralandığı bildirildi.Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Denis Puşilin, tüm yaralılara tıbbi yardım sağlandığını açıkladı.Ukrayna ordusunun düzenlediği son saldırı sonucu bölgedeki 40 bin kişinin elektriksiz kaldığını söyleyen Puşilin, ayrıca 444 hanenin de ısıtmasız kaldığını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/rusya-bolgelerinde-gece-59-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1090500860.html

rusya

herson

donetsk halk cumhuriyeti

dinyeper nehri

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