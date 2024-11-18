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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/rusya-bolgelerinde-gece-59-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1090500860.html
Rusya bölgelerinde gece 59 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Rusya bölgelerinde gece 59 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin, başta Moskova olmak üzere ülkenin beş bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 59 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) imha ettiği... 18.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-18T08:57+0300
2024-11-18T08:56+0300
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rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
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hava savunma
hava savunma sistemi
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiği ifade edildi.Görev başındaki hava savunma sistemlerinin 59 Ukrayna İHA’sını imha ettiği kaydedilen açıklamada, “2’si Moskova Bölgesi, 45’i Bryansk Bölgesi, 6’sı Kursk Bölgesi, 3’ü Belgorod Bölgesi ve 3’ü daha Tula Bölgesi’nde imha edildi” ifadesine yer verildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/abdli-milyarderlerden-bidena-atacms-tepkisi-ucuncu-dunya-savasini-cikarmak-istiyor-1090500318.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, moskova, bryansk, kursk, belgorod, tula
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, moskova, bryansk, kursk, belgorod, tula

Rusya bölgelerinde gece 59 Ukrayna İHA’sı imha edildi

08:57 18.11.2024
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovRus hava savunma sistemleri
Rus hava savunma sistemleri - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2024
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
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Rusya hava savunma güçlerinin, başta Moskova olmak üzere ülkenin beş bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 59 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiği ifade edildi.
Görev başındaki hava savunma sistemlerinin 59 Ukrayna İHA’sını imha ettiği kaydedilen açıklamada, “2’si Moskova Bölgesi, 45’i Bryansk Bölgesi, 6’sı Kursk Bölgesi, 3’ü Belgorod Bölgesi ve 3’ü daha Tula Bölgesi’nde imha edildi” ifadesine yer verildi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
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