https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/rusya-bolgelerinde-gece-59-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1090500860.html

Rusya bölgelerinde gece 59 Ukrayna İHA’sı imha edildi

Rusya bölgelerinde gece 59 Ukrayna İHA’sı imha edildi

Sputnik Türkiye

Rusya hava savunma güçlerinin, başta Moskova olmak üzere ülkenin beş bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 59 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) imha ettiği... 18.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-18T08:57+0300

2024-11-18T08:57+0300

2024-11-18T08:56+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiği ifade edildi.Görev başındaki hava savunma sistemlerinin 59 Ukrayna İHA’sını imha ettiği kaydedilen açıklamada, “2’si Moskova Bölgesi, 45’i Bryansk Bölgesi, 6’sı Kursk Bölgesi, 3’ü Belgorod Bölgesi ve 3’ü daha Tula Bölgesi’nde imha edildi” ifadesine yer verildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

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